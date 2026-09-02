Liam Rosenior lors de sa présentation officielle au Paris FC en juillet 2026, avant la nouvelle saison de Ligue 1.
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Paris FC : le grand récap du mercato estival

Ça y est, le mercato d'été est terminé. Le Paris FC a connu des mois mouvementés pour se renforcer en vue de la saison de Ligue 1. Récap.
Écrit par Enzo Brûlé
Temps de lecture estimé : 3 minutesPublished on

Résumé

  1. 1
    Les arrivées du mercato du Paris FC
  2. 2
    Les joueurs qui ont quitté le Paris FC
Un staff technique flambant neuf, de nouveaux joueurs et des départs, le Paris FC a vécu trois mois de mercatos avec des changements à tous les niveaux. Voici le récapitulatif complet d'un été durant lequel le club a travaillé avec un objectif en tête : jouer les places européennes en Ligue 1.
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Les arrivées du mercato du Paris FC

Le Paris FC prouve que dans la capitale, il ne faut pas forcément des noms clinquants pour construire un effectif pétri de talent. L'arrivée de Liam Rosenior au poste d'entraîneur illustre parfaitement cette idée. Lors de son passage à Strasbourg, en mettant le développement des jeunes au centre de sa philosophie, il a obtenu de bons résultats et conquis les observateurs.
De plus, en concrétisant l'arrivée définitive de Luca Koleosho, le club a démontré qu’il était désormais attractif, même pour les talents étrangers. Les pioches Lassine Sinayoko et Pablo Pagis sont d'aitres excellents choix, les deux offensifs ayant été des éléments clefs de leurs clubs respectifs la saison dernière.
Autre indice faisant état de la montée en puissance de l’institution, un record est tombé durant cet été : Patrick Zabi et Diego Coppola sont devenus les recrues les plus chères de l'histoire du club.

Nom

Club

Montant du transfert (estimé par Transfermarkt)

Liam Rosenior

Libre (entraîneur)

0€

Patrick Zabi

Stade de Reims

25 millions €

Pablo Pagis

FC Lorient

15 millions €

Luca Koleosho

Burnley FC

14 millions €

Lassine Sinayoko

AJ Auxerre

7,50 millions €

Emmanuel Mbemba

Paris SG U19

0€

Diego Coppola

Brighton Hove & Albion

25 millions €

Le joueur à suivre : Emmanuel Mbemba. En provenance des jeunes du club rival, le Paris Saint-Germain, le défenseur central français faisait partie des pépites à ne pas laisser filer pour les doubles champions d'Europe en titre. Mbemba aura des minutes à aller chercher cette saison, et pourrait s'installer définitivement dans la charnière du PFC.

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Les joueurs qui ont quitté le Paris FC

L'été du Paris FC a été marqué par de nombreux départs, dont certains en fin de contrat. L'attaquant star Ciro Immobile, champion de l'Euro 2020 avec l'Italie, n'aura passé que six petits mois dans la capitale française avant de raccrocher les crampons. Les expérimentés Riou et Kolodziejczak n'ont pas été conservés par le club. Les jeunes Willem Geubbels et Mathys Tourraine ont également fait leurs valises.

Nom

Club

Montant du transfert (estimé par Transfermarkt)

Willem Geubbels

Lecce

4,60 millions €

Alimami Gory

Abha

2 millions €

Julien Lopez

AS Cannes

0€

Lohann Doucet

Vitoria Guimaraes

0€

Mathieu Cafaro

FC Nantes

0€

Mathys Tourraine

Pau FC

Tuomas Ollila

EA Guingamp

Timothée Kolodziejczak

Sans club

Fin de contrat

Rémy Riou

Sans club

Fin de contrat

Pierre-Yves Hamel

Sans club

Fin de contrat

Sofiane Alakouch

Sans club

Fin de contrat

Lamine Gueye

Sans club

Fin de contrat

Gabriel Oualengbe

Sans club

Fin de contrat

Ciro Immobile

Sans club

Fin de contrat

Ylan El Hadary

AS Nancy Lorraine

Prêt

La stat : 7. Le Paris FC a vu sept joueurs de son effectif quitter le club à la fin de leur contrat. Si cela n'est pas forcément rare dans le football, il faut noter que plusieurs de ces joueurs ont été impliqués à des moments importants de la saison 2025-26.
L'effectif restera le même pour les prochains mois, en attendant le mercato d'hiver et de futurs transferts. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne saison au Paris FC !
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