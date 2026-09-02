Un staff technique flambant neuf, de nouveaux joueurs et des départs, le Paris FC a vécu trois mois de mercatos avec des changements à tous les niveaux. Voici le récapitulatif complet d'un été durant lequel le club a travaillé avec un objectif en tête : jouer les places européennes en Ligue 1.
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Les arrivées du mercato du Paris FC
Le Paris FC prouve que dans la capitale, il ne faut pas forcément des noms clinquants pour construire un effectif pétri de talent. L'arrivée de Liam Rosenior au poste d'entraîneur illustre parfaitement cette idée. Lors de son passage à Strasbourg, en mettant le développement des jeunes au centre de sa philosophie, il a obtenu de bons résultats et conquis les observateurs.
De plus, en concrétisant l'arrivée définitive de Luca Koleosho, le club a démontré qu’il était désormais attractif, même pour les talents étrangers. Les pioches Lassine Sinayoko et Pablo Pagis sont d'aitres excellents choix, les deux offensifs ayant été des éléments clefs de leurs clubs respectifs la saison dernière.
Autre indice faisant état de la montée en puissance de l’institution, un record est tombé durant cet été : Patrick Zabi et Diego Coppola sont devenus les recrues les plus chères de l'histoire du club.
Le joueur à suivre : Emmanuel Mbemba. En provenance des jeunes du club rival, le Paris Saint-Germain, le défenseur central français faisait partie des pépites à ne pas laisser filer pour les doubles champions d'Europe en titre. Mbemba aura des minutes à aller chercher cette saison, et pourrait s'installer définitivement dans la charnière du PFC.
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Les joueurs qui ont quitté le Paris FC
L'été du Paris FC a été marqué par de nombreux départs, dont certains en fin de contrat. L'attaquant star Ciro Immobile, champion de l'Euro 2020 avec l'Italie, n'aura passé que six petits mois dans la capitale française avant de raccrocher les crampons. Les expérimentés Riou et Kolodziejczak n'ont pas été conservés par le club. Les jeunes Willem Geubbels et Mathys Tourraine ont également fait leurs valises.
La stat : 7. Le Paris FC a vu sept joueurs de son effectif quitter le club à la fin de leur contrat. Si cela n'est pas forcément rare dans le football, il faut noter que plusieurs de ces joueurs ont été impliqués à des moments importants de la saison 2025-26.
L'effectif restera le même pour les prochains mois, en attendant le mercato d'hiver et de futurs transferts. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne saison au Paris FC !