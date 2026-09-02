Le Paris FC prouve que dans la capitale, il ne faut pas forcément des noms clinquants pour construire un effectif pétri de talent. L'arrivée de

au poste d'entraîneur illustre parfaitement cette idée. Lors de son passage à Strasbourg, en mettant le développement des jeunes au centre de sa philosophie, il a obtenu de bons résultats et conquis les observateurs.