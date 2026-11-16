GTA VI débarque jeudi 19 novembre, et le Black Friday arrive dans la foulée. Résultat : des PS5 toutes neuves vont sortir de leur carton dans les jours qui viennent, et celles qui trônent déjà sous la télé s'apprêtent à enchaîner les nuits blanches (le préchargement est ouvert depuis le 10, on sait que vous l'avez lancé). Avant de filer à Vice City, il reste un débat aussi vieux que la console : on la pose debout ou couchée ? Soyez zen, pas besoin d'être le French Monster en personne pour réussir son installation. Gotaga a son coin gaming, vous allez avoir le vôtre.

Et si vous n'avez pas encore tout calé pour la sortie, notre guide pour tout savoir sur GTA VI est là pour vous.

01 PS5 verticale ou horizontale : la réponse modèle par modèle

Sachez-le : Sony prévoit les deux positions pour tous ses modèles. Debout comme couchée, la PS5 fonctionne normalement. La vraie différence se joue sur le modèle présent dans la boîte.

PS5 originale (modèles CFI-10xx à CFI-12xx) : le socle est fourni et sert dans les deux positions. Le bon élève de la famille.

PS5 Slim : elle arrive avec deux petits pieds pour la poser à plat. Pour la mettre debout, il faut acheter le support vertical officiel, vendu à part (autour de 30 €).

PS5 Pro : même logique que la Slim, avec le même support vertical officiel, lui aussi vendu séparément. C'est aussi la machine la plus musclée de Sony pour GTA VI, toutes éditions confondues .

PS5 © Sony Interactive Entertainment

PS5 horizontale ou verticale, c'est quoi la position idéale ? Couchée, la console est plus stable : idéal sur un meuble TV bas, ou si un chat curieux (ou un petit frère) traîne dans le coin. Debout, elle libère de la place en largeur, pratique quand le meuble est étroit. Dans les deux cas, socle PS5 ou pieds, la règle d'or ne change pas, elle doit respirer.

02 Installer le socle PS5 pas à pas

Avant de commencer, débranchez la console et posez-la sur une surface propre et douce (une serviette fait très bien l'affaire). Et on le dit une fois pour toutes : aucun démontage n'est nécessaire. Ouvrir la coque, c'est jouer avec votre garantie, et ça n'a aucun intérêt ici.

PS5 originale : le socle fourni

En vertical, le socle se fixe avec une vis rangée dans un petit compartiment, sous un cache du socle. Récupérez-la, retirez le petit cache à la base de la console, puis vissez le socle. Il ne doit plus bouger d'un millimètre.

En horizontal, pas de vis : le même socle se clipse à l'arrière de la console, dans les encoches prévues. On positionne, on enclenche, c'est réglé (promis).

PS5 Slim : pieds fournis ou support vertical

Pour poser la Slim à plat, clipsez simplement les deux pieds livrés avec la console. Pour la position verticale, le support officiel se fixe sous la console après avoir retiré un petit cache. Suivez la notice du support pas à pas : c'est dix minutes chrono, pas un meuble suédois.

PS5 Pro : le même réflexe

La Pro se pose à plat d'origine : Pour la mettre debout, c'est le même support vertical que la Slim, compatible avec les deux modèles. Pratique si vous changez de console un jour : le support suit.

Dernier contrôle, quel que soit le modèle : appuyez légèrement sur le dessus. Si la PS5 tangue, reprenez la fixation avant d'aller plus loin.

PS5 et Dualsense © Sony

03 Surchauffe de la PS5 : les 6 règles pour qu'elle respire

Une PS5 qui chauffe, ça se repère vite : le ventilateur souffle plus fort que d'habitude, surtout en pleine partie gourmande. Sony le dit clairement dans ses pages d'assistance , le premier réflexe est de vérifier la ventilation. Voici les six règles a suivre pour donner de l'air à votre joujou.

Gardez au moins 10 cm d'espace libre de chaque côté. C'est la distance minimale indiquée par Sony, y compris entre la console et le mur. Plus, c'est encore mieux. Oubliez le meuble fermé. Sony déconseille les espaces étroits ou confinés : un placard sans aération transforme votre console en four à pizza. Une niche ouverte, d'accord, une porte fermée devant, non. Pas de tapis à poils longs, pas de tissu dessus. Les fibres bouchent les grilles d'aération, et un plaid posé sur la console (même éteinte) bloque la chaleur. Dépoussiérez les grilles. La poussière, c'est le boss final de votre PS5. Passez un coup de chiffon sec ou d'aspirateur à faible puissance sur les grilles latérales et arrière de temps en temps. Faites-le console débranchée, comme le recommande Sony. Ne l'enfermez pas entre deux appareils. Évitez d'empiler une box internet ou une barre de son contre la console, et éloignez-la des radiateurs et du soleil direct. Pensez au mode repos. En mode repos, la PS5 continue de télécharger des mises à jour et de recharger vos manettes. Elle a donc besoin d'air même quand vous ne jouez pas : ne la recouvrez jamais « parce qu'elle est éteinte ».

Comment vous en assurer ? Si vous pouvez passer la main tout autour de la console sans toucher quoi que ce soit, c'est que tout est carré.

04 PS5 verticale et métal liquide : ce qui est prouvé, ce qui ne l'est pas

Depuis le printemps 2026, un débat agite les forums : la position verticale abîmerait-elle les PS5 d'origine ? On fait le tri, sans sueurs froides.

Ce qui est établi : la PS5 originale utilise du métal liquide entre son processeur et son système de refroidissement à la place de la pâte thermique classique. C'est un excellent conducteur de chaleur, d'où ce choix.

Prêt à jouer © Sony

Ce qui ne l'est pas : des articles relaient des témoignages d'utilisateurs selon lesquels ce métal liquide pourrait migrer après des années en position verticale. À ce jour, Sony n'a rien confirmé, et rien ne permet d'affirmer que votre console est en danger.

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Notre conseil d'ami : pas de panique. Si vous avez une PS5 originale et que vous voulez dormir sur vos deux oreilles, la poser à plat ne coûte rien. Les témoignages relayés concernent d'ailleurs avant tout les modèles d'origine. Et quoi qu'il arrive, ne démontez jamais votre console pour « vérifier » : c'est là que les vrais problèmes commencent.

FAQ

Comment mettre la PS5 à la verticale ?

Sur la PS5 originale, fixez le socle fourni sous la console avec sa vis. Sur la PS5 Slim et la PS5 Pro, il faut acheter le support vertical officiel, vendu séparément, puis le visser sous la console en suivant sa notice.

Combien d'espace laisser autour de la PS5 ?

Il faut laisser un espace de 10 cm minimum selon Sony.

La PS5 surchauffe-t-elle plus à la verticale ?

Non, la position n'est pas le facteur déterminant. Ce qui compte, c'est l'espace autour de la console : au moins 10 cm de chaque côté selon Sony, des grilles propres et pas de meuble fermé.

Faut-il acheter un support vertical pour la PS5 Slim ?

Seulement si vous voulez la mettre debout. Les pieds fournis suffisent pour la position horizontale, qui est tout aussi sûre pour la console.

Le métal liquide de la PS5 est-il dangereux en position verticale ?

Des témoignages évoquent un risque sur les modèles d'origine après une utilisation verticale prolongée, mais Sony ne l'a pas confirmé. Par précaution, vous pouvez poser une PS5 originale à plat ; dans tous les cas, ne la démontez pas.