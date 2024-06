Red Bull Caisses à Savon 2024 : nos régions ont du talent

« Allez m’sieurs, dames, il n’est jamais trop tôt pour un bon cassoulet ! » Aucun doute, nous sommes bien à Toulouse. Il est à peine 10h30, dimanche 2 juin 2024, lorsqu’on entend cette phrase. Et on est bien d’accord. Déguisé en saucisse, l’homme qui la clame au loin s’appelle Brice. Fausse moustache sur la bouche, lunettes de soleil sur le nez, ce quadra est fièrement installé dans un bolide qui dévalera dans quelques heures le Chemin des Cotes de Pech-David : une marmite géante à roulettes qui représente le plat traditionnel de la région.

Et un cassoulet sur roues, un ! © Mathieu Fageot

Avec sa « Team Plein de Gaz », cet occitan participe pour la première fois à Red Bull Caisses à Savon , course contre la montre qui voit cette année s’affronter 40 équipes et dont le jury - composé de 16 juges dont Luc Alphand , Jules Charraud ou encore Prime , co-fondateur de la Karmine Corp et Redouane Bougheraba, entre autres - récompense la plus rapide et la plus originale. « On voulait un projet qui n’avait jamais été fait, mais en plus de 20 ans de compétition, on s’est dit que ça allait être compliqué. On a donc pris le problème dans l’autre sens et on a voulu représenter ce qu’il y a de plus fédérateur à Toulouse, le cassoulet. » Normal.

Dans les paddocks, les plats traditionnels de nos régions ont la cote. Venue de Franche-Comté, l’équipe de la « Fast & Fondue » déguste une fondue franc-comtoise au comté aux côtés de sa caisse, un service à fondue géant massivement pris en photo par les spectateurs qui sont déjà nombreux à flâner sur le site. Le public ne sera pas le seul à être conquis : à la fin du week-end, ils décrocheront le prix de la créativité grâce à une note retentissante de 77 sur 80.

Un piment d'Espelette pour toujours plus de goût © Mathieu Fageot

À quelques mètres, le drapeau breton flotte au-dessus d’une galette-saucisse et d'un piment d’Espelette géant rouge vif qui attire particulièrement l’attention. Habillé aux couleurs des Fêtes de Bayonne - d’où il vient - Xabi, ce pilote quinquagénaire, participe à la course avec ses collègues. « On est dans l’aéronautique, le bricolage ne nous faisait pas peur », explique-t-il. « On a acheté un quad pour enfant sur lequel on a récupéré les suspensions. À partir de là, on a construit le reste du châssis et l’armature, qui faisaient à elles seules 64 kilos. Il nous restait donc 16 kilos pour la décoration du piment. »

Le futur gratin du sport auto ?

Oui, la course Red Bull Caisses à Savon est une affaire sérieuse. La veille au matin, toutes ont été passées au contrôle technique pour s’assurer qu’elles soient conformes au règlement. Celui-ci stipule notamment que sa construction doit être artisanale, sa taille ne doit pas dépasser 2,50 mètres de large, 5 mètres de long et 2 mètres de haut, son poids ne doit pas dépasser 80 kg, sa garde au sol doit être d’au moins 30 cm au-dessus du sol, et que toute source de propulsion motorisée est interdite pour s’élancer sur cette piste de 530 mètres.

Une fois le contrôle effectué, les équipes ont d’ailleurs pu la découvrir (à pied) afin de mesurer ce qui les attendait : trois sauts et un virage incliné à 250 mètres , grande nouveauté de cette édition. Un virage effraie certains dans les paddocks, à l’image des « Boys Story », une bande de potes déguisés en personnages du fameux Pixar - leur préféré - et dont le bolide est une réplique du personnage « Karting », la voiture télécommandée. « On a pu la tester en descente mais sans obstacles pour ne pas l’abîmer, » nous expliquent-ils. « Et on était loin d’anticiper un tel virage ! »

La voiture de Toy Story a pris vie © Mathieu Fageot

Les membres de la « Flexteam », eux, l’ont fait. Ghislain, Vincent, Baptiste et Aurélien, tous ingénieurs en conception-mécanique (et grands enfants dans l’âme) ont imaginé une caisse elle aussi inspirée de l’univers Pixar : le poisson-lanterne du Monde de Nemo. Son point fort ? Sa capacité à se pencher dans les virages. « Ici, le copilote a un rôle décisif puisqu’il se penche dans les virages pour aider l’engin à basculer mais on ne sait jamais. »

Pour calmer les tensions musculaires que le stress provoqué par ce virage provoque, certains se font masser sur un stand installé pour l’occasion, en plein cœur de la zone réservée aux pilotes. « Ces tensions se ressentent surtout dans le bas du dos et des trapèzes », nous explique Clémentine, étudiante en ostéopathie entre deux séances.

Le spectacle au rendez-vous

Les virages, qu’ils soient sur une piste de ski ou sur le circuit du Dakar, Luc Alphand les connaît bien. Il est 14 heures quand, devant plus de 20 000 spectateurs en folie, le champion de ski alpin et de rallye inaugure la piste dans une caisse à savon Red Bull . Sa règle est simple : ne surtout pas freiner !

Pas sûr de réussir à convaincre tous les équipages qui enchaînent les chorégraphies, descentes et les gamelles face à un jury parfois sévère et hué gentiment par le public toulousain. Une affaire sérieuse, on vous dit.

« Ici, ce ne sont pas forcément les meilleurs pilotes qui gagnent, c’est avant tout une histoire de construction, de vitesse et d’originalité », nous dit-il 3 heures plus tard aux pieds du podium sur lequel les membres de la « Flexteam » célèbrent leur victoire devant un parterre de fans et de journalistes en furie, trempés par le champagne qu’ils ont secoué quelques minutes plus tôt. « J’ai adoré cette journée, que ce soit en termes de créativité, d’engineering, d’ambiance, c’était que du bonheur ! » Ce n’est pas les membres de la Flexteam qui diront le contraire. « Ce qui est dingue c’est qu’on est passé en tout premier, ce qui n’est pas forcément avantageux et on est resté en tête tout au long de la course », nous dit l’un d’entre eux qui se remet doucement de ses émotions, déjà prêt pour une nouvelle édition.

Pour récompenser leurs efforts, ils s'envoleront dans les prochains jours pour Milton-Keynes, en Angleterre, où ils visiteront l’écurie de Formule 1 Oracle Red Bull Racing .

Le podium

Flexteam Raie-cing Team À fond la Breizh

Prix de la créativité : Fast & Fondue

En attendant de pouvoir découvrir les meilleurs moments de cette édition 2024, retrouvez ci-dessous notre repartage vidéo au cœur du Red Bull Caisses à Savon 2014 :

5 minutes Le Red Bull Caisses à Savon vu de l'intérieur Découvrez les coulisses de l'édition 2014 du Red Bull Caisses à Savon.