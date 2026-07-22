Tour de France : les enseignements après les victoires de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel réalise un Tour de France mémorable. Le Belge se retrouve deuxième du classement général, et avec cinq étapes encore à disputer avant la ligne d'arrivée finale sur les Champs-Élysées, à Paris, le principal atout de Red Bull – BORA – hansgrohe au classement général file vers le meilleur résultat de sa carrière — et celui de l'équipe — sur la légendaire Grande Boucle.

Mais ce n'est pas seulement sa place au général qui retient l'attention. Au sortir de sa victoire sur la 15e étape , Evenepoel donne la mesure d'un coureur de Grand Tour plus complet que jamais. D'ailleurs, il a récidivé après la deuxième journée de repos avec une seconde 1ère place consécutive, cette fois sur le contre-la-montre.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

01 La préparation atypique de Remco Evenepoel avant le Tour de France

L'approche d'Evenepoel pour ce Tour de France n'a rien d'un plan de route classique. Après quelques courses par étapes en début de saison, dont la victoire au classement général de la Volta a la Comunitat Valenciana en février, il a orienté ses efforts vers les Classiques de printemps. Parmi les meilleurs coureurs de courses d'un jour du peloton, ce double vainqueur de Monument s'est adjugé l'Amstel Gold Race et a signé deux troisièmes places, sur le Tour des Flandres et sur Liège-Bastogne-Liège.

Remco Evenepoel s'entraîne dans la Sierra Nevada en vue du Tour de France © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La dernière course des Classiques belges, disputée le 26 avril, aura aussi été sa dernière compétition avant qu'il ne se présente à Barcelone pour le Grand Départ du Tour 2026, plus de deux mois plus tard. Plutôt que de courir, le coureur de 26 ans a préféré des stages en altitude dans la Sierra Nevada, en Espagne. Ce manque de rythme de course l'a certes conduit à reconnaître qu'il n'avait pas la puissance pour tenir la roue de Pogačar et de Del Toro lors de leur sprint pour les bonifications sur la 2e étape, mais deux semaines plus tard, la fraîcheur et l'adaptation à l'altitude semblent porter leurs fruits alors que la course entre dans les Alpes.

02 L'évolution tactique de Remco Evenepoel

Le vainqueur de La Vuelta 2022 sait ce qu'il faut faire pour tenir une bataille au classement général sur trois semaines éprouvantes. Quand il a semblé perdre le contact avec le groupe des favoris dans la fin de la 10e étape entre Aurillac et Le Lioran, Evenepoel n'a pas paniqué. Alors que Jonas Vingegaard, Juan Ayuso et son coéquipier Florian Lipowitz s'échappaient pour limiter les dégâts après l'une de ces attaques explosives dont Pogačar a le secret, Evenepoel a géré son effort — et, surtout, est resté sous le seuil rouge.

Evenepoel commence à récolter les fruits de son entraînement en altitude © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Kilomètre après kilomètre, il est revenu progressivement dans le groupe. Au moment où la ligne d'arrivée s'est profilée, sa patience avait payé : il lui restait assez de ressources pour battre ses principaux rivaux pour le podium au sprint, prendre la deuxième place et engranger des bonifications précieuses qui l'ont hissé à la troisième place au général.

03 Étape 15 : une victoire en montagne qui fait basculer le Tour

La 15e étape du Tour de France offrait un final explosif à la deuxième semaine de course. Dans la foulée de la 14e étape de montagne, elle condensait 183,9 km de course et 4 098 m de dénivelé positif au cours d'une nouvelle journée exigeante. Le suspense s'est invité dès le départ : Vingegaard, prétendant majeur au général et alors 2e du classement, a chuté et a été contraint à l'abandon, hissant Evenepoel à la deuxième place. Mais alors que la route s'élevait vers l'arrivée au sommet du Plateau de Solaison, il s'est passé quelque chose d'inédit. Depuis le début de ce Tour, l'explosivité de Pogačar semblait hors de portée : le Slovène avait déjà signé quatre victoires d'étape et bâti une avance de cinq minutes en visant un cinquième titre sur la Grande Boucle, à égalité avec le record .

Tadej Pogačar est connu pour ses arrivées fulgurantes © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Alors que les prétendants au général commençaient à céder dans les pentes du Plateau de Solaison, Evenepoel est resté scotché à la roue du maillot jaune. Une fois l'échappée reprise, Evenepoel, Pogačar et Isaac Del Toro ont rapidement creusé un écart confortable sur le reste des favoris au général.

04

Quand le trio a lancé le sprint final pour la ligne, c'est Evenepoel qui avait la meilleure accélération. Après avoir pris le dessus sur Del Toro, il a fixé la ligne et, pour la première fois sur ce Tour, s'est montré plus fort que Pogačar. La marge de victoire a beau être minime, ce succès va donner au Belge la conviction que Pogačar n'est pas invincible. D'autres étapes de montagne restent au programme : autant d'occasions de grignoter les cinq minutes de retard.

Le Belge semble être le coureur complet par excellence © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Remco Evenepoel peut-il remporter le Tour de France 2026 ?

La troisième et dernière semaine de course offre à Evenepoel une occasion immédiate de réduire l'avance de Pogačar. Champion du monde en titre du contre-la-montre individuel UCI, il vient de remporter la 16e étape devant le maillot jaune. Ce résultat est historique pour l 'équipe Red Bull – BORA – hansgrohe engagée sur ce Tour . À partir de là, le parcours propose une étape vallonnée et trois journées de montagne avant que la course ne rallie Paris pour son traditionnel final protocolaire. Si Evenepoel parvient à reproduire le niveau affiché sur la 15e étape, d'autres occasions se présenteront pour étoffer son compteur d'étapes tout en consolidant sa deuxième place au général.

Et si sa courbe reste ascendante alors que la forme de Pogačar commence à s'effriter, un premier maillot jaune historique (pour Evenepoel comme pour Red Bull – BORA – hansgrohe) pourrait bien devenir accessible. Ce serait aussi la première victoire d'un Belge sur la course la plus emblématique du cyclisme depuis Lucien Van Impe, il y a 50 ans.