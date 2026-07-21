Evenepoel s'offre l'étape 15 du Tour de France 2026

« Quand une opportunité se présente, il faut la saisir à deux mains », a lancé

l dans son interview d'après-course, suite à sa victoire sur la

. Le Belge a devancé Tadej Pogačar, maillot jaune, dans l'ascension finale pour signer sa toute première victoire d'étape sur le Tour de France — et sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle sous les couleurs de Red Bull – BORA – hansgrohe.