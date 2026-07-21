Evenepoel s'offre l'étape 15 du Tour de France 2026

Bike
« Quand une opportunité se présente, il faut la saisir à deux mains », a lancé Remco Evenepoel dans son interview d'après-course, suite à sa victoire sur la 15e étape du Tour de France 2026. Le Belge a devancé Tadej Pogačar, maillot jaune, dans l'ascension finale pour signer sa toute première victoire d'étape sur le Tour de France — et sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle sous les couleurs de Red Bull – BORA – hansgrohe.
Evenepoel a rappelé qu'il a fait face à de « nombreux détracteurs » qui doutaient de sa capacité à tenir dans les cols les plus raides, après une étape de montagne exigeante de 183,9 km entre Champagnole et l'arrivée au sommet du Plateau de Solaison, en Haute-Savoie. « C'est un sentiment incroyable, a-t-il ajouté. Ça compte énormément pour moi. »
La chute de Vingegaard rebat les cartes du général
Le tournant de l'étape intervient à 21 km de l'arrivée. Jonas Vingegaard, qui avait pris le départ en deuxième position du classement général, chute et se voit contraint à l'abandon. Jai Hindley, coéquipier d'Evenepoel, tombe dans le même incident mais parvient à repartir. L'Australien rejoint le peloton et prend ensuite le relais aux côtés de ses équipiers de Red Bull – BORA – hansgrohe, qui imposent le tempo sur les 11 derniers kilomètres. Ces ultimes hectomètres passent par la montée du Plateau de Solaison, classée hors catégorie (HC) : 11,3 km d'ascension à 9 % de moyenne, l'un des juges de paix les plus redoutables du Tour.
Une « cadence de fou » sur la 15e étape
À environ 7 km de l'arrivée, le leader du général Tadej Pogačar rejoint la tête de course avec son équipier d'UAE Emirates XRG Isaac del Toro, et Evenepoel. Après avoir emmené le trio dans la dernière ascension pour son coéquipier, Pogačar cède le relais : le Mexicain attaque une première fois à 1 km de la ligne, puis à nouveau à moins de 500 mètres.
« Il faut comprendre que je cours face au meilleur coureur, le meilleur de tous les temps, et il a fait une ascension d'enfer pour essayer d'aller chercher la victoire avec Isaac », a réagi Evenepoel après l'arrivée. « Pour moi, c'est un énorme palier de pouvoir suivre ce tempo, parce que c'était une cadence de fou. » Evenepoel répond aux deux offensives, résiste à la pression du duo d'UAE Emirates XRG et s'impose au sprint pour décrocher sa toute première victoire d'étape sur le Tour de France hors contre-la-montre individuel.
Qui a gagné la 15e étape du Tour de France 2026 — et quelle suite ?
La 15e étape du Tour de France 2026 a emmené les coureurs sur 183,9 km, de Champagnole à l'arrivée au sommet du Plateau de Solaison, en Haute-Savoie. Elle comportait la montée hors catégorie (HC) du Plateau de Solaison (11,3 km à 9 % de moyenne), ce qui en faisait l'une des étapes de montagne les plus rudes du Tour et un dernier test avant la deuxième journée de repos, lundi.
Avec Florian Lipowitz au général, Remco Evenepoel confirme la stratégie de double leadership de Red Bull – BORA – hansgrohe sur cette Grande Boucle. La course reprend mardi avec la 16e étape, un contre-la-montre individuel de 26,1 km autour du lac Léman.
Résultats de la 15e étape du Tour de France 2026 : top 5
- Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe)
- Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG)
- Isaac del Toro (UAE Emirates XRG), + 6 s
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), + 58 s
- Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe)
Classement général du Tour de France 2026 après la 15e étape
- Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG)
- Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), + 5 min 00 s
- Isaac del Toro (UAE Emirates XRG), + 5 min 58 s
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), + 6 min 23 s
- Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), + 6 min 48 s
FAQ
Quel est le calendrier de courses de Remco Evenepoel pour la saison 2026 après le Tour de France ?
Après la 15e étape du Tour de France 2026 et la journée de repos du 20 juillet, Remco Evenepoel reprendra la compétition lors du contre-la-montre individuel de la 16e étape le 21 juillet 2026. Pour la suite de sa saison, le programme officiel de Red Bull – BORA – hansgrohe sera communiqué prochainement via les canaux officiels de l'équipe.
Qui sont les coureurs présents sur le Tour de France 2026 ?
Le Tour de France 2026 a débuté avec 169 coureurs au départ. Parmi les principaux favoris et figures de la course, on retrouve notamment Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG), maillot jaune et leader du général, Remco Evenepoel et Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Isaac Del Toro (UAE Emirates XRG), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), Juan Ayuso et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ainsi que Tom Pidcock (Pinarello Q36.5). Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a abandonné lors de la 15e étape après une chute à 20 km de l'arrivée.
Qui porte le maillot à pois sur le Tour de France 2026 ?
À l'issue de la 15e étape du Tour de France 2026, c'est Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG) qui porte le maillot à pois du meilleur grimpeur, avec 67 points au classement de la montagne. Il devance Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step, 45 pts) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost, 39 pts).
Fait partie de cet article