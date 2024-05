Rugby à 7 vs Rugby à 15 : quelles différences ?

trouve ses racines en Écosse. Il se répand dans la seconde moitié du XXe siècle au cœur des pays anglo-saxons faisant partie du Commonwealth. À l'origine de ce sport se trouvent Ned Haig et David Sanderson, deux bouchers de Melrose, en Écosse, qui organisent le premier tournoi de ce genre en 1883. Ils innovent en raccourcissant la durée des matchs à 15 minutes et en réduisant la taille des équipes de 15 à seulement 7 joueurs.

Tout d’abord, le rugby à 7 trouve ses racines en Écosse. Il se répand dans la seconde moitié du XXe siècle au cœur des pays anglo-saxons faisant partie du Commonwealth. À l'origine de ce sport se trouvent Ned Haig et David Sanderson, deux bouchers de Melrose, en Écosse, qui organisent le premier tournoi de ce genre en 1883. Ils innovent en raccourcissant la durée des matchs à 15 minutes et en réduisant la taille des équipes de 15 à seulement 7 joueurs.

Tout d’abord, le rugby à 7 trouve ses racines en Écosse. Il se répand dans la seconde moitié du XXe siècle au cœur des pays anglo-saxons faisant partie du Commonwealth. À l'origine de ce sport se trouvent Ned Haig et David Sanderson, deux bouchers de Melrose, en Écosse, qui organisent le premier tournoi de ce genre en 1883. Ils innovent en raccourcissant la durée des matchs à 15 minutes et en réduisant la taille des équipes de 15 à seulement 7 joueurs.

Il n’y a pas de temps additionnel car le chronomètre est arrêté par l’arbitre du match à chaque arrêt de jeu, lorsqu’il y a des blessures ou autres. Similitude avec le rugby à 15, l’arbitre attend la fin de la dernière action pour siffler la fin du match, quand le ballon sort des limites du terrain ou lors d’une faute. Si les équipes n’arrivent pas à se départager au terme de 14 minutes de jeu, des prolongations de 2 fois 5 minutes (sans pause pour la mi-temps) sont organisées. Le match s'arrête dès qu’une équipe marque le moindre point avec la règle du « but en or ».

Il n’y a pas de temps additionnel car le chronomètre est arrêté par l’arbitre du match à chaque arrêt de jeu, lorsqu’il y a des blessures ou autres. Similitude avec le rugby à 15, l’arbitre attend la fin de la dernière action pour siffler la fin du match, quand le ballon sort des limites du terrain ou lors d’une faute. Si les équipes n’arrivent pas à se départager au terme de 14 minutes de jeu, des prolongations de 2 fois 5 minutes (sans pause pour la mi-temps) sont organisées. Le match s'arrête dès qu’une équipe marque le moindre point avec la règle du « but en or ».

Il n’y a pas de temps additionnel car le chronomètre est arrêté par l’arbitre du match à chaque arrêt de jeu, lorsqu’il y a des blessures ou autres. Similitude avec le rugby à 15, l’arbitre attend la fin de la dernière action pour siffler la fin du match, quand le ballon sort des limites du terrain ou lors d’une faute. Si les équipes n’arrivent pas à se départager au terme de 14 minutes de jeu, des prolongations de 2 fois 5 minutes (sans pause pour la mi-temps) sont organisées. Le match s'arrête dès qu’une équipe marque le moindre point avec la règle du « but en or ».

La transformation se fait sous la forme d’un drop-goal, et non pas avec le ballon placé au sol. Les pénalités sont aussi frappées comme des drops.

La transformation se fait sous la forme d’un drop-goal, et non pas avec le ballon placé au sol. Les pénalités sont aussi frappées comme des drops.

La transformation se fait sous la forme d’un drop-goal, et non pas avec le ballon placé au sol. Les pénalités sont aussi frappées comme des drops.

La mêlée est composée de 3 avants de chaque équipe se tenant par les épaules. Comme au rugby à 15, le but est de faire passer le ballon derrière soi vers son demi de mêlée et ainsi amorcer une offensive.

La mêlée est composée de 3 avants de chaque équipe se tenant par les épaules. Comme au rugby à 15, le but est de faire passer le ballon derrière soi vers son demi de mêlée et ainsi amorcer une offensive.

La mêlée est composée de 3 avants de chaque équipe se tenant par les épaules. Comme au rugby à 15, le but est de faire passer le ballon derrière soi vers son demi de mêlée et ainsi amorcer une offensive.

Comme son nom l'indique, on compte 7 joueurs sur le terrain, (3 avants, un demi de mêlée et 3 trois-quarts) chacun occupe un rôle précis. Il y a donc un pilier gauche, un talonneur, un pilier droit, un demi de mêlée, un ailier gauche, un ailier droit et un arrière.

Comme son nom l'indique, on compte 7 joueurs sur le terrain, (3 avants, un demi de mêlée et 3 trois-quarts) chacun occupe un rôle précis. Il y a donc un pilier gauche, un talonneur, un pilier droit, un demi de mêlée, un ailier gauche, un ailier droit et un arrière.

Comme son nom l'indique, on compte 7 joueurs sur le terrain, (3 avants, un demi de mêlée et 3 trois-quarts) chacun occupe un rôle précis. Il y a donc un pilier gauche, un talonneur, un pilier droit, un demi de mêlée, un ailier gauche, un ailier droit et un arrière.

Le rugby à 15 est quant à lui beaucoup plus développé que son petit frère avec une Coupe du monde datant de 1987. Beaucoup plus disputée, cette dernière voit la Nouvelle-Zélande batailler avec l’Afrique du Sud avec 3 titres chacun. Hormis la Coupe du monde, on compte deux autres tournois de grande importance avec le tournoi des 6 nations, regroupant 6 équipes européennes.

Le rugby à 15 est quant à lui beaucoup plus développé que son petit frère avec une Coupe du monde datant de 1987. Beaucoup plus disputée, cette dernière voit la Nouvelle-Zélande batailler avec l’Afrique du Sud avec 3 titres chacun. Hormis la Coupe du monde, on compte deux autres tournois de grande importance avec le tournoi des 6 nations, regroupant 6 équipes européennes.

Le rugby à 15 est quant à lui beaucoup plus développé que son petit frère avec une Coupe du monde datant de 1987. Beaucoup plus disputée, cette dernière voit la Nouvelle-Zélande batailler avec l’Afrique du Sud avec 3 titres chacun. Hormis la Coupe du monde, on compte deux autres tournois de grande importance avec le tournoi des 6 nations, regroupant 6 équipes européennes.

Depuis l’ajout de l’Italie en 2000, on y retrouve l'Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Écosse et la France. Ce tournoi, fondé en 1882, est le premier de l’histoire opposant des équipes nationales. De l’autre côté du globe, The Rugby Championship qui s’appelait avant « Tri-Nations » est un tournoi opposant les meilleures équipes de l'hémisphère Sud (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et plus récemment l’ajout de l’Argentine en 2012).

Depuis l’ajout de l’Italie en 2000, on y retrouve l'Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Écosse et la France. Ce tournoi, fondé en 1882, est le premier de l’histoire opposant des équipes nationales. De l’autre côté du globe, The Rugby Championship qui s’appelait avant « Tri-Nations » est un tournoi opposant les meilleures équipes de l'hémisphère Sud (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et plus récemment l’ajout de l’Argentine en 2012).

Depuis l’ajout de l’Italie en 2000, on y retrouve l'Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Écosse et la France. Ce tournoi, fondé en 1882, est le premier de l’histoire opposant des équipes nationales. De l’autre côté du globe, The Rugby Championship qui s’appelait avant « Tri-Nations » est un tournoi opposant les meilleures équipes de l'hémisphère Sud (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et plus récemment l’ajout de l’Argentine en 2012).

L’engouement du public se fait de plus en plus ressentir : le record de spectateurs est atteint le 26 avril 2024 pour un match de rugby féminin en France avec 28 023 supporters lors de France-Angleterre, lors du Tournoi des 6 nations à Bordeaux. Le record mondial, lui, est de 58 498 à Twickenham en avril 2023 lui aussi lors du Crunch. De bon augure pour la Coupe du monde féminine de 2025, la sélectionneuse et entraîneuse de l’équipe de France féminine Gaëlle Mignot se félicite de cet engouement : « C’est un événement important, en espérant qu’on va continuer à remplir des stades, à faire grandir le rugby féminin. »

L’engouement du public se fait de plus en plus ressentir : le record de spectateurs est atteint le 26 avril 2024 pour un match de rugby féminin en France avec 28 023 supporters lors de France-Angleterre, lors du Tournoi des 6 nations à Bordeaux. Le record mondial, lui, est de 58 498 à Twickenham en avril 2023 lui aussi lors du Crunch. De bon augure pour la Coupe du monde féminine de 2025, la sélectionneuse et entraîneuse de l’équipe de France féminine Gaëlle Mignot se félicite de cet engouement : « C’est un événement important, en espérant qu’on va continuer à remplir des stades, à faire grandir le rugby féminin. »

L’engouement du public se fait de plus en plus ressentir : le record de spectateurs est atteint le 26 avril 2024 pour un match de rugby féminin en France avec 28 023 supporters lors de France-Angleterre, lors du Tournoi des 6 nations à Bordeaux. Le record mondial, lui, est de 58 498 à Twickenham en avril 2023 lui aussi lors du Crunch. De bon augure pour la Coupe du monde féminine de 2025, la sélectionneuse et entraîneuse de l’équipe de France féminine Gaëlle Mignot se félicite de cet engouement : « C’est un événement important, en espérant qu’on va continuer à remplir des stades, à faire grandir le rugby féminin. »

Le rugby à 7 est une discipline à part entière. Les règles possèdent certaines particularités, et physiquement c’est peu comparable. Cependant, la passerelle entre le rugby à 7 et le rugby à 15 existe réellement. Ces dernières années, grand nombre de rugbymen ont fait décoller leur carrière grâce à un passage dans le rugby à 7.

Le rugby à 7 est une discipline à part entière. Les règles possèdent certaines particularités, et physiquement c’est peu comparable. Cependant, la passerelle entre le rugby à 7 et le rugby à 15 existe réellement. Ces dernières années, grand nombre de rugbymen ont fait décoller leur carrière grâce à un passage dans le rugby à 7.

Le rugby à 7 est une discipline à part entière. Les règles possèdent certaines particularités, et physiquement c’est peu comparable. Cependant, la passerelle entre le rugby à 7 et le rugby à 15 existe réellement. Ces dernières années, grand nombre de rugbymen ont fait décoller leur carrière grâce à un passage dans le rugby à 7.