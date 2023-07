Fourchettes, pizzaïolos et gonfles : comprendre le langage coloré du rugby

Au rugby , les fourchettes ne sont pas utilisées pour manger, lancer comme un pizzaïolo n'a rien à voir avec de la mozzarella et de la sauce tomate, et faire chanter la gonfle est plus proche du stade que de l'opéra. Alors, avant de suivre les futurs exploits de Romain Ntamack lors de la Coupe du monde sur nos terres (du 8 septembre au 28 octobre), bienvenue dans le monde étonnant du lexique du rugby !

Se faire la valise : Imaginez le petit demi de mêlée, rapide comme l'éclair, qui s'empare du ballon et s'échappe juste à côté de la mêlée, laissant tous les costauds collés sur place comme s'ils étaient en plein rêve. Il a fait sa valise et s'est envolé, prêt à écrire une carte postale de la ligne d'essai. Adieu, vous ne le verrez plus dans le rétroviseur.

Se coucher sous le train : Vous vous retrouvez face à un joueur qui ressemble à un bulldozer en pleine course, fixé sur l'idée de vous transformer en crêpe. Vous avez alors l’option de prendre vos jambes à votre cou, mais vous risquez d'entendre les huées des spectateurs et les plaintes de vos coéquipiers. Sinon, vous pouvez rassembler votre courage, vous mettre en position et fermer les yeux, en attendant de voir si vous ressortez en un seul morceau. Ça peut finir par un KO qui ferait frémir un boxeur, ou par le rugissement admiratif du stade, ou les deux. Prêt pour le grand frisson ?

Rentrer au casque : Dans une mêlée, pour prendre le dessus et montrer qui est le boss, un pilier peut décider de "rentrer au casque". Il fonce alors la tête la première dans son adversaire. C’est le genre de manœuvre parfois utilisée lors de la première mêlée du match, histoire de faire passer un message clair à l'adversaire : « Attache la ceinture, l'après-midi va être mouvementée! »

Déclencher une générale : C’est mettre le feu à un baril de poudre au milieu d'un match de rugby. Les étincelles volent, les muscles se tendent, et soudain, c'est une explosion de colère et de testostérone sur tout le terrain. Les joueurs des deux équipes se jettent dans la mêlée, mettant de côté le ballon pour un moment de pure intensité. C'est un spectacle à couper le souffle, mais attention, ça peut coûter cher, autant en termes de blessures que de sanctions…

Un match de rugby du Red Bull Lelos à Tbilisi © Rezi Kenia/Red Bull Content Pool

Faire une fourchette : Vous faites du jardinage sur le visage de votre adversaire, sauf que le terrain de jeu est ses yeux et que vos outils sont vos doigts. Le geste est défendu et dangereux. Il peut faire plus de dégâts qu'un coup de pied mal placé. Si vous voulez rester dans le match et éviter un carton rouge, il vaut donc mieux garder vos doigts pour vous et laisser les fourchettes pour le dîner après le match. Sauf si, bien sûr, vous êtes anglais (et que vous jouez contre la France). À ce moment-là, vous devriez juste écoper d’une petite réprimande de l’arbitre…

Lancer comme un pizzaïolo : Sur une touche, vous lancez la balle en l'air, vous la faites tournoyer et virevolter comme une pâte à pizza volante, mais hélas, elle n'atterrit pas toujours là où vous le souhaitez. Et avec l’effet, elle est quasiment irrécupérable pour vos coéquipiers. Le spectacle est amusant à regarder, mais pas toujours efficace pour marquer des points... Alors, à moins que vous décidiez de lancer une carrière dans la préparation des pizzas, mieux vaut perfectionner vos lancers en touche pour les rendre précis et droits.

Des participants jouent au rugby lors du Red Bull Lelos à Tbilisi © Rezi Kenia/Red Bull Content Pool

Faire chanter la gonfle : Votre équipe dirige le jeu avec précision et finesse. Elle fait voler le ballon de main en main pendant de longues minutes et l’adversaire n’y voit que du feu. Chaque passe, chaque enchaînement, chaque coup de pied est comme une note de musique qui se combine pour créer une mélodie irrésistible. Et quand la gonfle a fini de chanter, en général, c’est que vous avez passé la ligne et marqué l’essai. Bingo !