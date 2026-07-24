Bike
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Trial
Descendre une piste de ski à vélo, en arrière, sur une roue ? C'est fait !
Tomomi Nishikubo réalise une première mondiale en descendant un tremplin de saut à ski en marche arrière, uniquement sur la roue avant. À la clé : deux records du monde.
Descendre une pente raide à vélo, c'est déjà un défi. Le faire en arrière, en équilibre sur la seule roue avant, sur une piste de ski, cela relève quasiment de l'impossible. Si le VTT sur neige séduit de plus en plus de riders l'hiver, personne n'était encore allé aussi loin. C'est pourtant exactement ce qu'a réussi le rider japonais de VTT trialTomomi Nishikubo, au terme de deux années de préparation minutieuse.
Le 27 mai 2026, Nishikubo a dévalé un vertigineux tremplin olympique de saut à ski à 37,5° de pente, à Hakuba, au Japon, en équilibre sur la seule roue avant de son vélo (un trick baptisé fakie nose manual). En VTT, fakie signifie rouler en arrière, et nose manual désigne l'équilibre sur la roue avant, la roue arrière ne touchant pas le sol) une discipline aux frontières du snowbike, ce sport d'hiver qui gagne de plus en plus d'adeptes. Regardez la scène dans la vidéo ci-dessous :
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Deux records du monde Guinness dans la même descente
Avec ce run réussi, Nishikubo a fait bien plus que repousser les frontières du VTT trial : il est allé chercher deux nouveaux records du monde Guinness dans la foulée. Il a établi la marque à battre pour le fakie nose manual à vélo sur la pente la plus raide, à 37,5°, ainsi que pour la plus longue distance parcourue en fakie nose manual à vélo sur un tremplin de saut à ski, avec 136,6 mètres au compteur.
Ce qui rend la performance encore plus vertigineuse : il a atteint une vitesse de plus de 60 km/h, et a dû tenir son équilibre sur la roue avant pendant 35 secondes tout au long de la descente.
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L'idée qui a lancé la tentative de record du monde
Habitué à repousser les limites du trial dans des décors spectaculaires (comme lors de sa session mémorable au Château de Chambord) Nishikubo rêvait depuis longtemps de sortir sa figure signature, le fakie nose manual, dans un lieu vraiment à part.
Toujours à l'affût du bon spot, il a eu son déclic en regardant le sauteur à ski japonais Ryōyū Kobayashidécrocher son record du monde à 291 mètres en Islande. C'est finalement Hakuba qu'il a retenu comme le décor idéal de son propre record.
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Un projet monté sur deux ans
L'idée en poche, Nishikubo se rend une première fois à Hakuba en août 2024 pour repérer les lieux et voir si son rêve peut vraiment prendre forme.
L'année suivante, il est prêt pour une première tentative. Mauvaise nouvelle : après 35 runs, il rentre bredouille. Malgré la déception, Nishikubo reste positif : il a mis le doigt sur plusieurs problèmes à résoudre.
Il comprend surtout que la fenêtre existe s'il parvient à faire deux choses : générer assez d'accroche entre les pneus et la surface du tremplin, et garder le contrôle de la vitesse grâce à un freinage maîtrisé.
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Tests et entraînement pour la deuxième tentative
Décidé à maximiser ses chances, Nishikubo construit une piste d'entraînement de 10 mètres reproduisant la pente du tremplin, puis teste quatre modèles de pneus 24 pouces différents, qu'il fait ensuite équiper de picots métalliques sur mesure pour améliorer le grip.
Le rider de 34 ans retourne alors à Hakuba pour valider ses ajustements sur le vrai spot. Verdict : tout est en place, il peut retenter.
Le premier jour, l'accroche est tellement supérieure que la force de freinage générée fait surchauffer les freins. À la fin du deuxième jour, les 10 disques de frein de rechange sont tous détruits.
Le troisième jour, Nishikubo troque ses plaquettes de frein en résine contre des plaquettes métalliques, et la différence est immédiate. Fini les problèmes de surchauffe : il aborde la tentative suivante en confiance et boucle le run historique, plus de deux ans après avoir eu l'idée initiale.