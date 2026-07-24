Descendre une piste de ski à vélo, en arrière, sur une roue ? C'est fait !

Descendre une pente raide à vélo, c'est déjà un défi. Le faire en arrière, en équilibre sur la seule roue avant, sur une piste de ski, cela relève quasiment de l'impossible. Si le

séduit de plus en plus de riders l'hiver, personne n'était encore allé aussi loin. C'est pourtant exactement ce qu'a réussi le rider japonais de

, au terme de deux années de préparation minutieuse.