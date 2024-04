Rejoignez le rassemblement Wings for Life à Paris !

Wings for Life World Run 2024 Le plus grand événement mondial de running, Wings for Life World Run est de retour en 2024. Regardez des centaines de milliers de personne courir pour celles qui ne le peuvent pas.

. S’il est possible de participer à cette course géante caritative où que vous soyez sur le globe, certains événements dédiés auront lieu, et Paris (Vincennes*) accueillera l’un d’eux. Plusieurs centaines de milliers de participants s'uniront partout dans le monde pour soutenir la recherche afin de trouver un remède aux lésions de la moëlle épinière.

