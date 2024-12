Participez à la Wings for Life World Run !

Wings for Life World Run 2025 Wings for Life World Run, la plus grande course à pied au monde, revient en 2025 ! Des centaines de milliers de personnes courront pour ceux qui ne le peuvent pas.

. À quelques mois de l’événement, on vous explique tout sur la plus grande course caritative de la planète.

La Wings for Life World Run, c’est un événement mondial qui a été créé en 2014. Chaque année depuis dix ans, des coureurs s'élancent en simultané, partout sur la planète. La course a vu le jour pour une raison : récolter des fonds qui sont ensuite 100% reversés à la recherche pour trouver des traitements aux lésions de la moelle épinière.

Tout le monde peut participer, athlètes professionnels, débutants, personnes en fauteuil… le but est de mobiliser un maximum de monde, que ce soit pour sensibiliser et faire avancer la recherche. Le prix d’entrée est de 25 euros. Au fil des années, plusieurs personnalités, de

Étant donné que les athlètes courent en même temps dans 195 pays et sur les sept continents, il n’y a pas de ligne d’arrivée. Lors de la Wings for Life, la fin de la course est matérialisée par la “Catcher Car”, une voiture fictive qui suit les coureurs. Lorsqu’ils sont dépassés par le véhicule, leur course est terminée. La Catcher Car démarre 30 minutes après le début de la course, elle avance à 14 km/h avant d’accélérer d’un kilomètre/heure chaque demi-heure. Le but étant de motiver les participants, dans chaque pays, une personnalité prête sa voix au véhicule. En Espagne, c’était