Une révolution dans le ciel: découvrez le premier Wingsuit Foil au monde

Les innovations dans les sports extrêmes sont essentielles pour faire progresser le domaine et souvent pour pousser littéralement l'accomplissement humain vers de nouveaux sommets.

C'est exactement ce qu’il s'est passé le 24 octobre, lorsque le pilote de wingsuit Peter Salzmann a effectué un vol de 12,5 km qui a marqué l'histoire depuis la montagne Jungfraujoch, en Suisse. Ce saut a permis d'établir de nouveaux records du monde de BASE jumping . Parmi eux : la plus grande distance de vol et le plus grand saut du départ à l'atterrissage. Cette technologie inédite est le fruit d'une collaboration entre Salzmann et Andreas Podlipnik, développeur en foil pour wingsuit, ainsi que du soutien de l'équipe d'ingénieurs de Red Bull Advanced Technologies.

Cette réalisation tout simplement stupéfiante n'a pas été facile à mettre en œuvre. Pendant trois ans, Salzmann s'est enfermé avec le concepteur Podlipnik et l'équipe de Red Bull Advanced Technologies pour réaliser son objectif de toujours, à savoir être capable de rester en l'air plus longtemps que tous, et redéfinir ce que la discipline du wingsuit est capable de faire.

Podlipnik a rencontré Salzmann pour la première fois lors d'un cours de BASE jumping où il lui a montré les ficelles du métier. Ils sont devenus de vrais amis et ont sauté sur l'occasion de collaborer sur un nouveau modèle de wingsuit innovant.

Andreas Podlipnik travaille sur le Wingsuit Foil © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

« L'idée est venue de Peter », s'amuse Podlipnik.

Dès le départ, M. Salzmann savait que pour augmenter la portance, le temps passé à planer et en altitude, le projet nécessiterait une forme d'innovation et de réflexion entièrement novatrices. « Ce qui est unique dans ce projet, c'est que nous avons essayé quelque chose qui n'existait pas encore sous cette forme », explique-t-il.L'idée est venue de Peter", dit Podlipnik en riant.

Podlipnik et Salzmann ont tous deux piloté des wingsuits pendant la majeure partie de leur vie, ils s’agissaient donc de candidats idéaux pour travailler sur le sujet. La question n'était pas seulement de créer quelque chose capable d'établir un record du monde et de réussir le tout premier vol avec une foil adaptée à une wingsuit, mais aussi de reprendre les modèles qu'ils connaissaient et aimaient tout en repartant sur de nouvelles bases, et ce même quand certaines tentatives allaient droit dans le mur.

« Les combinaisons de parachutisme, qui permettent des vols planés plus longs, sont des éléments que nous avons essayé d'améliorer au cours des dernières années », explique M. Podlipnik. Avec les combinaisons de wingsuit, nous sommes arrivés à un point où nous nous sommes dit : « Cette fois, nous ne pouvons pas aller plus loin ».

Au lieu d'abandonner, ils se sont tournés vers les foils, en particulier le foil à aile, en se demandant s'il serait possible d'en attacher une sous la combinaison. « Pourrions-nous le concevoir de manière à obtenir de meilleures performances de glisse possible ? » demande Podlipnik. « La grande question était de savoir s'il serait possible de voler, et comment il faudrait voler. Est-ce qu'elle offrirait une meilleure performance de planage ? »

Le foil a révolutionné d'autres sports, comme la voile © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Une question était essentielle, en particulier pour Salzmann, le pilote : la combinaison allait-elle voler ? Non seulement la réussite du projet dépendait de la réponse affirmative à cette question, mais la vie de Salzmann était également en jeu. En d'autres termes, les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés, au sens propre comme au sens figuré.

Et cela n'a pas été sans difficultés.

« Le principal problème était que nous avions construit l'aile, mais chaque fois que je me mettais en position, elle me tirait vers le bas parce qu'elle avait un mauvais mouvement », explique M. Salzmann.

« L'aile doit être conçue de manière à avoir un angle d'attaque trop élevé en vol normal », explique-t-il. La solution ? « Nous nous sommes rendu compte que la différence d'angle était si importante que je devais l'ajuster en cours de vol ou que nous devions rendre l'aile ajustable. Idéalement, en fonction de la position du corps dans laquelle vous volez, l'aile s'ajusterait également. Ce serait la meilleure chose qui soit. Mais c'est extrêmement compliqué à réaliser. »

Podlipnik et Salzmann ont créé six prototypes au total © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Il s'agissait de modifier la plage d'angles de seulement deux ou trois degrés, en effectuant à chaque fois un saut d’essai en soufflerie. Salzmann explique qu'il leur a fallu des jours pour trouver le bon angle et qu'au moment de l'entretien, ils n'étaient pas encore sûrs à 100 % d'avoir trouvé la bonne solution, même s'ils n'ont jamais été aussi proches du but.

La première itération a pris son envol en septembre 2022 dans une soufflerie intérieure à Stockholm. En tout, le duo a testé six prototypes sur une période de six ans, en apportant des modifications à tous les éléments, de la finesse (distance horizontale gagnée par rapport à la perte d'altitude) au support de poitrine, au mât, aux connecteurs en aluminium, aux pièces de l'aile et à bien d'autres choses encore. Finalement, ils ont opté pour une aile en sandwich avec un noyau en mousse, laminé et pressé sous vide, et d'autres pièces ont été imprimées en 3D.

Grâce à ses connaissances en F1 et en aérodynamique, Red Bull Advanced Technologies a été un partenaire inestimable, aidant l'équipe à trouver la configuration d'aile la plus efficace, le profil du foil, la géométrie, la taille, la distance avec le corps et d'autres paramètres pour maximiser les performances.

« Les ailes se sont développées en plusieurs étapes », explique M. Podlipnik. « Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, comme c'est toujours le cas lorsqu'on entreprend quelque chose de nouveau. Parfois, nous étions satisfaits ; d'autres fois, nous voyions que nous allions dans la mauvaise direction et nous devions changer de cap. Le véritable défi consistait à trouver la bonne configuration et la bonne taille. L'objectif a toujours été de sauter non seulement d'un hélicoptère, mais aussi d'une montagne, afin de pouvoir effectuer des sauts en wingsuit avant-gardistes. L'une des principales difficultés était que nous n'avions pas de solution pour commencer à utiliser l'appareil sans se confronter à un danger trop important.”

Le Wingsuit Foil devait être à la fois portable et fonctionnel © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Ce point posait un problème particulier. Oui, ils étaient quasiment certains que la combinaison pouvait voler, mais pouvaient-ils l'amener là où elle devait aller ? La combinaison permettait-elle d'accéder aux montagnes et à d'autres endroits où les lignes de vol étaient auparavant trop ambitieuses ? En privilégiant une conception légère et modulaire, la combinaison a répondu à cette question, permettant aux athlètes de la transporter en montagne et de l'assembler au sommet. Avec une envergure de 2,1 m et un poids total de 3,8 kg, l’ascension est difficile, mais faisable.

Ce qui n'empêche pas d'être sélectif. « Par exemple, lors des essais en Italie, il y avait un buisson sous la corniche rocailleuse », explique Podlipnik. « Avec une combinaison à ailes normale, on peut facilement sauter par-dessus le buisson. Mais avec une foil, ce postulat est exclu car l'aile se serait accrochée au buisson. Pour le performeur, c'est un plus grand défi encore ».

Après tous ces efforts, Podlipnik se sent enfin prêt. « Red Bull Advanced Technologies nous a soutenus et nous avons trouvé la meilleure configuration possible à l'heure actuelle », explique-t-il.

En ce qui concerne le vol, « au début, on chute, puis on passe au vol plané ». Podlipnik explique. « Avec une combinaison à ailes normale, on obtient une bonne finesse de 2,6 à 2,8, maximum trois, c'est-à-dire un kilomètre vers le bas, trois kilomètres vers l'avant. Avec la foil, nous pouvons planer plus à plat et encore plus loin, couvrant ainsi une plus grande distance à partir du point de départ ».

Podlipnik estime qu'il est trop tôt pour se demander en quoi la wingsuit a changé le sport. Il faut savoir qu'elle a été développée à huis clos, de sorte à ce que la communauté plus large du wingsuit ne connaisse pas encore les tenants et les aboutissants de son développement ou de ses performances.

« Honnêtement, nous ne nous sommes pas encore demandé si la combinaison allait changer le sport », déclare Podlipnik en riant. « Comment cela va-t-il se développer ? Je suppose que d'autres sauteurs aimeraient l'essayer aussi, mais je ne peux pas prédire si tout le monde sautera en foil dans dix ans. Mais avec la possibilité de voler plus loin, il y aura de nouvelles possibilités que nous ne pouvons pas encore imaginer.”