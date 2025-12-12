EA FC 26: íme a legjobb játékstílusok posztonként

Az EA Sports FC 26-ban már egyáltalán nem csak a játékosok összértékelése számít! Bár korábban már bemutattuk,

, ha igazi „galaktikus” keretet szeretnél összeállítani, a sikerhez ennél jóval több tényezőt érdemes szem előtt tartanod. Ha olyan csapatot állítanál össze - akár a karriermódban, akár az Ultimate Teamben –, amely valóban a saját játékfelfogásodat tükrözi, akkor a játékstílusok (vagy ahogy sokan ismerik: playstyles) legalább olyan fontos szerepet kapnak, mint a puszta rating.