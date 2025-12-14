Török versenyző nyerte a Red Bull Tetris első világdöntőjét

A Dubai Frame adott otthont a világ legnagyobb játszható Tetris installációjának és a valaha az égen létrehozott legnagyobb Tetris játéknak, amely élő vászonként szolgált az első Red Bull Tetris világdöntőhöz. A globális e-sportverseny fináléját dróntechnológia segítségével gondolták újra, a Tetrist a hagyományos képernyőkről az égbe emelve. Hatvan nemzeti bajnok – köztük a magyar Papp Szabolcs – küzdött meg az első világbajnoki címért, melyet végül a török Fehmi Atalar nyert meg.

A két napon át tartó, pörgős e-sportversenyen 60 ország bajnokai küzdöttek meg az egymás elleni párharcok során, hogy eldöntsék a két döntős kilétét. Ezek a mérkőzések a Red Bull Tetris továbbfejlesztett mechanikáit – gravitációs eltolódásokat, sebességnöveléseket és a hőn áhított Arany Tetriminót – is tartalmazták, próbára téve az alkalmazkodóképességet, a gyors döntéshozatalt és a pontosságot, miközben a verseny célja a világ legsokoldalúbb Tetris-játékosának kiválasztása volt.

A drónok hozták a látványt © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

A Red Bull Tetris világdöntőjén a Lumasky mutatta be a világon egyedülálló drónshow-t, több mint 2000 drón segítségével egy játszható Tetris-rácsot jelenítve meg az éjszakai égbolton. Az esemény programjában El Waili és a Firdaus Orchestra élő előadása is szerepelt, amely a Tetris filmzene káprázatos újragondolását mutatta be, ahol a futurisztikus elektronikus ritmusok klasszikus zenekari dallamokkal találkoztak.

A török ​​Fehmi Atalar és a perui Leo Solórzano közötti döntő ütközet komoly izgalmakat hozott a nézőknek. A páros először egy színpadon kívüli meccset játszott egymással, hogy eldöntsék, ki néz szembe először a frame-mel. Atalar győzött, és úgy döntött, hogy másodikként játszik. Solórzano ezután színpadra lépett, és hihetetlen T-Spin stratégiákat alkalmazott, hogy lendületet vegyen, és 57 164 ponttal fejezte be az ötperces meccset.

Atalar viszont pontosan tudta, mekkora pontszámot kell felülmúlnia. Óvatosan kezdett, de hamarosan megtalálta a tempóját, felgyorsult, és a rendelkezésre álló öt perc kétharmadánál elérte Solórzano pontszámát. Mire az óra megállt, már 168 566 pontnál járt. Ahogy a döntő Tetrimino a helyére került, Fehmi Atalar bebiztosította helyét a Red Bull Tetris történelmében, mint a torna első világbajnoka.

A boldog győztes © Dean Treml / Red Bull Content Pool

„Az elődöntők után azt mondtam, ha nyerek, az hatalmas eredmény lesz a hazám és magam számára is, szóval tényleg őrületes dolog, hogy győztem, szürreálisnak tűnik az egész. Az öt év Tetris-élményem alatt ez volt a legjobb pillanat, ez az esemény egyedülálló volt. Sikerült úgy játszanom, mint egy gép, és bár csinálhattam volna a dolgokat tisztábban is, hibátlan menetet értem el, és egyetlen meccsemben sem rontottam el egyetlen pontot sem, szóval nagyon boldog vagyok” – mondta Fehmi Atalar, aki 19 éves informatikus hallgató.

A Red Bull Tetris világdöntő magyar résztvevője, Papp Szabolcs sem vallott szégyent, sőt! A legjobb 64 között meggyőző fölénnyel győzte le ír ellenfelét. A 32 között spanyol riválisa már komolyabb feladat elé állította, de Szabolcs sikerrel vette a csatát. A nyolcaddöntőben aztán a későbbi ezüstérmes Solórzanoval találkozott, akit sikerült is megszorongatnia, de végül nem jött össze a 8 közé jutás. Teljesítményére így is büszkék lehetünk, hiszen bejutott a Red Bull Tetris első kiírásának világdöntőjében a 16 legjobb gamer közé! Gratulálunk neki!