La tarima ardió, el público rugió y las barras volaron como metralla lírica en una noche que dejó momentos memorables para el freestyle regional. La final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026, celebrada la noche del sábado 7 de marzo en Santo Domingo, coronó al hondureño Androide como campeón tras una jornada cargada de rimas filosas, réplicas encendidas y un público dominicano que vivió cada batalla como si fuera propia.
Desde los octavos de final quedó claro que la competencia no iba a dar respiro.
El primero en avanzar fue el panameño Aldahir, quien logró imponerse ante Nico San con un planteamiento sólido y métricas bien ejecutadas. Luego llegó uno de los momentos más celebrados por la fanaticada local cuando el dominicano Numerosis derrotó a Kenyari, dejando claro que la casa también tenía con qué competir en la élite centroamericana.
En otra llave, Eros EQ se llevó la batalla frente a QCA, mientras que el choque entre guatemaltecos encendió la tarima: Ghetto y Ritmodelia protagonizaron un cruce cargado de energía que terminó inclinándose a favor de Ritmodelia.
La jornada siguió con el triunfo de SNK sobre Odil, mientras que el salvadoreño Zaki sorprendió al eliminar al dominicano Chase, desatando reacciones en el público.
Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Androide, representante de Honduras, saltó al escenario frente a Gabriel. Con presencia escénica, seguridad y rimas punzantes, el catracho dejó al público sorprendido y avanzó de ronda. El último clasificado a cuartos fue Tesla, quien venció a RVS.
Cuartos de final: sube la intensidad
Con la presión aumentando, los cuartos de final elevaron el nivel.
El dominicano Numerosis se midió al panameño Aldahir en una batalla que dejó varios momentos mágicos. El representante quisqueyano conectó con el público y se llevó la decisión del jurado.
En otro enfrentamiento, Eros EQ logró imponerse a Ritmodelia, mostrando consistencia y control del escenario. El salvadoreño Zaki también avanzó tras vencer a SNK tras una réplica, mientras que Androide continuó su camino al derrotar a Tesla, confirmando que no había llegado a Santo Domingo solo a participar.
Semifinales de alto voltaje
La semifinal enfrentó al dominicano Numerosis con Eros EQ. Fue un duelo técnico, cargado de ingenio y respuestas rápidas, pero finalmente Eros EQ se llevó el pase a la gran final. Del otro lado del bracket, Androide chocó con el salvadoreño Zaki. El hondureño mostró seguridad, contundencia y presencia escénica para quedarse con la batalla y avanzar al último duelo de la noche.
El Dominicano asegura podio
Antes de la final, se disputó el enfrentamiento por el tercer lugar. Allí, Numerosis se impuso ante Zaki, asegurando el tercer puesto del torneo y su clasificación directa a la final de la Red Bull Batalla Centroamérica 2027, mientras que el salvadoreño terminó en la cuarta posición.
La gran final
La última batalla de la noche enfrentó a Eros EQ contra Androide. Fue un cierre digno de campeonato: estructuras fuertes, punchlines que levantaron al público y un ambiente que parecía una caldera.
Pero quien terminó llevándose la corona fue Androide, que con su estilo agresivo, seguridad y control del escenario logró convencer al jurado y quedarse con el título.
Así, en una noche de rimas, ingenio y pura cultura freestyle, el hondureño se marchó de Santo Domingo como el nuevo campeón centroamericano, dejando claro que su nombre ya pesa fuerte en la escena.