La tarima ardió, el público rugió y las barras volaron como metralla lírica en una noche que dejó momentos memorables para el freestyle regional.

La final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026

, celebrada la noche del sábado 7 de marzo en Santo Domingo, coronó al hondureño

Androide como campeón

tras una jornada cargada de rimas filosas, réplicas encendidas y un público dominicano que vivió cada batalla como si fuera propia.