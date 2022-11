7 videogiochi con animali a cui giocare oltre a Stray

Vi siete goduti fino ai titoli di coda il chiacchieratissimo Stray e adesso volete cercare altri giochi che mettono al centro della scena protagonisti a quattro zampe? Eccovi accontentati: questi sono, a nostro avviso, i 7 videogiochi animaleschi che dovete assolutamente recuperare dopo aver finito il titolo di Annapurna.

01 Cat Quest 2

Cat Quest © The Gentlebros

I due Cat Quest targati The Gentlebros sono dei giochi di ruolo d'azione carichi di umorismo in cui fino a due giocatori possono collaborare per rivendicare il proprio regno e sconfiggere gli usurpatori. Vi verranno offerte missioni da completare, dungeon da esplorare e una discreta quantità di tattiche da testare. Rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca un gioco coop leggero ma appagante.

02 Blacksad: Under the Skin

Blacksad: Under the Skin © Microids

Blacksad vi mette nei panni dell'omonimo investigatore antropomorfo le cui vicende ricalcano i classici del genere poliziesco. In una New York anni '50 presa di peso dai fumetti che lo hanno reso celebre, vi ritroverete a vivere una storia sulla falsariga delle avventure Telltale fatta di colpi di scena, misteri da risolvere e una sana dose di narrativa.

03 Goat Simulator

Il 17 novembre 2022 esce Goat Simulator 3, quindi non potevamo non inserirlo in questa lista. Ma cosa troverete al suo interno? Difficile dirlo con certezza, dato che questa strana serie è nota per essere in grado di sorprendere il giocatore con trovate ironiche e sopra le righe ad ogni angolo. Basti pensare che in realtà i capitoli della serie sono due, ma quest'ultimo episodio per qualche motivo presenta un 3 alla fine del titolo.

04 Okami HD

Okami HD © Capcom

Lo storico capolavoro di Clover Studio attualmente presenta una valutazione di 93 su Metracritic e la sua remaster è universalmente riconosciuta come una delle migliori mai fatte. Se vi piacciono i giochi giapponesi in stile The Legend of Zelda, allora andate a colpo sicuro. Non vi serve sapere altro. Correte a scaricarlo!

05 Tunic

Tunic © Finji

Parlando di Zelda-like non possiamo ovviamente non citare il recentissimo Tunic, un titolo indipendente che è stato in grado di ricatturare in chiave moderna tutti gli aspetti che hanno reso celebre la mascotte Nintendo. Uno degli aspetti più interessanti del gioco riguarda la presenza di un manuale d'istruzioni virtuale che viene utilizzato in maniera molto intelligente.

06 Eagle Flight

Eagle Flight © Ubisoft

In questo gioco in realtà virtuale potrete solcare i cieli della capitale francese nei panni di un'aquila molto agile e veloce. A livello di gameplay non ci sono particolari soprese, ma la sensazione di libertà che è in grado di trasmettere al giocatore rende questo titolo un passaggio obbligato per chiunque abbia a disposizione un casco per la VR per PC o PlayStation .

07 Sonic

Sonic © Sega

Il velocissimo riccio di Sega ci fa compagnia ormai da 31 anni, ma non accenna a fermarsi davanti a nulla. Dopo il successo dell'ultimo capitolo in due dimensioni, che vi consigliamo assolutamente di recuperare, Sonic si prepara a tornare in 3D con Frontiers entro la fine dell'anno. Riuscirà a rendere giustizia al nome che porta? Solo il tempo potrà dirlo.