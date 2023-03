Chi è Lazza: tutto sulla vita del rapper

Da un qualsiasi ragazzino a zonzo per le strade di Milano, Lazza è finito per diventare uno dei pesi massimi del rap game italiano. Anomalia totale del sistema, è anche un pianista diplomato al Conservatorio . Riscopriamo le tappe della sua vita, che l'hanno portato a toccare traguardi assurdi, dai dischi di platino dell'ultimo SIRIO al secondo posto al Festival di Sanremo 2023 .

Jacopo Lazzarini , in arte Lazza, è un cantante e pianista milanese classe ‘94. Sin da giovanissimo coltiva la passione per la musica che incanala verso gli studi accademici, frequentando i corsi di pianoforte del Conservatorio Giuseppe Verdi .

Ma è l'hip hop ad entrare con prepotenza nella vita del giovane artista, che si fa le ossa nelle crew milanesi, scegliendo Lazza come nome d'arte. Nel 2012, proprio in seno alla Zero2 crew, fa uscire il Destiny Mixtape , lavoro embrionale che mette subito in luce le capacità di Lazza nello scrivere rime. Qui la musica corre ancora sui binari del rap. Ma la svolta verso la trap è tutta dentro il K1 Mixtape , che contiene anche un duetto con Emis Killa , primo di una lunga serie di illustri collaborazioni.

Nello stesso anno viene pubblicato il singolo Porto Cervo : intriso di atmosfere caraibiche e pop-oriented, il brano mette a confronto passato e presente di Lazza, prima e dopo il successo, ed è seguito dalla pubblicazione di una strepitosa versione solo piano in cui Lazza duetta con Dolcenera. A inizio 2019 l’artista pubblica il singolo Gucci Ski Mask , brano dalle atmosfere cupe, che vanta la partecipazione di un pezzo da novanta come Guè.

A ottobre del 2019 escono due nuovi e attesissimi album di Lazza, anticipati dal singolo Ouver2re: Re Mida (Aurum) e Re Mida (Piano Solo) , che consacrano l’anno dell’artista con una tripletta discografica in cui riesce ad esprimersi musicalmente in maniera poliedrica nelle vesti di trapper, pianista e producer.

Frutto del lockdown di inizio 2020, è invece il mixtape J : ispirato ai modelli dei tape americani in cui ogni pezzo contiene un featuring, è stato registrato in parte in casa in parte in studio ed ha visto la partecipazione ai 10 pezzi della tracklist di artisti fra i quali Capo Plaza, thasup, Pyrex e Guè, Shiva, Tony Effe, Geolier, Emis Killa, Gemitaiz e il giovanissimo Rondodasosa.

Dopo aver calcato i palchi dei club e dei festival estivi più importanti d’Italia con il suo Sirio Tour, a novembre 2022 Lazza prosegue il trionfale cammino in giro per l’Europa con il LAZZA EUROPEAN TOUR.

