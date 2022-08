Chi è Nello Taver: tutto sulla vita dello YouTuber

Vincenzo Siciliano, in arte Nello Taver, nasce il 28 novembre 1998 ad Avellino . Non ci vivrà mai: con la famiglia cresce e vive tuttora a Casalnuovo di Napoli , dove gestisce un ristorante e pizzeria, O' Francese. «Ma è più il ristorante che porta via tempo per me stesso» ha raccontato a Rockit. «Alla fine i meme li posso fare mentre lavoro. Mentre lavoro penso ad altre cose, da YouTube a Twitch, da Instagram alla musica. Invece, quando faccio i meme nel tempo libero non penso mai al ristorante.»