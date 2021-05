Chi è Pyrex: la vita del rapper di Dark Polo Gang

Non è un caso se The Dark Album , il mixtape di Pyrex del 2016, sia tuttora uno dei punti più alti raggiunti artisticamente dalla Dark Polo Gang . Il ragazzo ha stoffa, vuoi perché nelle sue vene scorre sangue americano, vuoi per timbro più baritonale, serio e minaccioso di Dylan (il suo vero nome) rispetto a quello dei soci della Dark.