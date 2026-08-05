Dopo 21 giorni di gara, oltre 3.000 km percorsi e più di 54.000 m di dislivello, il Tour de France è finito anche quest’anno . Ma mentre si placano le emozioni della gara più importante del ciclismo su strada, la stagione non è finita per i 184 corridori che hanno preso il via alla 113ª edizione.

Anche se l’evento clou della loro stagione è ormai passato, c’è ancora tanta strada da percorrere prima di potersi davvero concedere una pausa, visto che il calendario WorldTour va avanti fino a metà ottobre. E con un altro Grande Giro di tre settimane – La Vuelta ad agosto – e gare di un giorno come i Campionati del Mondo su strada UCI a settembre e Il Lombardia, un’altra gara Monumento ancora da disputare, ci sono tantissime opportunità per i corridori di conquistare vittorie nelle gare più iconiche di questo sport.

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Dalle gare dimostrative post-Tour alla caccia all’arcobaleno, ecco cosa fanno i corridori dopo il Tour de France.

01 Festeggiare a Parigi

Remco Evenepoel festeggia il suo secondo posto a Parigi © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Arrivare alla tappa finale a Parigi è già di per sé un’impresa straordinaria per i corridori del gruppo, e portare a termine il Tour de France merita di essere festeggiato. La tappa finale è un momento più rilassato per tutti tranne che per i velocisti, ma i corridori non possono davvero concentrarsi su ciò che verrà dopo finché non hanno tagliato in sicurezza il traguardo sugli Champs-Élysées.

Una volta che la gara è finalmente finita, i corridori hanno la possibilità di lasciarsi andare, brindando con lo champagne al loro successo al traguardo. Segue poi la cerimonia ufficiale di premiazione, mentre il resto della serata è dedicato a cene di squadra, feste post-gara ed eventi organizzati dagli sponsor.

02 Viaggi, riposo e recupero

Alla fine del Tour, i corridori saranno stati in viaggio per quasi un mese, trascorrendo la maggior parte delle notti in un letto diverso mentre si spostano da una tappa all’altra.

E i viaggi non finiscono nemmeno il giorno dopo, quando la maggior parte di loro affronterà il lungo viaggio di ritorno a casa per iniziare il periodo di riposo e recupero.

Il riposo e il recupero sono fondamentali dopo 21 giorni di corsa intensa © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Da qui, l’attenzione si concentra sul reintegrare le energie e rimettere in sesto il corpo , che, anche se magari non ha perso molto peso in tre settimane grazie a tutti i carboidrati ingeriti, ha bisogno di essere riequilibrato per favorire il recupero. L’alimentazione prevede una riduzione dei carboidrati mentre le proteine rimangono elevate per favorire la riparazione muscolare; fibre e grassi possono essere reintrodotti, pur con l’obiettivo di mantenere il peso di gara per il resto della stagione.

Anche se i corridori reduci dal Tour non smetteranno del tutto di andare in bici come farebbero durante la pausa invernale, le sessioni in sella saranno inizialmente leggere e tranquille, per poi aumentare gradualmente l’intensità man mano che si avvicinierà la prossima gara.

Il vero riposo è mentale: i corridori riescono a passare da ore passate a concentrarsi e lottare per la posizione in gara a un ritmo di vita molto più tranquillo.

03 Criterium post-Tour

L’ultima cosa che ti aspetteresti di vedere fare ai corridori dopo un estenuante Grand Tour di tre settimane è che si appuntino nuovamente il pettorale, ma per alcuni corridori del Tour de France questa è la realtà.

La Red Bull - BORA - hansgrohe tornerà al lavoro subito dopo la festa © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

La settimana dopo il Tour si svolgono diversi criterium non ufficiali, non omologati dall’UCI, nei centri cittadini dei Paesi Bassi e del Belgio, dove i tifosi locali hanno la possibilità di vedere da vicino le star della gara. Storicamente un modo per i corridori di arrotondare i guadagni, le star del momento possono pretendere generosi compensi per la partecipazione.

I primi criterium post-Tour si svolgono entro 24 ore dal finale di Parigi: sia il Daags na de Tour (Boxmeer, Paesi Bassi) che il NaTourCriterium Aalst (Aalst, Belgio) si terranno il giorno dopo la conclusione dell’edizione di quest’anno.

Anche il livello della competizione nei criterium può essere molto alto. Remco Evenepoel , secondo classificato e due volte vincitore di tappa con la Red Bull - BORA - hansgrohe , correrà al Doby Natourcriterium a Roeselare, in Belgio.

04 Ritorno alle gare del WorldTour

Anche se i criterium post-Tour sono in genere eventi prestabiliti e a basso rischio per i corridori, per alcuni le vere gare del WorldTour riprendono entro una settimana con la classica di un giorno Donostia San Sebastian Klasikoa.

Evenepoel punta a scrivere la storia in Spagna dopo il podio di Parigi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Evenepoel e Maxim Van Gils della Red Bull - BORA - hansgrohe sono entrambi pronti a partire sabato (1 agosto), in una gara che presenta 4.150 m di dislivello cumulativo lungo il percorso di 221,1 km. Già tre volte vincitore di questa gara di un giorno, Evenepoel punterà a conquistare la quarta vittoria, che sarebbe un record, nei Paesi Baschi, nel nord della Spagna.

05 La stagione non è finita

Dopo la classica di un giorno di questo fine settimana a San Sebastián, ci sono ancora altre gare importanti nella stagione del WorldTour, tra cui il terzo e ultimo Grande Giro (La Vuelta Ciclista a España) e il quinto e ultimo Monumento, Il Lombardia. Mentre la Red Bull - BORA - hansgrohe sta mettendo insieme una squadra attorno a Primož Roglič, che punta a conquistare il quinto titolo nella classifica generale (un nuovo record), non sarebbe una sorpresa vedere uno o due nomi della formazione del Tour de France schierarsi al Grand Départ della gara a Monaco.

Primož Roglič tornerà in azione con la Red Bull - BORA - hansgrohe © Dani Sanchez/Red Bull Content Pool

Al di fuori del WorldTour, c’è anche la questione dei Campionati del Mondo su strada UCI a Montreal, in Canada, dove Evenepoel punta al quarto titolo individuale a cronometro e alla seconda maglia iridata su strada. Viste le prestazioni del belga in Francia, sarà uno dei favoriti sul circuito cittadino, ricco di salite brevi e impegnative.

06 Il recupero dall’infortunio

Non tutti i corridori hanno avuto la fortuna di arrivare al traguardo a Parigi, e per chi come Florian Lipowitz è caduto nella 16ª tappa fratturandosi la clavicola, questo periodo è dedicato alla riabilitazione e a ridefinire gli obiettivi per il resto della stagione.

Lipowitz è concentrato sul recupero dopo l'infortunio rimediato al Tour © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Sebbene gli infortuni alla clavicola siano piuttosto comuni nel gruppo dei professionisti e il tempo necessario per tornare in gara possa essere di sole quattro settimane, ci vuole comunque un periodo di recupero post-operatorio e un po’ di tempo per allenarsi sui rulli prima che un corridore possa uscire a fare un giro in strada.