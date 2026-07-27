Come fanno i corridori del Tour de France a rifornirsi di energia?

Il ciclismo su strada è uno degli sport più intensi al mondo e i corridori bruciano quantità davvero enormi di energia durante le gare. Questo significa che le squadre di ciclismo professionistiche cercano costantemente di perfezionare le loro strategie di alimentazione per permettere ai propri corridori di stare al passo con il fabbisogno energetico. In questo articolo vedremo come Red Bull - BORA - hansgrohe e altre squadre del gruppo professionistico si alimentano per le gare ciclistiche più dure del mondo, come il Tour de France .

01 Perché l’alimentazione è importante in gara?

Un corridore al Tour de France può bruciare tra le 4.000 e le 8.000 calorie durante una tappa, e le giornate di montagna più lunghe o impegnative spesso fanno salire questa cifra ancora di più. Ad esempio, Clément Braz Afonso – il grintoso scalatore francese che corre per la Groupama – FDJ United – ha registrato un dispendio stimato di 3.815 kJ mentre si aggiudicava l’ottavo posto nella 13ª tappa del Tour de France di quest’anno. Per un corridore che pesa solo 50 kg, è una cifra davvero enorme.

Il rifornimento viene gestito con cura durante tutto il Tour de France © Conny Mirbach/Red Bull Content Pool

Senza il giusto rifornimento energetico, un corridore non ha alcuna speranza di portare a termine nemmeno una singola tappa del Tour de France, figuriamoci di lottare per la vittoria. Le migliori squadre al mondo hanno strategie di alimentazione meticolose per garantire che i loro corridori possano continuare a gareggiare al massimo livello giorno dopo giorno.

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Ad esempio, il direttore sportivo della EF Education EasyPost, Tom Southam, ha detto al podcast “Life in the Peloton ”: “Abbiamo tre borse termiche in ciascuna delle nostre ammiraglie. Poi [nella 9ª tappa] avevamo nove punti di rifornimento lungo i 155 km in programma. In ognuno di questi punti, c’erano due o tre persone con borse piene di acqua e ghiaccio. Il numero di borracce che vengono distribuite ogni giorno con queste temperature è salito alle stelle».

Il carburante preferito dal corpo durante gli sforzi intensi è il glicogeno, il carboidrato immagazzinato nei muscoli e nel fegato. In parole povere, una volta che queste riserve si esauriscono, la potenza cala drasticamente perché il corpo è costretto a fare maggiore affidamento sui grassi come fonte di energia – che producono energia molto più lentamente.

L’articolo scientifico di B. Murray e C. Rosenbloem “Fondamenti del metabolismo del glicogeno per allenatori e atleti” spiega in dettaglio come l’esercizio fisico influisca sulle riserve di glicogeno. «Durante l’esercizio fisico intenso e intermittente e nel corso di un’attività fisica prolungata, le particelle di glicogeno muscolare vengono scomposte, liberando molecole di glucosio che le cellule muscolari poi ossidano attraverso processi anaerobici e aerobici per produrre le molecole di adenosina trifosfato (ATP) necessarie alla contrazione muscolare. La velocità con cui il glicogeno muscolare viene degradato dipende principalmente dall’intensità dell’attività fisica; maggiore è l’intensità dell’esercizio, maggiore è la velocità con cui il glicogeno muscolare viene degradato.”

Nel ciclismo, quella perdita improvvisa di glicogeno è nota come “bonking” o “andare a sbattere contro il muro”. “In sostanza, il bonking è un’ipoglicemia indotta dall’esercizio fisico, ovvero un calo di zuccheri nel sangue”, spiega il podcast “Ask A Coach” di TrainerRoad .

Un ciclista che incappa in una cridi di fame può passare dal tenere il ritmo del gruppo al fare fatica a girare i pedali nel giro di pochi minuti. Le salite diventano insormontabili, le accelerazioni impossibili e la concentrazione comincia a calare. Con tre settimane di gare intense da affrontare, i corridori del Tour de France non possono proprio permettersi un solo crollo, quindi l’alimentazione e la gestione dell’energia sono il fattore determinante nella strategia di gara della maggior parte delle squadre.

02 Cosa mangiano i corridori in sella?

Tutto quello che un ciclista mangia e beve viene monitorato con attenzione © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

I corridori del Tour de France hanno cambiato il loro approccio all’alimentazione negli ultimi dieci anni, e l’intero gruppo si affida alle più recenti ricerche scientifiche per decidere come alimentarsi. Quello che prima era un aspetto un po’ secondario per le squadre è ora la priorità assoluta che determina la strategia di gara e la logistica di ogni tappa: diversi reparti dello staff devono collaborare per garantire che i corridori ricevano il giusto apporto energetico prima, durante e dopo le gare. Le squadre hanno nutrizionisti dedicati che calcolano il fabbisogno di carboidrati di ogni corridore in base al profilo della tappa, all’intensità prevista, alle condizioni meteorologiche e alla fisiologia individuale.

«Ci sono diversi aspetti da considerare nell’alimentazione di una squadra di ciclismo del World Tour» spiega Stephen Smith, responsabile della nutrizione prestazionale di Red Bull - BORA - hansgrohe. «Da un lato c’è la visione strategica, che è compito dei nutrizionisti e anche dei fisiologi, ma poi c’è la parte operativa in gara, dove tutta la squadra lavora insieme, soprattutto gli assistenti: sono loro che stanno a bordo strada a distribuire le borracce, quindi senza la collaborazione tra questi due reparti non saremmo proprio in grado di fornire l’alimentazione ottimale ai corridori».

Una delle più grandi rivoluzioni nella nutrizione ciclistica moderna è il passaggio al consumo di fino a 120 g di carboidrati all’ora durante la gara. È come mangiare circa cinque banane all’ora per quattro, cinque o sei ore di fila… ogni giorno!

03 Allenare l’intestino

I corridori fanno il pieno di energia con bevande, gel, barrette... © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Anni fa, molti corridori facevano fatica ad assorbire più di 60 g all’ora senza avere fastidi allo stomaco. Oggi i professionisti allenano attivamente il loro apparato digerente, aumentando gradualmente l’apporto di carboidrati durante le sessioni di allenamento fino a quando il loro intestino riesce a gestire comodamente oltre 120 g all’ora. Proprio come le gambe, anche l’apparato digerente può adattarsi con la pratica.

Questo “allenamento dell’intestino”, combinato con l’uso di miscele di carboidrati appositamente formulate a base di glucosio e fruttosio – che vengono assorbiti attraverso vie diverse nell’intestino – permette ai corridori di assorbire più energia senza disturbi gastrointestinali.

Invece di affidarsi a un’unica fonte di energia, i ciclisti distribuiscono quell’obiettivo di 120 g tra bevande energetiche, gel, barrette masticabili e cibi solidi, come gallette di riso o barrette energetiche. È un approccio disciplinato che richiede pianificazione, ma mantenere un apporto costante di carboidrati aiuta i corridori a sostenere potenze più elevate, a recuperare in modo più efficace tra uno sforzo e l’altro e a ridurre il rischio di quei crolli energetici drammatici che possono porre fine a una sfida al Tour de France in un istante.

«Abbiamo questi piani, ma ovviamente una volta che la gara inizia e parte il caos, può essere piuttosto difficile ricordarsi di mangiare e bere» dice Smith. «Ci poniamo questi obiettivi di 120 g all’ora, quindi se sei in sella e stai gareggiando – specialmente in una gara caotica – devi mangiare e bere costantemente per raggiungere questi obiettivi».

04 Come fanno i corridori del Tour de France a mangiare a 50 km/h?

Il classico “caricamento di carboidrati” non basta a soddisfare questo enorme fabbisogno energetico; i corridori devono rifornirsi mentre sono in movimento. Se hai mai faticato a scartare una barretta energetica mentre pedali, immagina di farlo nel bel mezzo del gruppo del Tour de France a velocità superiori ai 50 km/h, circondato da altri 170 corridori.

Per garantire che i corridori abbiano sempre energia ci vuole un team © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

L’immagine più iconica di questa battaglia continua per l’assunzione di carboidrati è la zona di rifornimento.

Si tratta di un tratto specifico del percorso di gara che si estende per qualche centinaio di metri, dove lo staff delle squadre si raduna per passare borracce e sacchetti di rifornimento ai corridori mentre sfrecciano davanti a loro. La zona di rifornimento è il punto in cui la preparazione incontra il caos, e fare le cose per bene può fare la differenza tra restare in gara ed essere staccati prima della salita decisiva.

I membri dello staff stanno spalla a spalla, ognuno con in mano una musette piena di borracce, gel, barrette e gallette di riso dosate con cura per i propri corridori. Mentre il gruppo sfreccia a velocità superiori ai 50 km/h, gli atleti hanno solo una frazione di secondo per afferrare la musette, se la buttano a tracolla e proseguono senza interrompere il flusso del gruppo.

In molte tappe su strada, gli organizzatori prevedono più di una zona di rifornimento e permettono allo staff delle squadre di radunarsi in aree specifiche per passare borracce e gel extra mentre i corridori passano.

La logistica di spostarsi tra le zone di rifornimento, tra chiusure stradali, deviazioni e folle di tifosi, può essere un vero caos e richiede un livello di organizzazione completamente diverso all’interno della squadra. Inoltre, gli organizzatori della gara stabiliscono un punto limite oltre il quale non è più permesso assumere ulteriori integratori energetici, e i corridori possono essere penalizzati se violano questa regola.

Questa responsabilità ricade principalmente sui “soigneurs” della squadra, noti anche come “assistenti”. Un assistente nel ciclismo professionistico svolge molteplici compiti: dalla preparazione delle borse con il rifornimento e delle borracce sul pullman della squadra prima della gara, al massaggio e al lavaggio della divisa del corridore al traguardo. Uno dei loro compiti più importanti durante la gara è gestire la zona di rifornimento.

Bram De Meulenaere è un assistente della Red Bull - BORA - hansgrohe e sa come gestire il caos della zona di rifornimento per assicurarsi che i suoi corridori mangino e bevano. “Abbiamo due persone: una con l’acqua e l’altra con bottiglie da 40 g di carboidrati. Così loro [i corridori] sanno che la prima ha l’acqua e la seconda i carboidrati. Mettiamo un gel e un calzino ghiacciato legati alla borraccia.”

05 Come i corridori mangiano e bevono fuori dalla zona di rifornimento

Remco Evenepoel ha bisogno che i suoi compagni gli portino da mangiare © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Rifornirsi in corsa è un’abilità tecnica. Se non riesci a prendere al volo la musette,puoi ritrovarti senza abbastanza energia per portare a termine il piano di gara della squadra. Ecco perché il lavoro di tutto il team è fondamentale.

Quando le condizioni di gara lo permettono, i corridori si spostano in coda al gruppo e restano indietro rispetto al convoglio per prendere borracce e cibo freschi dall’ammiraglia. Il direttore sportivo all’interno può passare borracce piene di bevande a base di carboidrati, gel, barrette e altri snack su misura per le esigenze del corridore. Questo processo si ripete decine di volte durante una tappa ed è uno dei compiti più importanti che i gregari possono svolgere per aiutare i loro capisquadra.

I gregari sono corridori di supporto, incaricati di fare ripetuti viaggi verso l’auto della squadra, raccogliendo rifornimenti non solo per sé stessi ma anche per i corridori protetti della squadra. Non è raro vedere un gregario infilarsi sotto la maglia diverse borracce per distribuirle poi ai compagni in testa.

Ogni viaggio costa energia preziosa, ma è un sacrificio fatto per garantire che i leader della squadra rimangano ben riforniti per i momenti decisivi. Un corridore come Remco Evenepoel , leader della Red Bull - BORA - hansgrohe al Tour de France, deve risparmiare quanta più energia possibile, quindi rimane vicino alla testa del gruppo mentre i suoi compagni come Maxim Van Gils o Jan Tratnik fanno la spola con borracce e cibo da e verso l’auto della squadra.

Il Tour de France si vince con attacchi mozzafiato, genialità tattica e un talento fisico straordinario. Alla base di tutto questo c’è una strategia di rifornimento calcolata scientificamente e ben collaudata. Che si tratti di una tappa in alta montagna, di un arrivo in volata o di una fuga in solitaria, tutto dipende dal contributo dell’intera squadra, sia in strada che dietro le quinte, per garantire che la strategia possa essere messa in atto.