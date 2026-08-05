Cosa ha fatto Wout van Aert al posto del Tour? Ecco il suo programma

È raro che un corridore riesca a superare un’intera stagione di gare senza incontrare ostacoli da superare. Per van Aert è un peccato che l’infortunio subito a giugno lo abbia tenuto fuori gioco durante la gara più importante dell’anno, ma è chiaro che è sulla via della guarigione ed è totalmente concentrato a chiudere l’anno in bellezza.