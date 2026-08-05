Cosa ha fatto Wout van Aert al posto del Tour? Ecco il suo programma

Per la prima volta in otto anni, Wout van Aert ha saltato il Tour de France. La superstar belga si è dedicata al recupero dalle complicazioni seguite a un infortunio al gomito, subito in una caduta durante un allenamento poco prima del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, prendendosi un po’ di tempo per riposarsi e tornando gradualmente alla piena forma fisica.
Mentre il gruppo si è dato battaglia attraverso la Francia, il campione della Parigi-Roubaix 2026 si è preparato in silenzio per il prossimo capitolo della sua stagione. Allora, cosa ha fatto uno dei corridori più importanti al mondo mentre il Tour andava avanti senza di lui?
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Perché Wout van Aert è un corridore così importante?
“Wout è uno dei corridori più importanti della nostra squadra e ovviamente ci sarebbe piaciuto tantissimo averlo al via del Tour… È un peccato che non ci sarà, ma siamo convinti che questa sia la decisione giusta per il suo recupero e per il resto della stagione” ha dichiarato Marc Reef, preparatore atletico del Team Visma | Lease A Bike, in un comunicato stampa che annunciava il ritiro di van Aert dalla rosa del Tour de France.
Un corridore come van Aert, la cui versatilità e forza lo rendono un potenziale vincitore su quasi ogni tipo di terreno, sarebbe una vera risorsa per qualsiasi squadra. Il suo palmares al Tour – con vittorie di tappa che spaziano dalle cronometro individuali agli sprint di gruppo, dalle fughe in solitaria fino alle tappe di alta montagna – è quasi impareggiabile rispetto a quello di qualsiasi altro corridore. Con un corridore così completo in squadra, mandare van Aert al Tour de France garantisce quasi di sicuro alla squadra almeno una vittoria di tappa.
La squadra olandese ha sostituito van Aert con l'emergente scalatore Davide Piganzoli per fornire ulteriore supporto in montagna alla propria caccia alla classifica generale, ma è giusto dire che perdere un corridore così completo – capace di dare man forte nelle tappe in pianura, sui terreni ondulati e persino in montagna – è stato un duro colpo. Mathieu Heijboer, responsabile delle prestazioni alla Visma-Lease a Bike, ha dichiarato a Sporza: «Non puoi definire quell’ottavo corridore un sostituto di Wout, perché Wout è unico e non puoi sostituirlo con nessuno».
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Perché Wout van Aert ha saltato il Tour de France
L’assenza di Van Aert dal Tour de France non è stata causata solo dalla caduta in allenamento prima del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Infatti, all’inizio il belga sembrava sulla buona strada per continuare a gareggiare, vincendo addirittura la sesta tappa della tradizionale gara di preparazione al Tour de France. Ha conquistato la vittoria nello sprint di gruppo a Villars-les-Dombes – con la fasciatura sulla ferita al gomito ben visibile mentre alzava le braccia per festeggiare – prima di ritirarsi dalla gara la mattina seguente.
Il recupero completo è la priorità e la salute di van Aert viene prima di tutto
Il comunicato stampa del Team Visma | Lease A Bike recita: “Durante la gara, si è sviluppata inaspettatamente un’infezione nella ferita al gomito, costringendolo a ritirarsi dalla gara… È stato deciso che il recupero completo è la priorità e la salute di van Aert viene prima di tutto.”
Il profilo Strava di van Aert rivela che, dopo la vittoria di tappa del 10 giugno, non è più salito in sella fino al 21 giugno. Una pausa di 10 giorni dall’allenamento è un grosso ostacolo per la stagione di un corridore in qualsiasi momento, figuriamoci a meno di tre settimane dall’inizio della gara più importante dell'anno.
In questo periodo, Heijboer ha rivelato che l’infezione al gomito di van Aert è peggiorata notevolmente e avrebbe potuto portare a una sepsi. Dopo un primo ciclo di antibiotici, Heijboer ha detto a Sporza: «Invece di migliorare, l’infiammazione è solo peggiorata… Wout aveva la febbre e non riusciva più a muovere quel gomito».
È seguito un intervento medico. «La ferita è stata pulita chirurgicamente durante un controllo… Quell’intervento era davvero necessario. Altrimenti, la sepsi sarebbe stata una possibile conseguenza. La situazione era quindi particolarmente grave. Wout ha lasciato l’ospedale, ma deve ancora tornarci ogni giorno per far controllare la ferita. Però ora sta molto meglio».
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Il percorso di recupero – il ritiro in alta quota di van Aert
Per la prima volta in otto anni, il campione della Parigi-Roubaix 2026 non sta girando la Francia in bici. Se ne sta a casa a leccarsi le ferite, guardando la gara che va avanti senza di lui? Non proprio…
Il primo tentativo di impugnare di nuovo il manubrio
Dopo questa pausa, è tornato ad allenarsi con un giro costante di due ore nei dintorni di casa sua a Herentals, in Belgio. Non è chiaro se abbia continuato ad allenarsi sui rulli durante questa pausa, ma la descrizione del giro fatta dallo stesso van Aert recita: “Primo tentativo di impugnare di nuovo il manubrio”. Si può solo immaginare il sollievo di poter finalmente tornare a pedalare all’aperto che avrà provato.
Da quando ha caricato la sua prima uscita su Strava quasi un mese fa, van Aert ha aumentato progressivamente il volume di allenamento, riportandolo ai livelli pre-infortunio. Prima una settimana da 19 ore, poi 23, poi 26 e, la settimana scorsa, una settimana da record di quasi 28 ore – con 750 km percorsi e oltre 16.000 m di dislivello.
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Il recupero di van Aert passa dall'Italia
Dal 2 luglio, i dati caricati da van Aert su Strava mostrano che si trova in Italia, dove vive e si allena in alta quota. Ha iniziato il suo ritiro a circa 1.200 m sul livello del mare a Ortisei, per poi spostarsi ancora più in alto a Livigno, dove ha iniziato e terminato le sue uscite a oltre 2.000 m sul livello del mare. E non si tratta solo di strada: sui social sono spuntati diversi video in cui lo si vede affrontare alcuni percorsi sterrati di montagna piuttosto impegnativi, per rendere l’allenamento vario e divertente mentre accumula ore di allenamento.
I ritiri in alta quota sono una pratica comune per i corridori in preparazione alle grandi gare, per mettere a punto la forma e ottenere gli ultimi miglioramenti fisici. Un blocco di tre settimane con allenamenti intensi uno dopo l’altro dimostra che van Aert si è ripreso completamente e si sta concentrando sulla fase finale della stagione.
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Cosa c’è nel futuro di van Aert?
Van Aert ha annunciato che tornerà alle competizioni al Tour of Denmark – che ha vinto al suo debutto nel 2018 – alla fine di luglio. Seguiranno poi la Vuelta a España di tre settimane, che inizia il 22 agosto, e i Campionati del Mondo di ciclismo su strada UCI in Canada a settembre.
Prima dell’infortunio, il belga aveva già individuato il Grande Giro spagnolo come parte fondamentale del suo programma agonistico, utilizzando la Vuelta come preparazione per dare il massimo ai Campionati del Mondo.
Ho ancora un conto in sospeso con la Vuelta
“Ho ancora un conto in sospeso alla Vuelta… I Campionati del Mondo in Canada mi stanno a cuore da molto tempo. Vedo la Vuelta come la preparazione ideale per arrivare al massimo della forma lì” ha dichiarato van Aert a gennaio tramite il Team Visma | Lease A Bike.
È raro che un corridore riesca a superare un’intera stagione di gare senza incontrare ostacoli da superare. Per van Aert è un peccato che l’infortunio subito a giugno lo abbia tenuto fuori gioco durante la gara più importante dell’anno, ma è chiaro che è sulla via della guarigione ed è totalmente concentrato a chiudere l’anno in bellezza.
Qualunque cosa accada, il 2026 rimarrà per sempre l’anno in cui ha raggiunto l’obiettivo di una vita in modo memorabile alla Parigi-Roubaix.