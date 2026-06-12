Dopo il Tour de France Lipowitz non ha toccato la bici per 8 settimane

Il ciclista tedesco Florian Lipowitz ha rivelato di non essere salito in bicicletta per otto settimane dopo lo straordinario podio su cui è stato in grado di salire al Tour de France del 2025 , affermando che l'attenzione che ne è seguita lo ha reso incapace di staccare la spina.

Il giovane del Team Red Bull - BORA - hansgrohe è stato una delle più grandi rivelazioni del ciclismo quando è arrivato terzo a Parigi e ha vinto la maglia bianca di miglior Under 23 in classifica generale. Parlando con Red Bulletin, Lipowitz ha ammesso di aver avuto difficoltà a gestire gli improvvisi riflettori che si sono accesi quando è diventato una delle più grandi stelle dello sport tedesco.

01 Cosa è successo al Tour de France 2025?

Lipowitz ha fatto un grande passo avanti per salire sul podio di Parigi © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Lipowitz è arrivato al Tour de France 2025 come corridore di supporto per Red Bull - BORA - hansgrohe, ma ha finito per rappresentare una delle storie più importanti della corsa. Dopo una settimana iniziale difficile, è migliorato costantemente mentre molti rivali si sono ritirati. Quando il Tour ha raggiunto Parigi, Lipowitz si è assicurato il terzo posto assoluto e ha vinto la maglia bianca come miglior giovane della corsa, finendo dietro solo a Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard.

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Questo risultato lo ha trasformato da un giorno all'altro da corridore relativamente sconosciuto a nuovo volto del ciclismo tedesco. Ma se il successo sportivo è stato straordinario, l'attenzione che ne è derivata è stata molto più difficile da gestire. Durante l'ultima settimana di gara, Lipowitz era già alle prese con un'agenda fitta di impegni mediatici e di apparizioni dopo le tappe, che gli lasciavano poco tempo per recuperare.

Per tutta la durata della gara Lipowitz è stato sotto i riflettori © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

L'intensità era iniziata già prima della gara. Quattro mesi prima del Tour, Lipowitz si trasferì sul Monte Teide a Tenerife, vivendo a 2.200 metri di altezza in una semplice stanza dell'unico hotel presente in cima alla montagna. Per tre settimane si è allenato per quattro o cinque ore al giorno, costruendo le basi per la stagione estiva. In quota, l'aria più rarefatta costringe il corpo ad adattarsi producendo più globuli rossi, migliorando l'apporto di ossigeno e la resistenza. I benefici possono durare per mesi, ed è per questo che molte squadre del World Tour si allenano sul Teide ogni primavera - questo è stato il quarto training camp di Lipowitz.

02 Perché Lipowitz si è preso una pausa di due mesi dopo la gara?

Per Lipowitz l'attenzione post-gara è stata un'esperienza intensa © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Lipowitz ha rivelato che la pressione non è finita con la fine del Tour. Al contrario, l'attenzione si è intensificata una volta tornato a casa.

Quotation Il campanello suonava 10 o 12 volte al giorno. Florian Lipowitz

Parlando con Red Bulletin, ha detto: "Non avevo pace, non riuscivo a staccare la spina". Il corridore, solitamente riservato, si è trovato sommerso da richieste di interviste, messaggi e attenzione da parte del pubblico. Ha rivelato che gli sconosciuti suonavano il campanello della casa dei suoi genitori "10 o 12 volte al giorno", mentre le congratulazioni arrivavano da tutta la Germania, anche dal Cancelliere.

Le continue richieste hanno avuto ripercussioni sulla sua salute. Lipowitz ha raccontato di essersi ammalato ripetutamente dopo il Tour e di essersi poi sottoposto a un intervento chirurgico al setto nasale. Ripensandoci, si è reso conto che questa esperienza gli ha impedito di godersi appieno il più grande risultato della sua carriera.

L'attenzione dei media fa parte del gioco © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Di conseguenza, ha preso una decisione rara per un atleta d'élite: ha smesso di pedalare completamente per otto settimane. Lipowitz ha detto di aver messo via la bicicletta e di aver trascorso del tempo a rilassarsi sul lago di Garda. Solo dopo essersi allontanato dallo sport è riuscito a valutare i risultati raggiunti, ammettendo: "Avrei dovuto godermi di più il terzo posto".

Ha anche riflettuto sul fatto che un podio al Tour potrebbe essere un'esperienza unica nella sua vita, il che rende ancora più importante apprezzare il momento.

Ora il tedesco torna sul palcoscenico più importante del ciclismo. Lipowitz guiderà la Red Bull - BORA - hansgrohe insieme a Remco Evenepoel al Tour de France 2026, che prenderà il via a Barcellona il 4 luglio con una cronometro a squadre di 19,6 km.