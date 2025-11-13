Marco Odermatt, il campione svizzero che sta ridefinendo lo sci moderno

Nel mondo dello sport è molto difficile dichiarare un solo atleta il GOAT, ma con i suoi record in slalom gigante, super-G e discesa libera, il 28enne Marco Odermatt è molto vicino a conquistare questo titolo. Lo sciatore alpino svizzero è probabilmente il più completo della sua generazione, potendo vantare ben 88 podi in Coppa del Mondo.

Con ancora molti anni di carriera davanti, Odermatt non può che migliorare. Nella stagione 2024-25 ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, la doppietta Coppa del Mondo e Campionati del Mondo di Super-G, il titolo di Coppa del Mondo di sci alpino e l'incredibile quarta corona assoluta della Coppa del Mondo di sci alpino FIS.

Lo svizzero Marco Odermatt è un campione del mondo di Super-G © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

In altre parole, il ragazzo ha una striscia di vittorie davvero imbattibile. Mentre si prepara per Milano 2026, ripercorriamo le principali tappe della sua carriera.

01 Nato sulle piste svizzere: le origini di Marco Odermatt

Cresciuto sulle montagne intorno a Buochs, in Svizzera, Odermatt ha trascorso la sua infanzia puntando sempre verso la vittoria, sotto la tutela dei suoi genitori sciatori, che ringrazia ancora oggi ogni volta che porta a casa un premio o solleva un trofeo.

Tutto è iniziato ufficialmente allo Skiclub Hergiswil, dove giovani sciatori entusiasti, anche se inesperti, si recano ancora oggi per essere allenati ad amare le piste e a padroneggiare la tecnica. Odermatt si è abituato come un'anatra all'acqua o... uno svizzero alla neve. Al suo decimo compleanno, è stato invitato a far parte della squadra giovanile della prestigiosa associazione sciistica di Nidvaldo.

Nome completo Marco Odermatt Data di nascita 8 febbraio 1997 Luogo di nascita Buochs, Canton Nidvaldo, Svizzera Nazionalità Svizzera Disciplina Sci alpino (Gigante, Super-G, Discesa libera) Sponsor Red Bull Debutto in Coppa del Mondo 2016

02 Gli inizi della carriera dal talento alle prime vittorie

All'età di 19 anni, nel 2016, Odermatt ha fatto le valigie ed è partito per rappresentare la Svizzera ai Campionati Mondiali Junior di Sochi. Deciso a dare il meglio di sé, si è aggiudicato la medaglia di bronzo nel super-G e, incredibilmente, l'oro nello slalom gigante. Queste medaglie gli sono valse il diritto di debuttare in Coppa del Mondo nello slalom gigante di St. Moritz dello stesso anno. Sfortunatamente, Odermatt non è riuscito a salire sul podio, ma aveva annunciato con decisione la sua presenza sul palcoscenico mondiale.

Nel 2019, Marco Odermatt è diventato un vincitore di Coppa del Mondo © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Come una valanga in discesa, la sua carriera ha preso rapidamente velocità. Nel 2018 ha vinto cinque clamorose medaglie d'oro ai Campionati Mondiali Junior di Davos. Il suo primo podio in Coppa del Mondo è arrivato a Kranjska Gora nel marzo 2019, seguito dal suo primo oro in WC nel dicembre dello stesso anno in un super-G a Beaver Creek, in Colorado.

Marco Odermatt era ufficialmente sulla buona strada.

Anno Evento chiave 2014 Debutto nelle competizioni FIS Junior 2016 Esordio in Coppa del Mondo 2019 Coppa del Mondo – Beaver Creek 2020 Coppa del Mondo

03 Carriera e successi del Re dello sci alpino

Marco Odermatt si spinge al limite nelle gare di velocità © Red Bull Content Pool/Joerg Mitter

Ancora poco più che ventenne, Odermatt si è improvvisamente trovato di fronte a un'enorme attenzione internazionale e alla pressione di avere successo. Un altro atleta avrebbe potuto farsi prendere la mano, ma Odermatt ha mantenuto la calma. "L'unico a mettermi sotto pressione sono io stesso", ha detto. "La vita è un gioco, quindi giocala!" è il suo motto.

È rimasto concentrato e ha ottenuto quattro podi nel gennaio e febbraio 2020, oltre a due vittorie in Coppa del Mondo in Austria e Slovenia nel marzo dello stesso anno. Più avanti nella stagione, ha conquistato la sua prima vittoria in slalom gigante a Santa Caterina e si è classificato secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Anno Competizione Disciplina Risultato 2022 Olimpiadi Invernali di Pechino Super-G Oro 2022 Coppa del Mondo FIS Classifica generale 1° posto 2023 Coppa del Mondo FIS Slalom gigante 1° posto 2024 Coppa del Mondo FIS Classifica generale 1° posto

04 Dai sogni ai trionfi: il dominio mondiale di Odermatt

Marco Odermatt è l'uomo più veloce sulla Streif © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

La stagione successiva ha conquistato sette vittorie in gara e i titoli stagionali di slalom gigante, realizzando oltretutto il suo sogno d'infanzia di vincere lo slalom gigante di Adelboden. Non aveva ancora finito di sognare: lo stesso anno ha rappresentato il suo paese alle Olimpiadi invernali del 2022. Considerando che già riuscire in questa impresa è un grande onore, immaginate cosa significhi riuscire a conquistare la medaglia d'oro ottenendo il miglior tempo nella prima manche e battendo il più vicino dei suoi avversari, lo sloveno Žan Kranjec, di 0,19 secondi.

L'inarrestabile ascesa di Odermatt è continuata anche nella stagione successiva, quando ha stabilito un nuovo record di punti - ben 2.042 - in una stagione di Coppa del Mondo e ha ottenuto 13 vittorie in una stagione di Coppa del Mondo, battendo il record stabilito dal leggendario Hermann Maier nella stagione 1999-2000.

Lo sciatore svizzero ritiene che mantenere una striscia di vittorie sia una questione di mentalità. "Nei giorni che precedono una competizione , entro gradualmente in modalità gara", dice Odermatt. Mi dimentico mentalmente di tutto ciò che mi circonda, mi concentro sulla mia bolla e lascio da parte le emozioni: è così che mi trasformo in una bestia".

La gioia della vittoria è qualcosa che Odermatt conosce bene © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Il tredici non è proprio il numero della bestia, ma si è rivelato il numero fortunato di Odermatt: nel 2024 è tornato a conquistare 13 vittorie in slalom gigante, aggiudicandosi anche il titolo assoluto della Coppa del Mondo di sci alpino FIS e il globo di cristallo in slalom gigante per il terzo anno consecutivo. Si è trattato davvero di una prestazione di alto livello, che ha portato più di qualcuno a credere che nessuno possa scalzare la giovane leggenda svizzera dal suo trono.

"Non ho più sogni", ha ammesso Odermatt in una recente intervista. "Quando ho iniziato la mia carriera, non avrei mai immaginato di poter vincere così tanto. Tutti i miei sogni si sono avverati".

Qualche curiosità su Marco Odermatt: Esercizio fisico Si tiene in forma con un mix di esercizi per i polpacci, muscle-up e salti da pattinatore su ghiaccio. Nessuna paura "Quando gareggio, non provo paura: si tratta piuttosto di avere 'rispetto' per la pista".

05 La vista dalla vetta

Quest'anno non ha visto la stessa forma da record del 2023-24, ma d'altronde sono pochi gli atleti che hanno avuto un successo simile a quello di Odermatt in questi anni. Tuttavia, ha conquistato il suo primo oro nel Campionato del Mondo di Super G e il suo quarto Globo di Cristallo e di Slalom Gigante consecutivo. "Ho appena vinto il mio quarto Globo di fila in GS, quindi è sicuramente qualcosa di cui posso essere felice. Non sono triste per il secondo posto", ha detto Odermatt dopo la vittoria a Hafjell, in Norvegia. "Sono molto contento della gara".

Lo stesso anno ha sfruttato il suo successo per recitare nell'adrenalinico documentario sulle gare di sci Downhill Skiiers: Ain't No Mountain Steep Enough . È un motto con cui Odermatt sembra vivere la sua vita. "Penso che ogni atleta voglia migliorare. Ti poni degli obiettivi e sai che devi lavorare sodo per raggiungerli, che si tratti di una gara specifica, di un record o anche della gara perfetta. Credo che si possa definire la ricerca dell'eccellenza. Questo è un grande stimolo. E poi ci sono i tuoi concorrenti che ti aiutano a tirare fuori il meglio di te. Mi piace l'aspetto della competizione e adoro quando possiamo spronarci a vicenda", ha detto Odermatt quando gli è stato chiesto cosa lo spinge a diventare grande.

Downhill Skiers: Ain’t No Mountain Steep Enough Get an insight into the emotional and psychological worlds of elite alpine skiers during the 2024/25 season.

Con la stagione 2026 che si avvicina a grandi passi, Odermatt ha ancora delle ambizioni, degli obiettivi da raggiungere. Può dire di aver realizzato i suoi sogni, ma quando si sogna in grande, c'è sempre una nuova sfida all'orizzonte.

"La discesa libera è l'evento più iconico [di Milano]", ha detto. "Naturalmente, vincere una medaglia d'oro è uno dei miei obiettivi e lo perseguirò". Se dovesse riuscirci, entrerebbe in un altro club esclusivo, unendosi a quattro suoi connazionali nel club delle medaglie d'oro in discesa: Bernhard Russi, Pirmin Zurbriggen, Didier Défago e Beat Feuz.

Marco Odermatt entrerà nel club delle medaglie d'oro nella discesa libera? © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Non che la vittoria sia assicurata. "La Stelvio è una delle piste più difficili", ha detto, riferendosi al centro sciistico Stelvio di Bormio, dove si svolgerà l'evento. "È una pista impegnativa e mi piace gareggiare lì".

Coppe del Mondo vinte 2 (2022, 2024) Medaglie d'oro olimpiche 1 Vittorie in Coppa del Mondo 25+ Podi in Coppa del Mondo Oltre 50 Specialità preferita Slalom gigante

Qualunque cosa accada, Odermatt è sicuro che darà vita a uno spettacolo diverso da tutti gli altri.