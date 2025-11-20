© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool
Marco Odermatt: guida all'allenamento perfetto per lo sci alpino
Il pluricampione di sci alpino Marco Odermatt svela i cinque esercizi chiave per costruire forza, potenza e stabilità, migliorando la preparazione fisica per le piste.
Le gare di sci alpino non richiedono solo nervi d'acciaio, ma anche un fisico da urlo. Pochi sport al mondo richiedono la combinazione di forza, potenza e stabilità che esige lo sport più veloce sulla neve, e nessuno lo sa meglio del campione in carica della Coppa del Mondo: Marco Odermatt.
Uno dei più grandi atleti di sci a tutto tondo, l'eroe svizzero non solo ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera nel periodo 2024-25, ma è anche riuscito a conquistare la doppietta Coppa del Mondo e Campionati del Mondo di Super-G, il titolo di Coppa del Mondo di GS e l'incredibile quarta corona assoluta della Coppa del Mondo di Sci Alpino FIS.
Il protagonista del nuovo adrenalinico film sulle gare di sci, Downhill Skiiers: Ain't No Mountain Steep Enough si sta già preparando per difendere questi titoli durante la stagione 2026, che prenderà il via il 25-26 ottobre con l'evento inaugurale di GS a Sölden, in Austria. Ecco i cinque esercizi che lo svizzero consiglia a chiunque voglia fare davvero la differenza in discesa: seguili passo dopo passo se vuoi stupire sulle piste quest'inverno.
Esercizio
Scopo
Salti da pattinatore su ghiaccio
Migliorare coordinazione, equilibrio e spinta laterale.
Muscle Up
Combinare trazione e spinta per potenziare la parte superiore del corpo.
Good Morning
Rafforzare glutei, femorali e zona lombare migliorando la stabilità del tronco.
Clean
Allenare esplosività e coordinazione con un movimento dinamico completo.
Nordic Hamstring Curls
Migliorare fluidità e stabilità nei movimenti.
01
Salti da pattinatore su ghiaccio
Questi salti laterali sono un ottimo modo per sviluppare forza esplosiva e coordinazione. Inizia in posizione di affondo laterale con una gamba piegata e l'altra dritta. Salta in modo esplosivo verso l'altro lato, raddrizzando la gamba piegata e piegando quella dritta. Una buona tecnica è fondamentale in questo esercizio. Marco esegue serie di sei salti per ogni ripetizione e più basse sono le posizioni di partenza e di atterraggio, meglio è.
02
Muscle Up
I muscle up combinano le trazioni e le spinte in un unico esercizio molto impegnativo. Afferra la sbarra con una falsa presa, con i palmi rivolti verso il corpo. Prima esegui un pull-up, ma invece di ricadere, spingi il corpo verso l'alto fino a quando le braccia sono quasi completamente distese. Le trazioni non sono facili, ma consentono di allenare la parte superiore del corpo e di sviluppare una forza incredibile. Prima impegnano i muscoli della parte superiore della schiena e i bicipiti durante la fase di trazione, poi le spinte impegnano i muscoli del petto e i tricipiti.
03
Good Mornings
Il nome sembra amichevole, ma questo esercizio per la schiena non lo è! Mettiti in piedi con i piedi alla larghezza dei fianchi, afferra il bilanciere (con o senza peso, a seconda del tuo livello) dietro la testa con entrambe le mani, toglilo dal supporto e poi raddrizza la schiena. Da qui, con un leggero arco nella schiena, piega il busto in avanti in modo controllato fino a raggiungere una posizione orizzontale. Livello di difficoltà: alto, così come il rischio di lesioni se non viene eseguito correttamente, quindi è meglio iniziare sotto la supervisione di un professionista.
04
Il Clean
Marco Odermatt esegue questo classico esercizio da terra. Mettiti in piedi con i piedi alla larghezza delle anche, afferra il bilanciere con entrambe le mani, raddrizza la schiena e guarda dritto davanti a te. Poi, raddrizza le gambe e tira il bilanciere verso l'alto con un movimento fluido. All'altezza delle spalle, "piega" i polsi e sposta il peso verso il corpo, appoggiandolo alla parte superiore del petto. Odermatt solleva 125 kg verso la fine del suo ciclo di allenamento, ma noi ti consigliamo di iniziare con pesi molto più bassi e di iniziare lentamente.
Nordic Hamstring Curls
Per questi curl, le gambe devono essere fissate alle caviglie o alla parte inferiore dei polpacci. Odermatt si appende a una barra a muro, se vuoi seguire il suo esempio. La posizione di partenza è in ginocchio (non dimenticare un tappetino o un'imbottitura sotto le ginocchia per maggiore comodità) con il busto eretto e un leggero arco della schiena. Puoi incrociare le braccia davanti al petto o appoggiarle ai fianchi, guardando in avanti. Poi, abbassa il busto fino a formare una linea orizzontale con le cosce. Espira mentre ti abbassi e inspira quando torni alla posizione normale. Brucerà, ma alla fine avrai gambe abbastanza forti da affrontare qualsiasi pista da sci.
Downhill Skiers: Ain't No Mountain Steep Enough è diretto dal pluripremiato Gerald Salmina e documenta l'aspetto emotivo e psicologico dei migliori sciatori alpini del mondo durante la stagione 2024-25, che culmina con i Campionati Mondiali di Saalbach Hinterglemm. Guardalo su Red Bull TV nel gennaio 2026.
