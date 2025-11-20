Marco Odermatt: guida all'allenamento perfetto per lo sci alpino

, l'eroe svizzero non solo ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera nel periodo 2024-25, ma è anche riuscito a conquistare la doppietta Coppa del Mondo e Campionati del Mondo di Super-G, il titolo di Coppa del Mondo di GS e l'incredibile quarta corona assoluta della Coppa del Mondo di Sci Alpino FIS.

Questi salti laterali sono un ottimo modo per sviluppare forza esplosiva e coordinazione. Inizia in posizione di affondo laterale con una gamba piegata e l'altra dritta. Salta in modo esplosivo verso l'altro lato, raddrizzando la gamba piegata e piegando quella dritta. Una buona tecnica è fondamentale in questo esercizio. Marco esegue serie di sei salti per ogni ripetizione e più basse sono le posizioni di partenza e di atterraggio, meglio è.