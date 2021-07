La guida completa alla mountain bike cross-country

01 Il cross-country in breve

Nei suoi termini più semplici, la mountain bike cross-country è una disciplina del ciclismo su terreni accidentati contro più avversari (a volte fino a 100 altri atleti). Pensate ad andare in bici su strade forestali, salite rocciose, discese costellate di radici, velocissimi singletrack e siete sulla strada giusta.

Meno tecniche rispetto alle gare di downhill o enduro, le competizioni di mountain bike cross-country (o XCO come viene regolarmente abbreviato) sono un modo brillante per entrare nel mondo delle due ruote artigliate a pedali.

Il cross country è una delle forme più accessibili di competizione in MTB © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

"La mountain bike è uno degli sport più variegati", spiega Emily Batty , atleta canadese di 32 anni. "L'età non sembra più essere una barriera all'ingresso, conta solo avere una bici. È qualcosa che puoi fare per stare in forma, per la tua salute mentale, oppure puoi competere e allenarti per correre sul palcoscenico della Coppa del Mondo. È uno sport in cui non si finisce mai di crescere e si può sempre migliorare".

02 Le origini

La mountain bike è uno sport relativamente recente. I primi esempi di bici usate in fuoristrada risalgono al 1890, ma l'evoluzione della MTB con telaio, dimensioni delle ruote e geometria caratteristici è arrivata a metà degli anni '70. Il primo evento in stile cross-country si è svolto da Crested Butte, ad Aspen in Colorado (un percorso di circa 60 km), nel 1978.

Man mano che le mountain bike si svilupparono negli anni successivi, divennero più robuste, con l'introduzione di una forcella anteriore ammortizzata, il che significava che potevano essere affrontate piste più difficili. Con sempre più ciclisti che praticano questo sport, l'organo che governa lo sport ciclistico a livello mondiale, l'UCI, ha finalmente riconosciuto la MTB come disciplina nel 1990. Da allora, lo sport ha continuato a crescere in popolarità in tutto il mondo.

La moderna MTB da cross country ha linee slanciate © Bartek Woliński

Emily Batty ha iniziato ad andare in bicicletta con i suoi fratelli maggiori quando aveva 10 anni. Da giovane promettente, ha gareggiato nei suoi primi Campionati del Mondo nel 2005 ed è ora un habitué del circuito della Coppa del Mondo XCO. Di recente, ha vinto il suo quarto campionato nazionale canadese consecutivo nel 2019.

03 Cosa stiamo guardando?

Una tipica pista di Coppa del Mondo, come stabilito dall'UCI, è lunga 4-5 km, con gli atleti che corrono per completare cinque o sei giri, a seconda del sesso. Le gare durano in media circa un'ora e 20 minuti. Non dovete preoccuparvi di perdere i momenti clou, Emily Batty stima che nella maggior parte degli eventi sarete in grado di vedere circa il 60% del tracciato da un determinato punto.

Ovviamente, è uno sport piuttosto frenetico ed estenuante. "Sono 90 minuti feroci", dice Batty. "Corriamo ovunque dal 90 al 98% della nostra frequenza cardiaca. È super competitivo, il livello di preparazione e la guidabilità della bici sono importanti, ma c'è anche un elemento meccanico. Devi essere in grado di andare dal punto A al punto B rapidamente e senza qualsiasi problema meccanico, il che non è affatto semplice".

Non si tratta solo dell'attrezzatura. "Penso che sia uno degli sport più difficili mentalmente, perché hai così tanto tempo per pensare", spiega Emily Batty. "Non ti limiti solo a isolarti, stai combattendo contro i tuoi pensieri di essere al tuo massimo sforzo praticamente per tutto il tempo".

Il cross country può essere uno sport pieno di sforzi brevi e intensi © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

In genere, un evento XCO non a livello di Coppa del Mondo metterà in mostra ciclisti di tutte le abilità, per una vasta gamma di classi e gruppi di età, ognuna delle quali offre emozioni e sfide concitate.

Gli atleti adulti possono progredire attraverso le varie categorie previste dalle varie nazioni, con i migliori che diventano Elite, come Emily Batty. Una volta che un agonista entra nel ranking Elite, la maggior parte del tempo sarà dedicato a gare internazionali di Coppa del Mondo.

"Le competizioni della World Cup MTB si sono evolute molto negli ultimi 10 anni", afferma con entusiasmo Emily Batty. "Abbiamo iniziato a vedere uno standard coerente negli ultimi tre anni per uno sport veramente spettacolare".

La Svizzera è una nazione a misura di cross country © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

04 Cosa serve per iniziare?

La buona notizia è che non dovete investire molti soldi su una bici se siete agli inizi. "Se vi state avvicinando al cross-country, iniziate con la ricerca di qualcosa di decente", consiglia Emily Batty. "Di solito ci sono molte gare locali dove andare a osservare gli atleti."

Se state cercando di salire di livello sostituite la vecchia mountain bike con qualcosa di più adatto alle competizioni. In genere, le MTB da cross-country pesano tra 8 e 12 kg, il che ne fa le più leggere in circolazione. Le hardtail sono la norma (forcella ammortizzata), ma le full suspended (sospensione anteriore e posteriore) sono diventate le preferite dai professionisti. Negli ultimi anni le dimensioni delle ruote sono cresciute da 26" a 29".

Sarete anche seduti un po' più eretti rispetto a una bici da strada per aiutarvi ad affrontare i terreni accidentati. Naturalmente, avrete bisogno di un casco aperto, evitando un modello integrale e in ogni caso tutte quelle protezioni necessarie per praticare enduro e downhill.

Il kit indossato nel cross country è simile a quello che vedete su strada © Bartek Woliński

Sempre desiderosa di aiutare il suo sport a progredire, l'atleta canadese ha reso ancora più facile andare in bici per i bambini meno fortunati con il suo progetto Emily Batty .

05 Il dizionario del cross-country

Considerato che il cross-country è uno sport con forte componente atletica, non c'è la stessa enfasi sui trick come nella BMX Freestyle, ad esempio. Sono molto più importanti la forma fisica, la tecnica di guida e la tattica di gara.

"La tattica è davvero importante", concorda Emily Batty. "C'è una grande enfasi sulla partenza e su dove ti posizioni. Hai pochi minuti dopo la linea di start prima di guadagnare una posizione vantaggiosa. È il massimo se riesci a farlo nel primo giro, la parte più intensa per noi atleti in una gara.”

Partire bene ed essere nel gruppo di testa è importantissimo © Bartek Woliński

Quindi, se state guardando una competizione, prestate particolare attenzione ai primissimi minuti, quando gli atleti si daranno battaglia per la migliore posizione nel gruppo di testa. Spesso questo può influenzare i primi giri e anche l'esito finale di una gara.

Non che assicurarsi una buona posizione all'inizio garantisca il successo finale. Come sottolinea Emily Batty, gli interpreti del cross-country valuteranno costantemente il tracciato e le condizioni meteo mentre corrono, il che significa che la loro posizione potrebbe cambiare in un istante. Quando si tratta di quell'ultimo giro cruciale, potreste persino riconoscere alcune tattiche prese da altre discipline ciclistiche.

"Nell'ultimo giro sono messe in pratica un sacco di tattiche prese dalla bici su strada, perché è una questione di testa e stai cercando di calcolare se hai abbastanza spazio [per superare altri piloti]", dice Emily Batty. "Stai pensando al vento, se passare qualcuno sul lato destro o sinistro: ci sono tutti questi diversi elementi da considerare, poiché cerchiamo costantemente di decidere su quale posizione puntare".

Tattiche e giochi mentali possono svolgere un ruolo importante in gara © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Gli atleti da seguire

Ora sapete a cosa prestare attenzione, ma per chi dovreste fare il tifo?

"Ci sono alcune fantastiche atlete Red Bull e chiunque sia tra le prime 12 potrebbe essere la vincitrice della prossima gara", afferma Emily Batty. "L'energia è tutto. Potete avere un'idea di chi realmente può tenere sino alla fine".

Queste sono tre atlete da tenere sicuramente d'occhio.

"Ha sicuramente dimostrato di essere qui per restare. Ha vissuto un anno favoloso nel 2019, penso che sarebbe davvero fantastico per il Nord America se fosse in grado di tornare a quel livello. È bellissimo per il Canada e gli Stati Uniti essere in grado di sfidare gli europei".

Yana Belomoina

"È un'atleta ucraina. Torna da un brutto infortunio (un'anca fratturata un anno e mezzo fa) e quando è in forma è inarrestabile".

"Evie è un'ex compagna di squadra. È una macchina, ecco perché l'abbiamo vista vincere alcune gare di short track XCC nel 2020. Sarà sicuramente un'atleta da non sottovalutare".

Kate Courtney ed Evie Richards – la nuova generazione del cross country © Bartek Woliński

07 Dove vederne e scoprirne di più?

Ora sapete cosa aspettarvi dalle gare di cross-country, chi sono alcuni dei migliori atleti e anche cosa cercare in una bici se volete provarci da soli. Ma dove potete effettivamente guardare alcune competizioni?

"Red Bull TV trasmette in diretta la serie della Coppa del Mondo ", dice entusiasta Emily Batty. "Fanno davvero un ottimo lavoro nel realizzare interessanti contenuti pre-evento; non si tratta più solo della gara. Potete sintonizzarvi prima e godervi 30 minuti di interviste e storie prima che venga dato il via alla competizione".

Questo non solo dà a ogni gara più contesto e colore, ma crea anche un'emozionante preparazione per l'evento principale. Per un coinvolgimento ancora maggiore, Batty consiglia di seguire i vostri atleti preferiti sui social media per dare un'occhiata ai loro regimi di allenamento.