I posti in cui andare a tavoletta con The Crew Motorfest

Molto vicino a Ford Island, nel sud delle Hawaii, si trova l'aeroporto di O'ahu a Mamala Bay. E, come si conviene a un aeroporto, ha piste piuttosto lunghe dove non bisogna fare attenzione al traffico. Ciò significa che potrete provare i vostri veicoli qui in tutta tranquillità: assicuratevi di utilizzare le aree a destra e a sinistra delle piste. Sebbene sulla mappa queste siano indicate come zone erbose, in realtà sono asfaltate. Potrete anche passare dalle piste superiori a quella inferiore, collegate da una via a sinistra, senza perdere velocità: il posto perfetto per le gare di resistenza con gli amici.