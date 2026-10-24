Red Bull Bridge Bars: resta aggiornato sulla sfida di Thomas van Tonder

Il ponte più alto dell’Africa attraversa una gola sulla costa meridionale del Sudafrica, a 216 metri sopra il fiume Bloukrans. Presto ospiterà una sfida mai vista prima tutt’altro genere: il campione mondiale sudafricano di obstacle course racing (OCR) Thomas van Tonder proverà infatti ad attraversare più di 600 barre sospese sotto il suo arco, tenendosi solo con le mani, senza mai mettere piede sul ponte. L’arco sale, si appiattisce e poi scende, e Thomas dice di non sapere se ce la farà. Questo è il Red Bull Bridge Bars. Segui qui la preparazione, l’allenamento e il tentativo man mano che la storia prende forma.
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La sfida (e i motivi alla base del tentativo)
Thomas avrebbe potuto scegliere la via più facile, attraversando direttamente la sommità del ponte. Ha scelto invece l’arco: una salita, una parte pianeggiante e una discesa, ognuna delle quali richiede qualcosa di diverso. «Non è affatto qualcosa che so di poter fare», dice, «il che significa che è la sfida giusta». Diventare padre ha rafforzato questa convinzione, perché per Thomas «è nel percorso che sta il valore ». Leggi la storia completa qui.
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Cosa serve per allenarsi per questa sfida unica
Arrampicarsi, dondolarsi e frenare. L’arco del ponte Bloukrans richiede tre cose diverse al corpo di Thomas van Tonder, e le richiede tutte in un’unica traversata ininterrotta, a 216 metri sopra il fiume. C’è una ripida salita, un’oscillazione lungo la parte piatta del ponte con le braccia ormai esauste e una discesa in cui ogni barra minaccia di sfuggirgli dalle mani. Leggi come si sta allenando per una sfida che cambia le regole del gioco e perché nemmeno lui è sicuro di come andrà a finire.
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Progettare l’impossibile: uno sguardo alle attrezzature
Il ponte Bloukrans ha stabilito le regole. Niente bulloni, niente fori, niente segni. Quindi, come si fa a sospendere circa 600 barre da arrampicata e cinque tonnellate di acciaio sotto la sua arcata, a 216 metri sopra la gola? La risposta di Richard Lievaart è un centinaio di sezioni diritte di travature piegate a formare una curva, 240 cinghie avvolte attorno al cemento e pioli da un metro che sfruttano lo stesso effetto a sbalzo del ponte per tenere ben saldo Thomas van Tonder. Scopri come il suo team ha realizzato l’impossibile senza lasciare traccia.