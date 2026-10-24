Red Bull Bridge Bars: resta aggiornato sulla sfida di Thomas van Tonder

Thomas avrebbe potuto scegliere la via più facile, attraversando direttamente la sommità del ponte. Ha scelto invece l’arco: una salita, una parte pianeggiante e una discesa, ognuna delle quali richiede qualcosa di diverso. «Non è affatto qualcosa che so di poter fare», dice, «il che significa che è la sfida giusta». Diventare padre ha rafforzato questa convinzione, perché per Thomas «è nel percorso che sta il valore