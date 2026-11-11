【世界記録更新！】スノーモービルで7連続バックフリップ！

アンドレアス・ベリマルク がスノーモービルの歴史をまた塗りかえた。このスウェーデン人ライダーはラン1本での 7連続バックフリップ に成功し、 「スノーモービルでの最多連続バックフリップ」 の世界記録を更新したのだ。

ベリマルクはスノーモービルの限界をプッシュするのに慣れている。このスウェーデン人ライダーは、世界初のバックカントリーでのフロントフリップやカナダでの特大ジャンプ、ストックホルム市内での水上横断、さらには世界最長バックフリップなど、桁外れのチャレンジをクリアしてきたことで評価されてきた。

そして今回の最新プロジェクトで、ベリマルクは スウェーデン・テンダーレンの特設コース に設置されたジャンプ7台を駆使した7連続バックフリップに挑戦した。 予測不可能な天候 が邪魔をする可能性があったこのプロジェクトでは、かなりの我慢が求められた。また、このプロジェクトはベリマルクが想定していたよりもはるかに難しくエキサイティングなものであることが判明した。

「撮影されたことがないことに挑戦し、限界をプッシュするのはいつも最高に楽しいです」とベリマルクは語っている。

01 世界記録更新に向けた準備

ベリマルクは実際のジャンプに挑むはるか前、撮影の2年前からプランニングを始めていた。複数の特大バックフリップを連続でメイクするという彼のアイディアは、すぐに野心的な撮影プロジェクトへと成長していき、最終的には 専用コース が特設されることになった。

「美しい映像にしようとしました。アート作品のようにしたかったのです。ですので、壮大なコースを用意する必要がありました」とベリマルクは説明する。

最初はデジタルイメージが用意された © Red Bull ラフイメージのトンネルセクション © Red Bull

造成チームによってコースが現実になった © Richard Ström

ベリマルクの頭の中のアイディアを実際に機能するコースに変換する作業は独自の課題を提示した。コースの実現には 正しいロケーション と 適切な機材 、 大量の雪 、そして 最適な斜度のスロープ が必要だった。

スキーやスノーボードでのバックフリップとは異なり、スノーモービルでのバックフリップは「 上りながらメイク 」するのがベストだ。そのため、テンダーレンのコースも上りスロープの上に設営された。上り傾斜でジャンプすれば着地するまでの距離を短縮でき、さらにはジャンプ間でリズムとフロウを掴みやすくなる。

また、コースは カメラ映え する必要もあった。ジャンプ間の距離、キッカーのサイズ、そしてカメラアングルごとの映り方など、すべてが考え抜かれている必要があった。ベリマルクがジャンプする前に決めておくべきことが大量に存在していたのだ。

02 高難度となった要因

コースの準備が整ったあとはテストに進んだ。ベリマルクには自信があった。なにしろ、バックフリップは過去に何回もメイクしてきたトリックだからだ。さらに彼は、楽に回転できる カスタムメイドの超軽量スノーモービル を用意していた。

しかし、テストと撮影日が近づいていくにつれ、 現実は想定とはかなり異なる ことが明らかになった。

整地されて固められている着地点 はベリマルクが慣れている柔らかい雪面とは大きく異なり、スノーモービルのサスペンションも激しく痛めつけられた。さらに、山の天候が容赦なく、 30m/秒で吹きつける横風 はスノーモービルを数メートルも持ち上げることができた。

強風に悩まされた © Anton Enerlöv

プロジェクトが進んでいくとベリマルクが想定していたよりも遙かに難しいことがすぐに明らかになった。「プロジェクトが始まる前は、余裕でクリアできると高をくくっていました」とベリマルクは振り返る。

ベリマルクはキャリアを通じて何回もバックフリップをメイクしてきたが、2つとして同じジャンプは存在しない。つまり、今回の7連続メイクでは 非常に高い精度の維持 が求められた。 ほんのわずかなミスが大怪我に繋がる可能性 があった。

ベリマルクが説明する。「どのバックフリップもパーフェクトにできる保証はありませんでした。ミスができる余地は非常に小さいのです。少しでもプッシュしすぎてしまえば、あるいは少しでもパワーが足りなければ、中心からずれてしまいます。ほんの少しずれるだけで、バックフリップが完全に崩れてしまうのです」

すべてのジャンプで高い集中が必要になった © Anton Enerlöv

03 最小ジャンプが最高難度

最大のサプライズのひとつが ジャンプの技術的難度の高さ で、しかも小さいジャンプほど難しかった。コースは3つの小さなジャンプから始まり、高速キッカーを経由して、徐々にサイズが大きくなっていくレイアウトになっていた。

大きいジャンプの方が存在感は大きかったが、一番厄介だったのは小さいジャンプだった。 滞空時間が短いため、空中での調整がほとんどできなかった のだ。「小さいジャンプは成功するか失敗するかのどちらかでした。非常に高速なので、調整する時間がないのです。一方、大きいジャンプでは時間の余裕があります」

トンネルへのストレートジャンプも高難度だった © Anton Enerlöv

ベリマルクを少し休ませるために用意された トンネルへ続くストレートジャンプセクション さえも、簡単ではなかった。このジャンプでもミスがほとんど許されない高い精度が求められた。

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「あのジャンプもミスできる余裕がほとんどありませんでした」とベリマルクが続ける。「50cmでも右か左にずれてしまえば、トンネルに進入できず、ウォールへ突っ込む可能性がありました。あのセクションは私を少し落ち着かせるために用意されたものでしたが、ふたを開けてみるとほぼその真逆でした」

04 小さいが重要な問題

ミスをする余裕がほとんどなかったため、天候、スノーモービル、コース、ベリマルクのタイミングなど、 すべての条件を正しく揃える必要 があった。さらに、 すべてのジャンプの形状をパーフェクトにしておく必要 もあった。

すべての条件を正しく揃えることの重要性は、ベリマルクが2つの大きなジャンプのうちの最初のジャンプでバックフリップを試みたときに明らかになった。なんとスノーモービルが 横回転 を始めたのだ。滞空中のベリマルクはそのままでは着地できないことに気が付くと、ベイルアウトしてコース側面にクラッシュした。

しかし、そこでその日を終える代わりに、ベリマルクはスノーモービルに再びまたがり、挑戦を再開した。「あのようなクラッシュのあとは、怒りに似た感情が生まれます。フラストレーションを感じ、“なんでこんなに難しいんだ！” と思うのです」

結局、再挑戦もクラッシュに終わり、チームはその原因の調査を一時的に中止したが、最終的にチームは原因を突き止めることができた。 テイクオフ用ランプのエッジに付着していた氷 がスノーモービルのスキー部分の邪魔になり、スノーモービルに不要な横回転を加えていたのだ。

クラッシュを2回喫しても世界記録更新に成功したベリマルク © Richard Ström Quotation クラッシュのあとは怒りに似た感情が生まれます。フラストレーションを感じ、“なんでこんなに難しいんだ！” と思うのです アンドレアス・ベリマルク

05 挑戦成功と世界記録更新

偉業の達成は簡単ではない。それまで映像に残されていないものは特にそうだ。しかし、想定外の課題、クラッシュ、そして常に変わる天候に直面したにもかかわらず、ベリマルクとチームは「ラン1本でバックフリップを7連続メイクして世界記録を更新する」という目標を見据え続けていた。

すべてのジャンプを個別に練習したあと、ベリマルクは2連続、3連続と徐々にジャンプを繋げられるようになっていった。そして最後に残ったのが、7連続という最初の目標だった。

そして、突然すべてが噛み合った。「6つ目のジャンプのあと、 “これはいける” と感じ始めたのです」とベリマルクは振り返る。

残るジャンプはひとつだけだった。「最後のジャンプの途中で、“これはパーフェクトにいける” と思えました。あとは着地して、成功を祝うだけでした」

ラン1本での7連続バックフリップに成功したアンドレアス・ベリマルク © Anton Enerlöv

2年間のプランニング、無数のテスト、いくつかの課題、そして7連続バックフリップのあと、プロジェクトはついに完了した。しかし、ベリマルクの記憶に残ったのは世界記録更新ではなかった。プロジェクトが始まる前、彼は比較的簡単な挑戦になると想定していた。しかし、テスト、クラッシュ、技術面の調整、厄介な天候が数週間続いたことで、自分の意識が変わっていった。

ベリマルクは「 このプロジェクトを終えて、少し謙虚になれたと思います。 プロジェクトが始まる前は自信があり、“簡単だ” と思っていましたが、簡単ではありませんでした」と振り返っている。

しかし、謙虚になったからと言って、ベリマルクが挑戦を止めることはないだろう。「いくつかプロジェクトのアイディアがありますので、次が何になるのか、状況を見守りましょう」