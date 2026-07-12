『エーペックスレジェンズ』 x 『サイバーパンク』イベント：最新情報まとめ

アウトランズがハッキングされた… バトルロイヤルタイトル 『エーペックスレジェンズ』 がCD Projekt REDとコラボして 『サイバーパンク2077』 をゲーム内に登場させる。 『エーペックスレジェンズ』 x 『サイバーパンク』イベント の詳細をまとめて紹介しよう！

01 開催期間

『エーペックスレジェンズ』 x 『サイバーパンク』イベント はシーズン29【オーバークロック】の一部として2026年7月14日から8月4日まで開催 される。サイバーパンクコレクションはストアタブで 8月18日 まで入手可能だ。

『エーペックスレジェンズ』 x 『サイバーパンク』 © EA

Respawn Entertainment側は『エーペックスレジェンズ』 と 『サイバーパンク2077』には、 ユニバースのデザイン方法に共通点が多い としている。一方、CD Projekt RED側は、両社は 情熱を共有 しているとし、今回のイベントでは『サイバーパンク』ユニバースを『エーペックスレジェンズ』ユニバースに丁寧に持ち込もうとしたことを強調している。

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02 E-Districtテイクオーバー

この新イベントの中核と言えるのがマップのアップデートで、E-Districtが ナイトシティバージョン にアレンジされ、ネオンのスカイボックス、空を漂うホログラフィックの鯉、グリッチする看板が登場する。

ナイトシティ仕様のE-District © EA 時間帯はもちろん “夜” © EA

Respawn Entertainmentのワールドディレクターを務める Eduardo Agostini は、E-Districtは以前から『サイバーパンク』のナイトシティからインスピレーションを受けていたとし、アラサカ仕様のエネルギーバンクから眩しいネオンスクエアまで、今回のマップの細部までが『サイバーパンク』バージョンになったことで、ひとつの完成形に到達したと続けている。

03 ワイルドカード：サイバーウェアMOD

『エーペックスレジェンズ』 x 『サイバーパンク』イベントでは、新しいインゲームイベントも用意される。 ワイルドカード がナイトシティレジェンドとなり、ムーブと戦闘能力を強化する 2種類のサイバーウェアMOD を装着できるようになる。

共通点が多い2タイトルのコラボ © EA

まず、 《サンダヴィスタン》 はスピードがすべてだ。あらゆる方向へ素早いダッシュしてシールドを回復する。また、ダッシュ2回を繋げることも可能で、敵との距離を詰めたり、危険な状況から脱出したりできる。

次に、 《ブラックウォールブリーチ》 はネットにフェーズインしてポジションを調整したあと、敵のシールドを破壊して位置を特定するEMPを発射する。

Respawn Entertainmentのリードテクニカルデザイナーを務める Jesse Medellin は、2種類のMODは 『サイバーパンク エッジランナーズ』のデイビッドとルーシーへのオマージュ となっているとし、《サンダヴィスタン》はエッジランナーであるデイヴィッドのスピードを、《ブラックウォールブリーチ》はネットランナーであるルーシーの破壊力を表現していると説明している。

04 新システム：サイバーサイコ

サイバーウェアMODを使用するたびにサイバネティックロードメーターが上昇し、メーターが限界値まで到達すると “サイバーサイコ” 状態になる。この状態ではスピードと格闘攻撃の火力が上昇するが、武器・アビリティ・シールド・軍需品のすべてが失われる。

マップ上に落ちている イムノブロッカーシリンジ を使用するか、完全にリセットできる イムノブロッカーキャッシュ を使用すると、元の状態に戻ることができる。

Jesse Medellinは、サイバーサイコは、サイバーウェアMODシステムのアイディアが出たときから中心に位置してきたとしている。 強化とその対価 を表現しているこのシステムでは、プレイヤーは圧倒的なパワーを手に入れられる一方、コントロールを失ってしまう。

05 スキッピー搭載オルタネーター

スキッピー搭載オルタネーターは、『エーペックスレジェンズ』初の “他キャラクターをベースに開発された武器” になり、《子犬を愛する平和主義者》か《冷酷な殺りく者》モードを起動できる。どちらのモードでも スキッピー がコメントで反応してくれる。エキゾチックシャードを使用すれば、ルックスやオーダナンススキン、ノックエフェクトも段階的にアンロックできるようになる。

スキッピーのセリフにも注目 © EA

Respawn EntertainmentのAlisa Rastorguevaは、スキッピーはミシック武器に採用したコンパニオンエクスペリエンスの中で最も洗練されたもののひとつとしており、 武器のアニメーションに合わせて反応とセリフが最適化されている と続けている。

06 限定スキン

本イベント専用通貨 “エディー” を使用すれば、様々な レジェンドスキン が入手できる。また、冒頭で述べた通り、 サイバーパンクコレクション もストアタブから8月18日まで入手できる。そのようなアイテムの中には、アラサカ仕様のエピックヴァルキリースキンやカン・タオ仕様のエピックミラージュスキンなどが含まれている。

ライフラインのイベント限定Female Vスキン © EA

また、 アクセル、スパロー、ランパート、クリプト、ライフライン、ジブラルタル、ローバ、アッシュ用のレジェンドスキン と、 ウィングマン、チャージライフル、クレーバー、L-STAR、RE-45、マスティフ、R301、P2020の武器スキン も用意されている。

Alisa Rastorguevaは『サイバーパンク2077』と『サイバーパンク エッジランナーズ』のキャラクターとレジェンドを組み合わせることで、ビジュアルとキャラクターの共通点が生まれるようにしたと説明している。武器もこの考えでデザインされており、 各レジェンドのルックスにマッチ するようになっている。

『エーペックスレジェンズ』 x 『サイバーパンク』イベントは7月14日からスタート する。