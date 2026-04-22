『紅の砂漠』レビュー：話題のオープンワールドアクションRPGの中身を検証！

Pearl Abyssが開発したオープンワールドアクションRPG 『紅の砂漠』 が大きな話題となっている。その話題性の高さは正規リリース前にSteamドイツ版のセールチャート1位に輝いたほどだが、韓国に拠点を置くこのデベロッパーがビデオゲーム史上最大かつ最も野心的なオープンワールドタイトルのひとつを生み出そうとしているため、当然の結果とも言える。

開発期間6年 、 Steamウィッシュリスト登録者300万人以上 、 AAAタイトルの開発スタジオが羨む膨大な開発予算 …。しかし、ついにリリースされた『紅の砂漠』はその話題性に相応しい内容なのだろうか？ 本記事で詳しく見ていこう。

01 広大なオープンワールド

ここまで巨大なアクションRPGゲームは、当然ながら ゲーム内世界のクオリティ にそのすべてを頼ることになるが、開発チームはそこを見事に仕上げている。

『紅の砂漠』の広大なオープンワールド © Pearl Abyss

嬉しいことに、『紅の砂漠』最大の魅力はそのゲーム内世界で、上記の比較対象と同等のクオリティを誇る。 パイウェル （ゲーム内世界の名称）は活気溢れる大陸で、有機的で整合性のある世界として描かれている。

5つの地域が用意されており、森と崖のエルナンド、砂漠、薄暗い遺跡、さらには謎めいたアビスの痕跡までが存在する『紅の砂漠』のオープンワールドが素晴らしいのは、 広大であるにもかかわらずローディング画面が一切表示されず、プレイヤーの動きを制限するバリアのようなものも存在しない 点だ。

『紅の砂漠』 © Pearl Abyss

その広さは？

パイウェル大陸の面積は 『レッド・デッド・リデンプション2』の世界の約2倍 と言われているが、具体的な数字は公開されていない。

主人公クリフ は サーシャ・ディジュリアン や ショウナ・コクシー のようなプロクライマーも羨むほどのスムーズさで岩山を登ることができる。また、屋上から優雅に滑空したり、馬やドラゴンに跨がったり、ジェットパックで世界を飛ぶこともできる。

このような 行動の自由度の高さ はゲーム内世界の奥深さとリアルさの証左で、そのクオリティはRockstar Gamesの開発チームに冷や汗をかかせるレベルだ。というよりも、 ゲーム内世界のデザインにおいては、『紅の砂漠』は『レッド・デッド・リデンプション2』レベルにある と言ってよいだろう。

所要プレイ時間は？

開発チームは、『紅の砂漠』の メインストーリー完了までのプレイ時間を50〜80時間 としている。サイドミッションやあらゆるアイテムをコンプリートしたいなら、 この倍はかかる だろう。

また、いわゆる “日常生活” が没入感をさらに高めている。 採掘・釣り・狩り・料理・クラフト の奥深いシステムが用意されているため、プレイヤーはゲーム内世界にさらにのめり込めるようになっている。

このようなMMO系タイトルにインスパイアされたシステムによって、パイウェルはただの “フィールド” ではなく、 “生活する場所” になっている。また、リアルな時間変化によって生物も行動が変化する他、プレイヤーの判断によってダイナミックに変化するイベントや美しい景色を提供してくれる天候変化も用意されている。

02 壮大なバトル・高難度

戦闘システムをマスターして強力な敵に勝ちたい © Pearl Abyss

幸運なことに、『紅の砂漠』は戦闘も手を抜いておらず、アクションが満載だ。 ゲーミングエクスペリエンスの大部分を戦闘が占めている が、有り難いことにそのシステムは 非常に多様で戦略性も高い 。

特に素晴らしいのが ボス戦 だ。 フロム・ソフトウェアの影響 が色濃く感じられ、各ボスには独自の動きやパターン、複数のフェーズが用意されている 。正しい攻略法を見出す ことがボス戦の成否を分けることになる。ただのガチャ押しではまず突破できない。そういう意味で難度はかなり高めに設定されているが、何回も倒されたあとついに攻略した瞬間は 最高の高揚感 が得られる。

難易度調整は可能？

残念ながら『紅の砂漠』に 難易度設定は存在しない 。高難度なゲームプレイだが、理不尽ではない。

クラシックなRPGでもある『紅の砂漠』では、 主人公クリフをスキルと装備で自由にカスタマイズ することもできる。異なる武器クラスと魔法を組み合わせれば完全に異なるスタイルでプレイできるようになり、その幅は完全に異なるゲームをプレイしているようにさえ感じるときがあるほどだ。 戦闘システムは非常に複雑 で、同ジャンルの他の多くのタイトルと比較すると、プレイスタイルの違いはより細かくなっている。

ファイウェル大陸が舞台 © Pearl Abyss

03 最高のテクノロジー

『紅の砂漠』 は技術面（特にグラフィック面）で大きなマイルストーンに到達している作品 だ。専用で開発されたゲームエンジン BlackSpace によって、他のオープンワールドタイトルでは太刀打ちできないレベルに到達している。

PC版は レイトレーシングオン・ディテール最大の状態でも、アップスケーリングを使用することなく4K / 60FPSで動作 する（正しい機器を使用している前提）。これだけでも非常に素晴らしい。

非常に美しい景色を堪能できる © Pearl Abyss

しかし、『紅の砂漠』をユニークにしているのはテクノロジーそのものだけではなく、その 実装方法 にもある。

たとえば、レイトレーシングは、 完全なダイナミックレイトレーシング として実装されているため、ごく自然に太陽光が表面に反映される。また、煙さえもダイナミックに影を投影する。

これらは些細な表現の差かもしれないが、ゲームプレイに素晴らしい効果をもたらしている。ここに NPCの多様さ （すべてのAI操作のキャラクターが自立している）、 破壊可能な環境のディテールの細かさ 、 リアルなアニメーション を加えている『紅の砂漠』はとにかく有機的で生命を感じさせる。

PS5版には、パフォーマンス（60FPS・1080ｐ）、バランス（40FPS・FSR3による4Kまでのアップスケール）、クオリティ（30FPS・4K）という 3種類のグラフィックモード が用意されている。PS5 Proのユーザーなら、さらなるクオリティを期待できる。

オープンワールドは多様 © Pearl Abyss

しかし、どのモードを選択しても、パイウェルは非常に美しい。森林、砂漠、都市、廃墟はどれも細部まで描かれており、世界を巡るだけで忘れられないゲーミングエクスペリエンスを得ることができる。

『紅の砂漠』は サントラ も称賛しておくべきだろう。作曲を担った Hwiman Ryu はボス戦での壮大なオーケストラサウンドから探索での静かで雰囲気のあるメロディまでの多様なサウンドを用意している。このゲームのサントラは、 Howard Shore が手がけた 映画『ロード・オブ・ザ・リング』 の音楽を彷彿とさせる。『紅の砂漠』の音楽はこの映画作品の音楽と肩を並べるクオリティであり、 作品の雰囲気作りと没入感に貢献 している。

04 パーフェクトではない

ここまで絶賛してきたが、 『紅の砂漠』はパーフェクトなビデオゲームではない 。

イントロ部分 は複雑なシステムで新規プレイヤーを圧倒し、 細かすぎるインターフェイス と インベントリの管理画面 はモダンなアクションRPGというよりは往年の面倒くさいMMOタイトルのそれに似ている。

インベントリ と ゲーム内世界とのインタラクション は最近のビデオゲームほど便利ではなく、スタートから数時間は頻繁に間違ったボタンを押してしまったり、メニューからシステムを見直したりするはずだ。 操作 も洗練されておらず種類が多過ぎで、便利な機能は一切存在しない。また、 一部のボス戦はもう少しバランス調整が必要 だろう。

『紅の砂漠』は垂直方向にも広大な世界が広がる © Pearl Abyss / Phil Briel

ストーリー もゲーム内世界のポテンシャルを十分に引き出せているとは言い難い。 主人公クリフ はキャラクターが薄く、長時間プレイを続けてもアイデンティティが今ひとつ見えてこない。そして、中核となるストーリーは ややベタ と言える（プレイヤーが選ばれし者として世界を救う） 。『紅の砂漠』の真の魅力はストーリーとは別のところにある のだ。

また、バグやグラフィックエラーを含めた問題も存在しており、早めに修正されることが望まれる。

というわけで、『紅の砂漠』はあらゆるタイプのプレイヤーにアピールできる作品ではない。一部の他のレビューでも見られるように 「この作品を好きなプレイヤーもいれば、そうではないプレイヤーもいる」 のだ。

05 総括

『紅の砂漠』は 全プレイヤーをハッピーにしてくれる作品ではない 。スローテンポのイントロは多くの新規プレイヤーをはねのけてしまうだろう。また、リリース時のバグと問題は厄介で、メインストーリーには深みが足りない。

しかし、これらを看過できるなら（バグ関連は時間とともに解消される可能性が高い）、 『紅の砂漠』は近年の同ジャンルの他のどの作品よりも多くのイノベーションが盛り込まれているオープンワールドアドベンチャーRPG だ。

謎解き要素も多く存在する © Pearl Abyss

Pearl Abyssは MMOタイトルで長年培ってきた経験 をシングルプレイヤータイトルに落とし込んで、 比類のない自由度と奥深さを備えたゲーム内世界 を生み出すことに成功している。

パイウェルを自分のペースで探索してみたいプレイヤーは間違いなく 長年忘れることのないユニークなゲーミングエクスペリエンス を得ることができるだろう。