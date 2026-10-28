『リーグ・オブ・レジェンド』：リーグ・チーム・イベントを解説

そのような人でも、心配はいらない。『リーグ・オブ・レジェンド』（略称『LoL』）の競技シーンは、 巨大なグローバルピラミッド のような構成になっており、国別リーグが下段、地域リーグが中段、そしてインターナショナルイベントが上段に置かれている。

というわけで、『LoL』のリーグ、チーム、トーナメント、イベントについて早速解説していこう！

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01 構造

『LoL』の競技シーンの構造は3階建てのビルをイメージしてもらうと簡単に理解できる。各階にもひとつ上の階へ続く階段が設けられているが、それは非常に急峻で上階へ進むのは簡単ではない。

1階：国別リーグ（例：LJL）

フランスリーグLFLはかなりの人気を誇る © Antonin Hory

最下層に位置するのは 国別リーグ だ。日本にも League of Legends Japan League（LJL） が設置されており、それぞれの国別リーグでは、若き才能やアカデミーチームなどを中心とした激しい戦いが繰り広げられている。

各国の国別リーグ上位は 地域リーグ昇格 をかけたトーナメントに参加できる。たとえば、LJL優勝チームは、地域リーグLeague of Legends Championship Pacific（LCP）の 降格・昇格トーナメント でLCP昇格を目指すことになる。

2階：地域リーグ

xPeke at the LEC © Lol Esports

2階に相当する 地域リーグ は 世界に6つ 存在し、各地域の代表チームが最上階のインターナショナルトーナメント / イベントに出場する。

LCK（韓国）： 『LoL』競技シーン最強国は独立した地域として扱われている。

LPL（中国）： 韓国と並ぶ強国である中国も独立した地域として扱われている。

LEC（ヨーロッパ・中東・アフリカ）： Karmine Corp、G2 Esports、Fnatic、Movistar KOIなどが所属する

LCS（北米）： 長い歴史を誇る北米リーグ

LCP（アジア太平洋）： 日本の他に台湾やベトナム、オーストラリアなども含まれる

CBLOL（ブラジル）： 熱狂的なファンベースを誇るブラジルリーグ

3階：インターナショナルトーナメント / イベント

MSI 2019 © Riot Games

最上階に位置するのは、各地域代表が競い合うインターナショナルトーナメント / イベントで、その頂点に位置するのが、 World Championship（通称：Worlds） だ。 Worlds 2026 では、LCKとLPLから4チームずつ、LEC、LCS、LCPから3チームずつ、そしてCBLOLから2チームの合計19チームが世界一の称号をかけて戦う。

02 シーズンカレンダー

『LoL』のシーズンは ３プレートのコース料理 のような構成になっており、地域リーグが前菜、インターナショナルトーナメントがメイン、そしてWorldsがデザートだ。以下に年間スケジュールを紹介していこう。

１月〜３月：スプリット1 / First Stand

シーズンは １月 からスタートする。地域リーグの スプリット1 での成績は、シーズン最初のインターナショナルトーナメント First Stand への出場に関わってくる。2026年のFirst Standはブラジル・サンパウロで3月16日から22日にかけて開催され、ファイナルで Bilibili Gaming （LPL）がG2 Esports（LEC）を3-1で下して優勝した。

6月・7月：MSI

Mid-Season Invitational（MSI） はその名の通り、 シーズン中盤に開催される招待制トーナメント だ。 11チーム がBO5（3先）のフォーマットで対戦し、優勝チームは Worlds出場権 を獲得できる。2026年は韓国・大田で開催され、 Hanwha Life Esports （LCK）がBilibili Gaming（LPL）を3-2で下して優勝した。

7月：eスポーツワールドカップ

毎年7月、『LoL』は eスポーツワールドカップの競技種目 としてプレイされている。2026年はKarmine Corp（LEC）と Dplus KIA （LCK）がファイナルに進出し、後者が優勝した。

10月・11月：Worlds

レッドブルのロゴ入りWorlds 2020カップ © Flickr/Lolesports

03 Worlds最多優勝国

Worlds最多優勝国は 韓国 で、2位に大差をつけている。2011年から2025年まで過去15回開催されてきたが、韓国チームがそのうち 10回 を制している。2位は、2018年から2021年まで 3連覇 を達成している 中国 で、残りの優勝は2012年の 台湾 （Taipei Assassins）と2011年の ヨーロッパ （Fnatic）だけだ。

このデータからは、韓国は他国開催のWorldsでも圧倒的な強さを見せてきたことが分かる。

長い歴史を誇るLCK

韓国リーグLCKには 大企業（SK Telecom / Samsung / KT / Hanwha）からの潤沢な活動資金 に支えられているチームが多く、これらのチームはスタッフもリソースも充実している。そのため、 第4シードでもWorldsで優勝できる実力 が備わっており、実際、2025年には T1 がLCK第4シードとしてWorlds 2025に出場して優勝した。

独自のゲーミングカルチャー

韓国では 『StarCraft』 時代からeスポーツが盛んだ。 PCバン と呼ばれる高速回線のインターネットカフェがその土台として存在しており、ここから多くのトッププレイヤーを生み出している。このような環境から、 韓国のソロキューは世界一レベルが高い とされており、他国から修行に訪れるプレイヤーも少なくない。

現人神 Faker

そして何より韓国には Faker がいる。 Worlds優勝6回 （2013年・2015年・2016年・2023年・2024年・2025年）と LCK優勝10回 を誇るFakerは、プロキャリアをT1とともに歩んできた。『LoL』史上最強プレイヤーとされるFakerは、 韓国をたったひとりで『LoL』最強国まで押し上げた人物 と言ってよいだろう。

Faker © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

04 Worldsまでのプロキャリア

『LoL』をプレイして、Worlds出場を目指すにはどうすればよいのだろうか？ そこに近道は存在しない。階段を一段ずつ上がっていくしかないのだ…。Karmine CorpでADCを担う Caliste を例にして、プロキャリアの積み重ね方を解説しよう。

ステップ1：ソロキューで活躍する

Calisteはヨーロッパサーバーの ソロキュー をプレイして、 マスター 、 グランドマスター 、 チャレンジャー へとステップアップしていき、プロチームから声をかけられた。

ステップ2：国別リーグで実力を証明する

Calisteは 2023年5月にKarmine Corpへ加入 し、LFL Summer Splitに出場。同スプリット優勝に貢献したCalisteは MVP も獲得し、さらには EMEA Masters も制した。

ステップ3：地域リーグで活躍する

各地域リーグには 年齢制限 が定められており、2024年はまだ17歳だったCalisteはLECへステップアップできず、育成チームKC BlueのプレイヤーとしてLFLでプレイを続けた。そして2025年に 18歳 になると、トップチームKarmine CorpのプレイヤーとしてLECデビューを飾った。

ステップ4：インターナショナルレベルで活躍する

2026年、Karmine CorpのプレイヤーとしてCalisteは MSI に出場した他、 eスポーツワールドカップ決勝 にも出場し、さらには Worlds初出場 も記録した。わずか3年で国別リーグからワールドステージへ到達したCalisteは、理想的なキャリアを歩んできたと言えるだろう。

05 『LoL』の競技シーンをフォローする方法

有り難いことに、『LoL』はサブスクリプション（課金制度）を導入していないため、誰でも 無料でマッチ観戦 を楽しむことができる。

公式配信： lolesports.com / Twitch / YouTube で様々なマッチが公式配信されている。

プレイヤー配信： プレイヤーがマッチを自分で振り返る配信をするときも少なくない。たとえば、Karmine Corpを率いる Kemato はTwitchで自分のチームのマッチを振り返っている。

現地観戦： そしてもちろん、現地観戦も楽しめる。国別リーグや地域リーグの対戦スケジュールを確認して、好きなチームを現地で応援するのは最高に楽しい。

06 よくある質問

Worlds 2025優勝チームは？

Worlds 2025はT1（韓国）が優勝し、Worlds 3連覇（通算6回目の優勝）を達成した。

Worldsの開催時期は？

毎年10月から11月にかけて開催されており、Worlds 2026は10月15日から11月14日まで開催される。

Worldsの出場条件は？

地域リーグの上位に入る必要がある。また、MSI優勝チームにも出場権が与えられる。

MSIとは？

Mid-Season Invitationalの略で、毎年6月から7月にかけて開催されている。Worldsに次いで重要なトーナメントとして知られている。