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F1
F1 2026シーズン モナコGP：アイザック・ハジャーがキャリア2回目の3位表彰台を獲得！
伝統のモナコGPに挑んだ若きフランス人ドライバーがマシントラブルと赤旗中断を乗り越えてF1キャリア2回目、オラクル・レッドブル・レーシング昇格後初の3位フィニッシュを記録！
アイザック・ハジャーがメカニカルトラブルや最終盤の赤旗中断を乗り越えてモナコGPを3位でフィニッシュし、通算2回目のキャリアハイをマークした。
5番グリッドから決勝をスタートさせた21歳のフランス人F1ドライバーは、厳しいプレッシャーやオスカー・ピアストリの猛追に直面しながらも冷静なドライビングに徹し、2025シーズンのオランダGP以来、そしてオラクル・レッドブル・レーシング昇格後初となる3位表彰台を獲得した。
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トラブルを乗り越えて
ハジャーは2026シーズンにビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズからオラクル・レッドブル・レーシングへ昇格したばかりだが、新チームでも素晴らしいドライビングを見せている。カナダGPで5位入賞を飾ったハジャーは、続くモナコGPで3位表彰台を勝ち取り、ドライバーズランキングでチームメイトのマックス・フェルスタッペンに続く8位に浮上した。
さらに素晴らしいのは、ハジャーのトラブルを乗り越える能力だ。モナコGP終了後のインタビューで、ハジャーはほぼすべての周回で深刻な走行性能の問題を抱えていたことを明らかにした。
「スムーズにスタートして、自分たちのレースを進めていたのですが、10周目から15周目の間に深刻な走行性能の問題が発生しました。この手の問題を抱えたくないサーキットがあるとするなら、このモナコですので、そのまま60周近くを走りきるのは非常に難しかったです」
しかも、ハジャーが直面した問題はこれだけではなかった。ハジャーはレース中に赤旗中断の審議対象になってしまったため、3位表彰台が消える可能性もあった。
リザルトが幻に消える可能性があったにもかかわらず、ハジャーは冷静を保ってレースを進め、アンドレア・キミ・アントネッリとルイス・ハミルトンに続いてチェッカーフラッグを受けた。
「赤旗の審議対象になり、不安が生じたので、レースに集中し直す必要がありました。レース最終盤のリスタート時点でも、パワー不足に悩まされていました。キャリア最長のレースになりましたが、無事走り終えて表彰台を獲得できました」
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記憶に残る週末
フリープラクティス1で苦しみ、13位に終わったあと、ハジャーは対応力を発揮し、レースウィークエンドを通じてパフォーマンスを向上させていった。
フリープラクティス終了時点で8位までポジションを上げたハジャーは、予選で5位に食い込むと、決勝では3位表彰台を記録した。
「FP1でのパフォーマンスを踏まえると、素晴らしい週末とリザルトになったと思います。レースは難しい展開になったので、かなり努力する必要がありましたが、表彰台フィニッシュをチームで祝うことができましたし、今日を忘れることはないでしょう」
モナコGP結果
順位
ドライバー
チーム
ポイント
1
アンドレア・キミ・アントネッリ
メルセデス
25
2
ルイス・ハミルトン
フェラーリ
18
3
アイザック・ハジャー
オラクル・レッドブル・レーシング
15
4
オスカー・ピアストリ
マクラーレン
12
5
リアム・ローソン
ビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズ
10
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