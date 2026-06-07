F1 2026シーズン モナコGP：アイザック・ハジャーがキャリア2回目の3位表彰台を獲得！

アイザック・ハジャー がメカニカルトラブルや最終盤の赤旗中断を乗り越えて モナコGP を 3位 でフィニッシュし、 通算2回目のキャリアハイ をマークした。

5番グリッドから決勝をスタートさせた21歳のフランス人F1ドライバーは、厳しいプレッシャーやオスカー・ピアストリの猛追に直面しながらも冷静なドライビングに徹し、 2025シーズンのオランダGP以来 、そして オラクル・レッドブル・レーシング昇格後初 となる3位表彰台を獲得した。

01 トラブルを乗り越えて

ハジャーは2026シーズンに ビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズ から オラクル・レッドブル・レーシング へ昇格したばかりだが、新チームでも素晴らしいドライビングを見せている。カナダGPで 5位入賞 を飾ったハジャーは、続くモナコGPで3位表彰台を勝ち取り、ドライバーズランキングでチームメイトの マックス・フェルスタッペン に続く8位に浮上した。

マシントラブルと赤旗中断を乗り越えて3位表彰台を獲得したハジャー © Getty Images/Red Bull Content Pool

さらに素晴らしいのは、ハジャーの トラブルを乗り越える 能力だ。モナコGP終了後のインタビューで、ハジャーはほぼすべての周回で 深刻な走行性能の問題 を抱えていたことを明らかにした。

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「スムーズにスタートして、自分たちのレースを進めていたのですが、10周目から15周目の間に深刻な走行性能の問題が発生しました。この手の問題を抱えたくないサーキットがあるとするなら、このモナコですので、そのまま60周近くを走りきるのは非常に難しかったです」

しかも、ハジャーが直面した問題はこれだけではなかった。ハジャーはレース中に 赤旗中断の審議対象 になってしまったため、3位表彰台が消える可能性もあった。

リザルトが幻に消える可能性があったにもかかわらず、ハジャーは冷静を保ってレースを進め、アンドレア・キミ・アントネッリとルイス・ハミルトンに続いてチェッカーフラッグを受けた。

F1キャリア2回目の3位表彰台をチームと喜ぶハジャー © Getty Images/Red Bull Content Pool

「赤旗の審議対象になり、不安が生じたので、レースに集中し直す必要がありました。レース最終盤のリスタート時点でも、 パワー不足 に悩まされていました。キャリア最長のレースになりましたが、無事走り終えて表彰台を獲得できました」

02 記憶に残る週末

フリープラクティス1で苦しみ、13位に終わったあと、ハジャーは 対応力 を発揮し、レースウィークエンドを通じてパフォーマンスを向上させていった。

フリープラクティス終了時点で 8位 までポジションを上げたハジャーは、予選で 5位 に食い込むと、決勝では 3位表彰台 を記録した。

「FP1でのパフォーマンスを踏まえると、素晴らしい週末とリザルトになったと思います。レースは難しい展開になったので、かなり努力する必要がありましたが、表彰台フィニッシュをチームで祝うことができましたし、今日を忘れることはないでしょう」

モナコGP結果 1 メルセデス ポイント 25 2 フェラーリ ポイント 18 3 オラクル・レッドブル・レーシング ポイント 15 4 マクラーレン ポイント 12 5 ビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズ ポイント 10 順位 ドライバー チーム ポイント 1 メルセデス 25 2 フェラーリ 18 3 オラクル・レッドブル・レーシング 15 4 マクラーレン 12 5 ビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズ 10