『グランド・セフト・オート VI』：サウンドトラック・収録曲・アルバム・ラジオ局

『グランド・セフト・オート』シリーズ では音楽が重要な位置を占めてきたが、最新作 『グランド・セフト・オートVI』 （以下『GTA VI』）でもそれは変わらない。Rockstar Gamesは今作のためにアルバム 『Grand Theft Auto VI: The Album』 さえ用意している。

そこで本記事では、このアルバムに加えて、ラジオ局や収録曲など、『GTA VI』の音楽関連の情報をまとめることにした。

01 『Grand Theft Auto VI: The Album』最新情報

『グランド・セフト・オート』シリーズほど音楽と作品が強く結びついているビデオゲームシリーズはほとんど存在しない。

『GTA III』の Royce Da 5'9" 、『GTA IV』の Deadmau5 、そして『GTA V』の Dr. Dre まで、音楽はこのシリーズのゲーミングエクスペリエンスを決定づける要素のひとつだった。『GTAバイスシティ』も、 Iron Maiden や Run-DMC を含む1980年代のヒット曲を集めたサウンドトラックが作品の特徴となっていた。

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そして、2026年11月19日にリリースされる『GTA VI』でも、サウンドトラックがオープンワールドに命を吹き込むことになる。

『Grand Theft Auto VI: The Album』概要

『GTA VI』のアルバムもリリースされる！ © Rockstar Games

リリース： 2026年11月19日

レーベル： Atlantic Records / Rockstar Games

収録曲数： 34曲（すべて新曲）

フォーマット： 配信 / ヴァイナル / CD

2026年9月、Rockstar Gamesは 『Grand Theft Auto VI: The Album』 の情報を発表した。Atlantic Recordsとの共同リリースとなるこのアルバムは、『GTA VI』と同じ 11月19日にリリース される。

すべて新曲の全34曲 が収録されるこのアルバムについて、Rockstar Gamesは、ジャンルは多岐に渡っており、バイスシティとレオニダ州の雰囲気を捉えていると説明している。

尚、すでに収録曲の中から6曲が配信されている。以下にその6曲を紹介しておこう。

Yung Lean：「That’s It (feat. Future & Metro Boomin)」

Travis Scott：「RHYNO (produced by Guy-Manuel de Homem-Christo)」

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy：「Sexy Magic」

Morgan Wallen：「Last Thing You Need」

Rauw Alejandro：「Macacoa 2000」

Keith Richards：「Bright Lights, Big City」

ヒップホップ、ポップ、ラテン、カントリー、ロックというバラエティ豊かなこの6曲は、サウンドトラック全体の多様さを示している。

02 ヴァイナル＆ CD

『Grand Theft Auto VI: The Album』はヴァイナルもリリースされる © Rockstar Games

『Grand Theft Auto VI: The Album』最大の特徴は、ゲーム本編が最初はダウンロード版のみでリリースされるにもかかわらず、 ヴァイナルとCDでもリリースされる点 だ。

Rockstar Gamesは複数のバージョンを用意しており、その一部は 公式ウェブサイト 経由でのみ購入できるようになっている 。液体注入仕様のヴァイナル （すでに完売！）や マーブル仕様のヴァイナル 、 ジュエルケース入りCD などが用意されている。また、ヴァイナルは複数のレコードショップ限定の色やアートワークも用意されている。

03 『GTA VI』：トレイラー＆長編視聴収録曲

トレイラー 収録曲

Tom Petty：「Love Is a Long Road」

The Pointer Sisters：「Hot Together」

Wang Chung：「Everybody Have Fun Tonight」

Tammy Wynette：「Talkin’ to Myself Again」

Zenglen：「Child Support」

Jay Ferguson：「Thunder Island」

予約特典【ヴィンテージ・バイスシティパック】では80年代の雰囲気を楽しめる © Rockstar Games

長編視聴 収録曲

Birdman ft. Lil Wayne：「Pop Bottles」

Sexyy Red & Tay Keith：「Pound Town」

Kodak Black：「Skrilla」

The Bellamy Brothers：「Let Your Love Flow」

Def Leppard：「Love Bites」

Depeche Mode：「People Are People」

Captain & Tennille：「But I Think It’s a Dream」

Prefab Sprout：「Cars and Girls」

!!! feat. Meah Pace：「Off the Grid」

Cliff Richard：「Devil Woman」

Chimbala & Omega：「Se Me Nota (Agárrame)」

Phil Collins：「Against All Odds (Take a Look at Me Now)」

Aluna & Jayda G：「Mine O' Mine」

Elderbrook & Bob Moses：「Inner Light」

上記はすべて『グランド・セフト・オート VI：長編視聴』に収録されていが、Rockstar Gamesはこれらがゲーム内のラジオ局に収録されるかどうかについては明らかにしていない。

04 ラジオ局

V-RockのロゴがプリントされたTシャツを着用しているジェイソン © Rockstar Games

多様な音楽ジャンルを用意しているRockstar Gamesは、それらを複数のラジオ局に分けてゲーム内に収録することが予想されている。各ラジオ局には 専門ジャンル と DJ が用意されており、プレイヤーはレオニダ州をドライブしながら様々な音楽と雰囲気を楽しむことができる。

現時点で明らかになっているのは1局だけで、『GTA VI』の公式ウェブサイトのショートクリップで、ジェイソンが “V-Rock” と書かれたTシャツを着用している姿が確認できる。V-Rockは、『GTAバイスシティ』に登場したバイスシティのロック専門ラジオ局だ。

また、リークされたプレイ動画でも以下のラジオ局が確認できたが、いずれも公式発表はされていない。

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Cocoteo FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Back Country Radio

Stockyard FM

Dirty South Classics

CircoLoco Records Radio

The Wipe

La Ola

The Chamber 106.6

『GTA V』には、リリース時点で 17のラジオ局 が用意され、 240曲以上 が収録されていた。『GTA VI』でも同規模が予想されているが、どのような音楽が楽しめるようになるのだろうか？ 続報を待ちたい。

『GTA VI』には架空のラッパーも登場する © Rockstar Games