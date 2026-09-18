【Max vs 100】フェルスタッペンがカートで100台をオーバーテイク！？

マックス・フェルスタッペン が カート100台のオーバーテイク に挑む史上最大規模のカートレースイベント 【Max vs 100】 が2026年9月16日に英国・シルバーストンで開催され、フェルスタッペンは30周の制限が設けられていた中、見事 14周目で全員を抜き去って目標を達成 した。

イベントのために特別に用意された 101番グリッド からスタートしたF1ワールドチャンピオン4回獲得を誇るフェルスタッペンは、わずか 35分 で全員をオーバーテイクしてみせた。

【Max vs 100】のスケールの大きさはグリッドにカートが並んだ時点で明確に理解できた。カート101台がシルバーストンのコース上に綺麗に整列し、その最後にフェルスタッペンが並んだ。フェルスタッペンの前には プロアスリート 、 コンテンツクリエイター 、 配信者 、 ジャーナリスト 、 世界中から選ばれたファン たちが並んだが、彼らの多くにとって、このコースでのドライビングは9月15日のプラクティスと予選1周以来だった。

01 レース序盤

オープニングラップがレースの行方をほとんど決めた。レースがスタートし、101台がターン1に向かう中、フェルスタッペンは スタート/フィニッシュラインを越える前に10台以上をオーバーテイク 。また、ヘアピンで多くのカートがクラッシュしたり、逆走したりする事態となった。

101番（！）グリッドからスタートしたフェルスタッペン © Getty Images / Red Bull Content Pool

「何が起きているんだ？ 滅茶苦茶だ」と無線を入れたフェルスタッペンは、長年のカート経験を活かして レーススタートから2分以内に37位へ浮上 した。

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

結局、 オープニングラップを終えることなく半数以上の63台がリタイア 。この報告を無線で受けたフェルスタッペンは「オープニングラップは悪くなかったね！」と返した。

Quotation 何が起きているんだ？ 滅茶苦茶だ マックス・フェルスタッペン

02 レース終盤

【Max vs 100】のルールでは、 フェルスタッペンのカートのリアが自分のカートのフロントに並んだ時点（完全に抜かれた時点）でレース終了 となったが、オンボードマイクがその瞬間を次々と報告していった。

レース7周目、6位で走行していたモータースポーツYouTuberの Paky TWC がフェルスタッペンにオーバーテイクしないでくれと懇願する声が聞こえたが、その直後にフェルスタッペンはあっさりとPaky TWCを抜き去って6位に浮上。

シルバーストンをカート101台が走行！ © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

そのため、残り時間はまだ54分もあったが、レースディレクターが先行集団に追加の “ファストラップ” を許可。12周目にそのショートカットを使用した先頭3台は、そこから共闘モードに入り、全員でフェルスタッペンを抑える戦略を採用。しかし、その効果はほとんどなく、フェルスタッペンは次のラップのターン1でアルソップとオスラーを追い抜くと、そのままマルテンスも追い抜いて 残り35分でミッションを完了 した。

03 レース結果

フェルスタッペンはカート100台をオーバーテイクして見事に優勝した © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

フェルスタッペンが優勝 し、レースの大半をリードしたオランダ人F1ジャーナリストの マルテンスが2位 、そしてフェルスタッペンのチームでテクニシャンを務める オスラーが3位 に入った。フェルスタッペンと同じ表彰台に立てる人物のリストは長くないが、一般ドライバー2名がそのリストに加わることになった。

表彰台の3人 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

【Max vs 100】トップ10

マックス・フェルスタッペン ジャッキー・マルテンス（F1ジャーナリスト） ルイス・オスラー（オラクル・レッドブル・レーシング テクニシャン） ザック・アルソップ（YouTuber） ポル・タレス（オフロードバイクレーサー） Paky TWC（モータースポーツYouTuber） RDJavi（配信者） ラリー・チェン（フォトグラファー） バーナード・カー（プロマウンテンバイクライダー） ネオ・ヤウ（俳優）

04 ファステストラップ

フェルスタッペンのファステストラップは 2分20秒673 で、2位は3秒遅れとなるマルテンスの 2分23秒327 だった。レースは35分で終了したため、フェルスタッペンは 21秒に1台のペースでオーバーテイクを続けた 計算になる。

参加ドライバー全員との集合写真 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

05 フェルスタッペンの感想

基本に立ち返ることができたフェルスタッペン © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation カート100台が自分の前に並んでいるのを見たときはさすがに心配しました… 優勝できて嬉しいです！ マックス・フェルスタッペン

「グリッドに向かってカート100台が自分の前に並んでいるのを見たときはさすがに心配しました」とレース後にフェルスタッペンは語った。

「あの滅茶苦茶な状況を経てオープニングラップを終えたあとは “レースを上手くコントロールできている” と思え、楽しめるようになりました。リズムを掴んだあとは、1台ずつオーバーテイクしていきました。タイム差が詰まっていくのを確認するたびに興奮しましたね」

フェルスタッペンはイベントを心底楽しんだようだ。「カートに再び乗り込み、基本に立ち返ることができて良かったです。昔を思い出しました。コースも美しく、上手にデザインされていましたし、無線で情報が得られるのも良かったですね。楽しい1日を過ごせましたし、優勝できて嬉しいです！」