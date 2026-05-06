春麗の容赦ない攻撃が続く。対戦相手はKO直前だが、体力ゲージはまだ僅かに残っている。観客がフィニッシュブローを期待して立ち上がる。しかし、その対戦相手は次の一手を読んでいた。春麗の “百烈脚” が来ることを。そして見事に読み切り、連続ガードに成功する。

しかし、春麗の攻撃も止めない。さすがに耐えられないのでは？ 否、彼は耐えてみせた。そして15連続ガードに成功したあとキックで反撃。一気に対戦の流れを変えると、会場を埋め尽くしていた観客から大歓声が沸き起こるのだった…。

このような瞬間が 《EVO》 を最も特別なゲーミングイベントのひとつにしている。格闘ゲームのトッププレイヤーたちが名声・栄光・賞金を求めてeスポーツシーン最大のステージで対戦する《EVO》（Evolution Championship Series）には、強烈なプレイ、大逆転劇、悔し涙、歓喜が詰まっている。

しかし、これまでずっとそうだったわけではない。このグローバルイベントは、かつては同じ趣味の仲間同士がスキルを競い合うために開催されていた草の根イベントだったのだ。

他の多くの招待制eスポーツイベントとは異なり、《EVO》には 誰でもエントリーできる ため、ローカルプレイヤーがワールドチャンピオンと対戦する可能性もある。この アクセシビリティの高さ が《EVO》と他のトーナメントの大きな違いであり、頂点を狙うプレイヤーたちに無限のチャンスを提供している。

EVO 2023：メイン会場の様子 © Meg Meyer/Red Bull Content Pool

01 EVOのはじまり

《EVO》の物語はカリフォルニア州のキャノン兄弟（トム / トニー）と、彼らの友人ジョー・キューラーとセス・キリアンの4人から始まる。

1996年 、グローバルな格闘ゲームコミュニティは存在していなかった。ローカルアーケードや家に集まるニッチなシーンしか存在しなかったのだ。しかし、その情熱の大きさに刺激を受けた4人は、ローカルアーケード “Golfland Sunnyvale” で『ストリートファイターII』の全米ナンバーワンプレイヤーを決めることを目的としたトーナメント 《Battle by the Bay》 の開催を始めた。

このトーナメントは年月とともに成長していき、カリフォルニアを目指して他のトッププレイヤーたちと実力を競い合おうとするプレイヤーが全国から集まるようになっていった。

EVO 2025に参加したボンちゃん © Natalia Martinez/Red Bull Content Pool

そして2002年、《Battle by the Bay》が《Evolution Championship Series》に改称されると、格闘ゲームシーン全体の成長に伴ってその規模が拡大していき、対象タイトルには『ストリートファイター』シリーズだけではなく、 『Marvel vs. Capcom 2』 と 『鉄拳』シリーズ も含まれるようになった。

そして、その改称の少しあと、ファンは格闘ゲーム史上最高の瞬間を目撃することになる。それが “EVO Moment #37” （日本では “背水の逆転劇” として知られる）で、ゼロドットまで追い込まれた ウメハラ が Justin Wong 相手に連続ガードに成功し、『ストリートファイター』史上最高の逆転勝利を挙げた。

下に紹介している動画で観客の爆発的な盛り上がりを視聴すれば、《EVO》が作り上げた素晴らしい雰囲気を理解できるだろう。そしてその興奮はその後さらに高まっていくのだった。

02 『ストリートファイターIV』時代

この作品がリリースされたことで、世界が伝説的格闘ゲームシリーズの最新作にトッププレイヤーたちがどう対応するのかという興味を持つようになり、プレイヤー、スポンサー、観客を《EVO》に集めるようになったのだ。

参加プレイヤー数が 急増 し、 コンテンツクリエイター たちがイベントの内容を詳しく伝えるようになり、《EVO》は世界的に知られるようになった。また、『ストリートファイターIV』のリリースは Twitch の台頭と同時だったため、観客が簡単にトーナメントへアクセス・視聴できるようにもなった。

さらに、この時代は魅力的なスタープレイヤーも誕生した。 ときど や Infiltration などが大きなファンベースを獲得し、ウメハラやJusting Wongのようなベテランプレイヤーが新旧ファンを楽しませ続けた。

EVO 2022のトップ8 © Terence Rushin/Red Bull Content Pool

ベテランのときどに対して、Punkは新世代を代表するプレイヤーで、 スピードに優れ、アグレッシブで、恐れ知らず だった。しかし、ときどは日本人らしい冷静な集中力でそのチャレンジを受けて対戦のペースを落とすと、慎重にコントロールされたスキルでPunkのエナジーを受け止めた。そしてファイナルを制してトロフィーを掲げたときどは、喜びの涙とともに長年の努力が報われることを世界に示したのだった。

EVO 2017で悲願の頂点に立ったときど © Stéphanie Lindgren

チャリティー募金を開催目的に掲げた草の根コミュニティの働きかけによって実現 した『スマブラDX』の追加は、《EVO》にとって特に重要な節目となった。《EVO》にとって大きなプラスとなったこの追加は、格闘ゲームコミュニティの持つ力を証明することになった。

03 EVOで名を挙げたプレイヤーたち

2010年代後半の《EVO》は、 5タイトルで合計8回の優勝 を達成した Dominique “Sonicfox” McLean の圧倒的な活躍で記憶されるだろう。この若き米国人プレイヤーは eスポーツシーンで最も多才なチャンピオンのひとり であることを証明すると同時に、格闘ゲームシーンにおける クィアのシンボル にもなった。

その頃、『鉄拳』シリーズのスキルを着々と磨いていたのが Arslan Ash で、彼は2019年の《EVO》で新たな歴史を作ることになった。Arslan Ashはパキスタンの格闘ゲームシーンを世界に広め、 格闘ゲームの競技シーンが地球の全地域に到達 していることを示した。彼の優勝はグローバルレベルのeスポーツにおいて重要な瞬間となった。

EVO 2025を制したArslan Ash © Natalia Martinez/Red Bull Content Pool

他のすべてのライブイベントと同じように、《EVO》も 2020年 に COVID-19 の影響を受け、 オンライン開催 となった。オンラインでの開催はオフラインの強烈な雰囲気を再現できなかったが、ファンはオンラインでも積極的に応援し、《EVO》の精神を支えた。

《EVO》がラスベガスで再びオフライン開催を迎えた 2022年 は、格闘ゲームコミュニティの歴史的再会のような雰囲気だった。そしてこの年以降、《EVO》は日本でも 《EVO Japan》 として開催されるようになり、《EVO》は真のグローバルブランドとなっていった。

現在、《EVO》は eスポーツシーンで最も影響力のあるイベントのひとつ に数えられている。世界的人気を誇る格闘ゲームタイトルを開発しているいくつもの企業がEVOを最新アップデート発表の場として使用しているのは偶然ではない。このイベントの 正当性 と リーチ は他では得られないのだ。

しかし、《EVO》はただ名前が知られているだけのイベントではない。このイベントは 格闘ゲームコミュニティの連帯 を示している。賞金やブランド契約は重要ではない。 格闘ゲームコミュニティの “帰れる家” なのだ。