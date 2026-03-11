Vijf dingen die de GP van Australië onthulde over het F1-seizoen 2026

Er is een nieuw F1-tijdperk aangebroken na een Grand Prix van Australië die soms spectaculair, spannend en razend was. F1 heeft een nieuwe set regels en voorschriften geïntroduceerd om de sport zo relevant mogelijk te houden voor de auto-industrie, met als bijkomend doel om de concurrentie scherp te houden. Heeft het gewerkt? Nou, het heeft de boel zeker wakker geschud.

01 Max Verstappen haalt er het beste uit

Het is geen geheim dat Max Verstappen geen fan is van de nieuwe regels en zijn vrees werd bewaarheid toen een bizar technisch probleem ervoor zorgde dat de achterkant van zijn RB22 blokkeerde en hij uit Quali spinde, net toen hij aan zijn eerste ronde begon.

Het betekende dat hij op P20 startte, maar bij de start vijf plaatsen goedmaakte en door het veld ging als een heet mes door de boter om uiteindelijk als zesde te finishen, waarbij hij ook nog eens de snelste ronde op zijn naam schreef. "De eerste ronden waren behoorlijk hectisch en we moesten gewoon uit de problemen zien te blijven," zei hij na de finish. "Over het algemeen heeft het team het toch goed gedaan: het was een behoorlijke comeback vanaf P20 en we zullen er als team aan werken om het gat verder te dichten."

Derde geplaatste Isack Hadjar van Oracle Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

Meer bemoedigende tekenen waren dat Isack Hadjar zijn RB22 als derde in de kwalificatie op de snelste tijd zette en hoewel de race van de jonge Fransman werd afgebroken door een mechanisch defect, leek hij op zijn gemak achter het stuur en een veelbelovende teamgenoot voor Verstappen.

En hoewel de viervoudig wereldkampioen ongelukkig is, zal hij nog steeds zoveel mogelijk prestaties uit de machine halen. "Ik houd er niet van om het te ingewikkeld te maken. Of ik nu met deze auto moet rijden, of met de auto van vorig jaar, of zelfs als ik met een winkelwagentje moet racen, ik zal ermee rijden tot de limiet van wat een winkelwagentje kan. Zo simpel is het." Racen met een winkelwagentje? Breng de FIA niet op ideeën.

02 De Silver Arrows vliegen

Mercedes en George Russell gingen de openingsrace in als de torenhoge favoriet en hij verlaat Albert Park met de winnaarstrofee in zijn hand. Met Kimi Antonelli die voor een 1-2 zorgt, is het maximale aantal punten voor de Silver Arrows en Toto Wolff ziet er niet langer uit als een man die gebukt gaat onder grondeffect.

De Merc rijdt ook gemakkelijk op zijn banden en leek in de kwalificatie tempo te hebben. Mercedes heeft vijf jaar lang met hun auto's over het circuit gestuiterd terwijl ze zich door het grondeffecttijdperk worstelden, dus misschien zijn ze toe aan een pauze. Maar ze zien er op dit moment erg comfortabel uit en de prestatieverschillen zouden in China enorm kunnen zijn.

Hadjar en Lindblad maken een top start van de GP van Australië © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Arvid Lindblad lijkt een zeldzaam talent

De Britse racer had een fantastisch debuut: na een sterke kwalificatie volgde hij de Ferrari's naar voren in de openingsronde en reed zelfs op P3 (een paar bochten lang) voordat hij weer werd gepasseerd door Lewis Hamilton en Hadjar. Later in de race was hij blij dat hij zijn ellebogen eruit kon halen toen hij met Ollie Bearman vocht om de positie en als achtste eindigde.

"Ik heb veel respect voor de oudere jongens in de sport, maar ik ben ook niet van plan om me over te geven aan hen," zei Lindblad. "Ik ben hier om te vechten. Als ik in de auto zit, ben ik een meedogenloze concurrent en ik pak elke centimeter die ik kan krijgen en ik denk dat ik dat in de eerste ronde heb laten zien."

Arvid Lindblad en Liam Lawson van Racing Bulls op de rijdersparade © Getty Images / Red Bull Content Pool

De VCARB03 heeft misschien niet de rechte lijn van de Audi of Haas, maar beide auto's haalden de finish en hebben zeer capabele coureurs achter het stuur. Dit kan een sterk seizoen worden voor het team uit Faenza.

Ondertussen sluiten Williams en Alpine zich bij McLaren aan in de rij bij Mercedes om precies uit te zoeken waarom de motor van hun team zoveel krachtiger lijkt dan de motoren die ze aan hun klanten hebben geleverd.

Snelle feiten uit de buurt van Albert Park Wist je dat... Arvid Lindblad van Racing Bulls (de enige rookie in 2026) is geboren in 2007 - het jaar dat Lewis Hamilton debuteerde. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag Turn 6 bij de Grand Prix van Australië is vernoemd naar Hannah Schmitz van Red Bull en Laura Mueller van Haas.

04 Racen voelt "als Mario Kart"

Verstappen vocht zich van achteren naar voren om cruciale punten te scoren © Getty Images/Red Bull Content Pool

De coureurs maken momenteel een steile leercurve door met de nieuwe auto's, maar de fans genieten van het entertainment nu de auto's veel handiger zijn. Vorig jaar hadden de coureurs zoveel grip dat ze de lastigste stukken in de F1, zoals Eau Rouge in Spa, voluit konden nemen. Tot nu toe is dit seizoen alles een nieuwe uitdaging.

De auto's hebben minder grip en grote pieken in het elektrisch vermogen, waardoor ze veel moeilijker te besturen zijn. "Straight mode betekent dat je veel andere problemen hebt," zei Lando Norris . "Je remt zo sterk af voor bochten, dat je overal moet optrekken om ervoor te zorgen dat het [batterij]pakket bovenaan zit. Als het pakket te hoog zit, ben je ook de pineut."

Het is net als de paddenstoel in Mario Kart Charles Leclerc

Verstappen heeft goede hoop dat het bestuursorgaan, de FIA, en promotor F1 in staat zijn om compromissen te vinden voor de nieuwe regels die zowel de coureurs als het kijkerspubliek tevreden stellen: "Laten we kijken wat we kunnen doen. Ik hoop dat we zelfs dit jaar nog met wat verschillende oplossingen kunnen komen, zodat het voor iedereen leuker wordt."

Als je niet achter het stuur zit, ziet het er natuurlijk allemaal geweldig uit. De eerste 20 ronden van de Grand Prix van Australië waren fenomenaal vermakelijk met auto's die over de hele lengte van de grid om positie aan het vechten waren. De pasgetrouwde Charles Leclerc liet Russell in zijn stof achter toen hij beide Mercs voorbij gleed en zei: "Het is net de paddenstoel in Mario Kart" tegen het Ferrari-team toen hij de leiding nam. Ze passeerden en passeerden elkaar terwijl Russell moeite had om in te halen.

Max Verstappen en Isack Hadjar op de rijdersparade © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ook bij de start leek de arme Antonelli een aantal seconden stil te staan terwijl hij werd gepasseerd door Hadjar, Hamilton, Norris en Lindblad - die allemaal voor extra pit zorgden. Verder naar achteren vloog Fernando Alonso door het peloton naar een positie die punten opleverde voordat zijn Aston Martin de geest gaf.

En natuurlijk was daar Verstappen die in slechts een handvol ronden van achteren door het veld maaide. Met de nieuwe inhaalmodus en een grote boostknop ter vervanging van DRS is het racen ook wat makkelijker te volgen. Het is misschien niet perfect, maar in dit nieuwe F1-tijdperk wordt er meer wiel-aan-wiel geracet.

05 Chaos heerst

Max Verstappen in de garage tijdens de Grand Prix van Australië © Getty Images / Red Bull Content Pool

Mechanische problemen en zelfs crashes waren vrij zeldzaam geworden in de F1 omdat de auto's een grote betrouwbaarheid combineerden met een fenomenaal gripniveau. Maar F1 draait om nieuwe technologie en uitvalbeurten zijn een indicator van een competitieve sport.

Sommige jaren lijken de garages bij de Grand Prix van Australië wel op een schroothoop als de glimmende nieuwe racemachines het begeven tijdens de eerste rigoureuze rit op het circuit. In 2008 haalden slechts zes auto's de finish, wat de zes niet-finishers van zondag in perspectief plaatst.

Sterker nog, er waren acht teams die punten scoorden. Van de teams die buiten de top 10 eindigden, kreeg Williams beide auto's over de streep ondanks dat ze een groot deel van de tests afwezig waren en Sergio Pérez finishte voor Cadillac - geen geringe prestatie voor het nieuwste team van F1.

Aston Martin haalde de eindstreep niet, maar Alonso toonde wel een flitsende snelheid die een troost moet zijn voor Adrian Newey's team na zoveel slapeloze nachten om de auto raceklaar te maken.

06 Wat heeft de toekomst in petto?

Meer spanning en onvoorspelbaarheid voor de fans, want de volgende ronde is de Grand Prix van China en dat is een Sprint Race-weekend. Dat betekent dat het team maar één training heeft om de knikjes weg te werken en dat zijn er nogal wat.

Mercedes zal vol vertrouwen zijn, maar Albert Park is geen typisch F1-circuit, wat het Shanghai International Circuit dat wel is. Met zijn lange rechte stukken en grotere remzones zou het oogsten van energie een minder belangrijke factor moeten zijn - en dat zou wel eens makkelijker kunnen zijn voor de auto's. De brede uitloopstroken in Shanghai zijn ook vergevingsgezinder.

Omdat het een sneller circuit is, zou de 107 Percent Rule van F1 van kracht kunnen worden en dat zou slecht nieuws kunnen zijn voor nieuwkomers Cadillac en die kwetsbare Aston Martin. De regel zegt dat de beste rondetijd van elke auto binnen 107 procent van de snelste tijd in Q1 moet liggen.

Het is meer dan tien jaar geleden dat de regel voor het laatst werd toegepast, toen HRT-coureurs Pedro de la Rosa en Narain Karthikeyan zich niet kwalificeerden voor de Grand Prix van Australië in 2012, maar snellere ronden zullen grotere gaten in het veld creëren en dat kan problemen betekenen voor de teams achteraan. De teams hebben veel werk te doen en weinig tijd om dat te doen.