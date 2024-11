F1 2025: de belangrijkste nieuwe regels

in de O2 Arena in Londen. Althans, de livery van hun auto – teams willen hun geheimen immers niet prijsgeven. Fans kunnen er ook bij zijn. Tickets gaat op 15 november in de verkoop.

Tijdens de winterstop begint de spanning voor het aanstaande seizoen al te kriebelen. Een van de eerste grote momenten om naar vooruit te kijken zijn de zogeheten ‘car launches’ van de F1-teams . Normaal gesproken worden deze evenementen door de teams zelf georganiseerd, maar in 2025 gaat het roer om. Op 18 februari zullen alle 10 teams hun nieuwe auto’s onthullen in de O2 Arena in Londen. Althans, de livery van hun auto – teams willen hun geheimen immers niet prijsgeven. Fans kunnen er ook bij zijn. Tickets gaat op 15 november in de verkoop.

Tijdens de winterstop begint de spanning voor het aanstaande seizoen al te kriebelen. Een van de eerste grote momenten om naar vooruit te kijken zijn de zogeheten ‘car launches’ van de F1-teams . Normaal gesproken worden deze evenementen door de teams zelf georganiseerd, maar in 2025 gaat het roer om. Op 18 februari zullen alle 10 teams hun nieuwe auto’s onthullen in de O2 Arena in Londen. Althans, de livery van hun auto – teams willen hun geheimen immers niet prijsgeven. Fans kunnen er ook bij zijn. Tickets gaat op 15 november in de verkoop.