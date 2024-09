Dit zijn de 8 nieuwe icons die je kunt spelen in EA Sports FC 25

staat voor de deur, het nieuwe seizoen begint op 27 september. Zoals elk jaar is een van de dingen waar we het meest naar uitkijken de nieuwe icon cards in Ultimate Team. Deze keer zijn er in totaal acht, hieronder te zien, compleet met beoordelingen.

Gareth Bale has put his golf clubs in storage

keert de Welshman terug als icon in FC 25. Uitgever EA Sports heeft de voormalige vleugelspeler van Tottenham Hotspur en Real Madrid een algemene beoordeling van 88 gegeven. Leuk weetje: hoewel Bale onlangs een pauze had van het virtuele voetbalveld, kon hij in plaats daarvan in een ander spel worden geselecteerd: PGA Tour 2K23.

Gianluigi Buffon is back between the sticks

Veel spelers zullen ook uitkijken naar deze icon. De Italiaanse keeperslegende Gianluigi Buffon is speelbaar in FC 25. De wereldbekerwinnaar van 2006 en huidige teamcoördinator van het Italiaanse nationale elftal heeft een algemene rating van 91. Wij denken dat Gigi wel eens een van de populairste nieuwe iconen in FC 25 zou kunnen worden.

Nadine Angerer has dusted off her gloves for a rating of 92

Julie Foudy gaf mede vorm aan een glorieuze tijd voor het US Women's National Team. Tweemaal Wereldbekerwinnaar en Olympisch kampioen tussen 1991 en 2004, Foudy was aanvoerder van de VS op het veld tussen 2000 en 2004. Nu is ze bekroond met een icon in FC 25 - met een algemene waardering van 90.

Lotta Schelin has 88 goals and a rating of 90

Een andere voormalige vrouwenvoetbalster met een icon in FC 25 is Lotta Schelin. De Zweedse is de recorddoelpuntenmaker van het nationale vrouwenelftal met 88 doelpunten in 185 wedstrijden en is meerdere keren onderscheiden als Zweedse vrouwelijke voetballer van het jaar. Haar icon rating in FC 25 is 90.

Aya Miyama is honoured as a legend of the Japanese national team

Aya Miyama's icon heeft ook een algemene rating van 90. De voormalige aanvoerster van het Japanse vrouwenelftal bracht het grootste deel van haar carrière door in eigen land, met een paar korte verblijven in de VS. Haar grootste successen waren het winnen van de Wereldbeker met Japan in 2011 en het Aziatisch kampioenschap drie jaar later, waar ze ook werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

French goal machine Marinette Pichon is an Icon in FC 25