De nieuwe Formule 1-motoren van het seizoen 2026 zijn geen daverend succes. Pech en kinderziektes waren natuurlijk te verwachten. De impact op racen en kwalificeren… daarover is men minder te spreken. Sterker, het zorgde voor een storm aan kritiek. Niet alleen de fans, maar ook coureurs, teams en fabrikanten lieten van zich horen.

De storm bleef razen. Sommige coureurs dreigden zelfs uit de sport te vertrekken als er niets zou veranderen. Er moest dus iets gedaan worden. Om de brand te blussen, heeft de Formule 1 samen met andere belanghebbenden een plan bedacht om de boel weer op de rit te krijgen. Wat er precies gaat veranderen, dat lees je hier.

Verstappen kan zich goed in de strijd mengen © Getty Images / Red Bull Content Pool

01 Hoe krachtig zijn de nieuwe motoren?

De Formule 1 heeft besloten om de motoren voor 2027 en 2028 aan te passen. Dat betekent minder elektrische kracht en meer vermogen voor de 1.6 liter zescilinder, waardoor er een einde komt aan de 50-50 krachtverdeling.

Op die manier hoeven coureurs minder met de batterij bezig te zijn en hebben ze genoeg vermogen om voluit te rijden, ook in de kwalificatie. Tegelijkertijd zouden de aanpassingen niet ten koste gaan van de spectaculaire gevechten tijdens de race. Klinkt goed, toch?

Red Bull Racing begint langzaam op stoom te komen © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Dit is het minimale waar ik op hoopte. De sport heeft dit nodig. Max Verstappen

Het maximale vermogen van de verbrandingsmotor stijgt in 2026-2028 trapsgewijs van 400 kW (543 pk) naar 450 kW (612 pk), terwijl de elektrische kracht in diezelfde periode daalt van 350 kW (475 pk) naar 300 kW (410 pk).

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Daar blijft het niet bij, want F1-auto’s zullen straks ook sneller energie winnen. De zogeheten ‘harvesting power’ bedraagt dit jaar 350 kW, maar dit neemt toe tot 400 kW in 2028. Zo neemt het vullen van de batterij minder tijd in beslag.

02 Overzicht F1-motoren aanpassingen 2026-2028

In de tabel hieronder vind je alle details over de aangepaste F1-motoren waarmee de coureurs in 2027 en 2028 zullen racen.

Details F1-motoren 2026 2027 2028 Verbrandingsmotor - - - Maximale vermogen 400 kW 420 kW 450 kW Brandstofstroom - 5% 13% MGU-K - - - Maximale vermogen 350 kW 300 kW 300 kW Maximale vermogen in Overtake Mode 350 kW 350 kW 350 kW Maximale 'harvesting power' 350 kW 375 kW 400 kW Krachtverdeling 53/47 58/42 60/40

03 Waarom worden de F1-motoren aangepast?

De motorformule die in 2026 werd geïntroduceerd is naar alle begrippen te ambitieus geweest. Op papier klonk het aantrekkelijk: 50-50 krachtverdeling tussen brandstof en elektrische energie, versimpelde techniek en nieuwe trucjes om inhaalacties te stimuleren.

In de praktijk werkte het gewoon niet. Ja, er was veel actie, maar de ‘echtheid’ van het racen was voor veel fans ver te zoeken. De auto’s verloren veel te veel snelheid op het rechte stuk en tijdens gevechten was de verdedigende coureur vaak weerloos vanwege een lege batterij. Ook de kwalificatie – waar auto’s juist op de top van hun kunnen zouden moeten rijden – was door het gebrek aan snelheid soms niet om aan te zien.

Op de Red Bull Ring scoorde Verstappen zijn tweede podium van 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Eerder dit seizoen werd daarom al een noodpakket aan regelveranderingen geïntroduceerd om de enorme snelheidsverschillen en het fenomeen ‘ superclipping ’ onder controle te krijgen. Dat was een stap in de goede richting, maar lang niet genoeg om iedereen te overtuigen van de nieuwe regels.

04 Wat vindt Max Verstappen van de aanpassingen?

Max Verstappen was een van de coureurs die niet onder de indruk was van de nieuwe regels. De ervaren F1-coureur en viervoudig wereldkampioen sprak zich daar dan ook meermaals over uit. Toen hij het nieuws hoorde over de veranderingen aan de motorformule, zei de Red Bull Racing-rijder tegen de media het volgende:

“Dit gaat zeker de juiste kant op. Dit was het minimale waar ik op hoopte. Ik denk ook zeker dat dit is wat de sport nodig heeft.”

Verstappen geconcentreerd in de garage © Getty Images / Red Bull Content Pool

“Ik wil gewoon dat de Formule 1 een goed product is. [Deze verandering] zal het product zeker verbeteren, dus dan word ik ook blijer. Dat is wat ik wil: door kunnen blijven gaan en goed presteren.”

“Ik ben tevreden met waar we nu staan. Het team ontwikkelt zich goed, en dat is ook fijn om te zien. Ik wilde altijd doorgaan, maar ik wilde ook altijd verandering zien. Nu dat er verandering komt, is dat zeker erg positief.”