FC 25: Wat kan je verwachten van de nieuwe carrièremodus

Draait het allemaal om Ultimate Team? Bijna. De carrièremodus in EA Sports FC 25 is nog steeds favoriet. Uitgever EA Sports realiseerde zich dat en heeft weer een aantal nieuwe functies geïntroduceerd voor de nieuwste carrièremodus. Hier zijn de belangrijkste veranderingen in de carrièremodus in FC 25.

01 Live start points

De belangrijkste vernieuwing in het speltype FC 25 zijn Live Start Points . EA Sports houdt de resultaten van echte competities bij en integreert deze regelmatig in de carrièremodus. Begin je bijvoorbeeld aan je carrière tijdens de winterstop van het echte voetbal? Dan kun je op dit punt aan de slag - inclusief tabelstanden, transfers, etc. Je kunt bijvoorbeeld de zaken omdraaien na een slechte start voor je favoriete team. Of je kunt beginnen met RB Leipzig na speeldag 3 in Bundesliga 1 - en jezelf vestigen in de hoogste klasse met de Red Bulls.

02 Snapshots

Tijdens het huidige seizoen in de echte competities ontgrendelt EA Sports snapshots als extra startpunten voor je carrière. Dit zijn speciale momenten - zoals Toni Kroos die aan het einde van het seizoen het einde van zijn actieve carrière aankondigt. Nu is jouw moment: Jij kunt de wereldkampioen in zijn laatste seizoen naar grote titels leiden - voordat hij de Icon League spectaculair van start laat gaan.

EA FC 25 cover with Jude Bellingham © EA Sports

03 FC IQ

Het nieuwe FC IQ 25 teammanagementsysteem zal ook beschikbaar zijn in het speltype Carrière. Nieuw zijn onder andere de spelersrollen, die de spelersinstructies vervangen en een betere tactische afstemming mogelijk maken. De spelersrollen zijn gebaseerd op een analyse van Opta-gegevens.

Met FC IQ kun je je verdiepen in individuele tactiekinstellingen of voorinstellingen gebruiken die gebaseerd zijn op de tactiek van echte teams. De keuze is aan jou: investeer je veel tijd in het creëren van een tactische instelling die perfect is afgestemd op jouw speelstijl, of bespaar je tijd en kies je voor een vooraf ingestelde en gestandaardiseerde tactiek?

Vooral relevant voor de carrièremodus: Spelersrollen ontworpen om het gedrag van je spelers op het veld te verbeteren. Met de juiste coaches kun je met een speler naar zijn beoogde rol toewerken. Je kunt de spelersrollen ook gebruiken om getalenteerde spelers te scouten en verder te ontwikkelen.

Pros like Ahmed Al Meghessib will have to adapt to FC 25's new features © Hanier Avila Manzo/Red Bull Content Pool

04 Vrouwenteams

In FC 24 waren vrouwenteams voor het eerst speelbaar in Ultimate Team. Nu kun je je carrière beginnen met een vrouwenteam uit vijf gelicenseerde competities. Coaches kunnen wisselen tussen vrouwen- en mannenteams. Eén verschil met een carrière bij een mannenteam is het financiële kader van je club.

05 Oorsprongsverhalen

De spelerscarrières in FC 25 krijgen meer diepgang. Hiervoor heeft EA Origin Stories aangekondigd, met verschillende opties aan het begin van je carrière. De keuze is aan jou: speel je met een van de vier vooraf gemaakte verhalen of begin je aan een nieuwe reis? Je kunt ook je eigen nieuwe verhaal maken met behulp van pictogrammen . Wil je de carrière van Thierry Henry een andere wending geven? Of er vandoor gaan met Andrea Pirlo? Het is nu mogelijk in de carrièremodus van FC 25.

06 Daar gaan we! Sociale media ontmoet carrièremodus

De presentatie van het nieuws in de carrièremodus is herzien. Je kunt hier nu onder andere het laatste transfernieuws van Fabrizio Romano krijgen. Daar gaan we! Over het geheel genomen zul je merken dat het hele menu in de carrièremodus een nieuwe stijl heeft. Het snelle menu van Ultimate Team in FC 24 was hier de voorloper van.

07 Jong talent 2.0

Altijd populair en belangrijk in de carrièremodus: jeugdontwikkeling. Dit is aanzienlijk uitgebreid in FC 25. Er zijn 90 nieuwe locaties voor scouting - wat leidt tot 160 landen waar je talentvolle spelers kunt bekijken en ze kunt rekruteren voor je team. Het realisme van de jeugdontwikkeling is ook visueel verbeterd in het speltype FC 25 - 15-jarige talenten lijken nu op hun leeftijd.

Met behulp van FC IQ kun je jonge spelers naar wens ontwikkelen, zodat ze uitgroeien tot de gewenste spelersrollen. Ook nieuw zijn de tweemaandelijkse jeugdtoernooien in het nieuwe speltype 'Rush' - hier kun je bonussen verdienen voor de ontwikkeling van spelers. Je hebt overigens de keuze: in 'Rush' kun je je jonge spelers sturen met hun algemene rating of hun potentieel.

FC 25 carrièremodus in Deep Dive