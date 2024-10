FC 25: De belangrijkste nieuwe functies

"De gameplay in FC 25 lijkt erg op die van FC 24," dat zegt bedenker RBLZ_Ebru van RBLZ Gaming na het vooraf testen van de nieuwe voetbalgame van EA Sports. Maar hoeveel is hetzelfde? De uitgever heeft veel nieuwe functies aangekondigd, die een aantal veranderingen suggereren die in eerste instantie overweldigend kunnen zijn. We komen hier tot de kern van de zaak - en laten je kennismaken met de belangrijkste nieuwe functies in de gameplay van FC 25.

Ebru is a content creator at RBLZ Gaming © RBLZ Gaming

01 Doelman

Keeper bewegen

Keepers kunnen in FC 25 nu alleen handmatig één of twee stappen in elke richting worden bewogen. Na een korte vertraging keert de keeper terug naar de beginpositie. Dit is om te voorkomen dat de handmatige beweging van de keeper te vaak wordt gebruikt, bijvoorbeeld in 1 tegen 1 duels met spitsen. Dit geldt echter niet voor hoekschoppen en vrije trappen. De handmatige beweging van de keeper bij set pieces werkt zoals voorheen.

Bijwerken van de animaties

Alle reddingen van de keeper (bijvoorbeeld voetverdediging, duikende redding en vuistverdediging) moeten nu realistischer worden geanimeerd.

02 Verdediging

De verdediging moet realistischer en beter dan ooit zijn. EA Sports rechtvaardigt dit met snellere spelerswissels, verbeterde keepersbewegingen en herziene kernmechanieken. Nieuw: de professionele overtreding.

Professionele overtreding

Ook bekend als een strategische of tactische overtreding. Hiermee kun je een veelbelovende aanval van je tegenstander stoppen. Je krijgt altijd een gele kaart voor een professionele overtreding. Maar als je het te vaak gebruikt, kan een professionele overtreding ook leiden tot een rode kaart in een wedstrijd.

Professionele overtreding toepassen: R1+X (PlayStation) / RB+A (Xbox)

Verdere updates voor verdedigen

Reactietijd modifier: Een nieuwe instelling om de snelheid van de volgende spelerswissel te regelen. Hiermee kun je de reactietijd naar wens aanpassen.

Schuif tackles: Een verbeterde animatie moet leiden tot meer succesvolle tackles.

03 Passenspel

Nauwkeurigheid passes

Een herzien systeem voor de nauwkeurigheid van passes moet het virtuele veld authentieker maken. Meer specifiek is het de bedoeling om de uitdagingen van het echte voetbal te weerspiegelen bij het maken van nauwkeurige passes onder druk, vanuit verschillende hoeken en in verschillende situaties. De passes zijn nu meer gebaseerd op de persoonlijkheid van de speler en houden meer rekening met zijn vaardigheden en eigenschappen. Deze verandering is ontworpen om het realisme te verhogen en je meer te belonen voor het maken van de juiste individuele beslissingen bij het passen van je spelers.

Nieuwe schuifanimaties

Regent het en is het veld nat? Spelers kunnen nu uitglijden na een krachtige pass. Deze animaties worden alleen geactiveerd in wedstrijden met regenachtige of besneeuwde weersomstandigheden in het speltype Buiten competitie. Ook belangrijk om te weten: de animaties zijn alleen visueel en hebben geen invloed op het resultaat van de pass.

Strakke hoek en krachtige passes

Er zijn nieuwe animaties voor krachtige passes vanuit krappe hoeken. Dit is ontworpen om variatie en realisme toe te voegen door moeilijke passes er authentieker uit te laten zien en aan te laten voelen.

04 Aanvallen en schieten

Er zijn enkele algemene veranderingen aangekondigd voor het aanvalsspel , maar deze worden voorlopig slechts kort door EA aangestipt:

Nieuwe vaardigheidsmoves

Mogelijkheid om met de bal te rennen om ruimte te creëren

Verbeteringen aan passen, schieten en dribbelen

Al deze veranderingen zijn bedoeld om jou als speler meer controle en precisie te geven om je aanvallende spel succesvoller te maken.

Meer informatie van EA kun je vinden in het gedeelte Schieten - deze nieuwe functies wachten op je:

Nauwkeurigheid schieten

Net als bij de passeernauwkeurigheid worden de fundamentele vaardigheden van spelers, zoals speelstijl en beheersing van specifieke situaties, nu beter weerspiegeld in de schietnauwkeurigheid. Schoten in moeilijke situaties zal ook uitdagender aanvoelen. Dit komt bijvoorbeeld door nieuwe animaties voor schoten vanuit moeilijke hoeken.

Een andere verandering bij het schieten is de off-balance follow-through. Je kunt nu off-balance animaties activeren. Dit houdt rekening met de hoek en kracht van het schot en voegt een extra laag diepte toe aan het schietmechanisme.

Tot slot had RBLZ_Ebru het volgende te zeggen over de gameplay nadat ze FC 25 had getest: "Natuurlijk zijn er veel nieuwe functies aangekondigd door EA. Zoals ik al zei, heb ik nog niet veel veranderingen opgemerkt. Maar dat betekent niet dat er niets verandert. Er is zeker een nieuwe meta waar de community zich op zal moeten oriënteren. Het is nog niet duidelijk welke richting het op zal gaan. Vooral omdat er gedurende het FC-seizoen sowieso weer veel zal veranderen door de vele patches."

Op 27 september komt FC 25 uit en kun je de gameplay zelf bekijken. We wensen je een succesvolle start van het nieuwe seizoen. Bekijk tot die tijd de deep dive hieronder.