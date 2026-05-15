De eerste Grand Tour van dit jaar, de Giro d'Italia, is terug voor zijn 109e editie tussen 8 en 31 mei. De drie weken durende wedstrijd start voor het eerst in Bulgarije, in de kuststad Nessebar, en brengt drie dagen door op de Balkan voordat hij zich van zuid naar noord een weg baant over het Italiaanse vasteland - het Zwitserse verblijf in etappe 16 is de enige andere keer dat de Giro buiten de Italiaanse grenzen komt - voordat deze eindigt met het ceremoniële criteriumachtige parcours in Rome.

De beste renners ter wereld moeten een kleine 3.468 km afleggen tussen de start aan de Zwarte Zee en het slotcircuit van de Italiaanse hoofdstad, terwijl er 48.764 meter geklommen moet worden tijdens de iconische beklimmingen in de Apennijnen, de Aostavallei, de Alpen en de Dolomieten.

The Original Red Bull Red Bull Energy Drink Meer weten

Van een stereotiep zwaar parcours tot een felle strijd om het algemeen klassement , hier is alles wat je moet weten over de Giro d'Italia 2026.

De Giro d'Italia van 2026 gaat van start in Bulgarije © Giro d'Italia 2026

01 Het parcours van de Giro d'Italia 2026: iets ouds, iets nieuws

Hoewel buitenlandse starts voor Grand Tours de laatste tijd gemeengoed zijn geworden, is 2026 de eerste keer dat de Giro d'Italia back-to-back Grande Partenze heeft - Bulgarije wordt het 11e land dat de start van de Giro organiseert, na Albanië vorig jaar.

Vanaf daar mist het parcours dezelfde hoogtestijging als vorig jaar (iets meer dan 3.500 meter), maar het behoudt de moeilijkheidsgraad waar de Giro bekend om is geworden - met name de 14 kilometer lange beklimming van Blockhaus in de zevende etappe (waar Eddy Merckx in 1967 zijn eerste Giro-etappezege behaalde), een 42 km lange individuele tijdrit in Toscane in etappe 10, het zaagtandprofiel van etappe 14 met vijf gecategoriseerde beklimmingen in de Aostavallei in 133 km koers en de knock-out klappen in de Dolomieten in etappe 19 en 20.

De Giro d'Italia staat bekend om zijn moeilijke beklimmingen © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

In totaal krijgt het peloton van 2026 te maken met een individuele tijdrit, acht sprintetappes, zeven bergetappes en vijf etappes in het hooggebergte.

Bekijk het volledige overzicht van de 21 individuele Giro d'Italia etappes hieronder:

Datum Stage Route Afstand Hoogtestijging Vrijdag 8 mei 1 Nessebar - Burgas 147km 876m Zaterdag 9 mei 2 Burgas - Veliko Tarnovo 221km 2411m Zondag 10 mei 3 Plovdiv - Sofia 175km 1577m Maandag 11 mei Rustdag Dinsdag 12 mei 4 Catanzaro – Cosenza 138km 1681m Woensdag 13 mei 5 Praia a Mare - Potenza 203km 3740m Donderdag 14 mei 6 Paestum - Naples 141km 684m Vrijdag 15 mei 7 Formia - Blockhaus 244km 4472m Zaterdag 16 mei 8 Chieti - Fermo 156km 1872m Zondag 17 mei 9 Cervia - Corno alle Scale 184km 2352m Maandag 18 mei Rustdag Dinsdag 19 Mei 10 Viareggio - Massa ITT 42km 98m Woensdag 20 mei 11 Porcari (Paper District) - Chiavari 195km 2550m Donderdag 21 mei 12 Imperia - Novi Ligure 175km 2165m Vrijdag 22 mei 13 Alessandria - Verbania 189km 1398m Zaterdag 23 mei 14 Aosta - Pila (Gressan) 133km 4202m Zondag 24 mei 15 Voghera - Milan 157km 630m Maandag 25 mei Rustdag Dinsdag 26 mei 16 Bellinzona - Carì 113km 2961m Woensdag 27 mei 17 Cassano d'Adda - Andalo 202km 3216m Donderdag 28 mei 18 Fai della Paganella - Pieve di Soligo 171km 1889m Vrijdag 29 mei 19 Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) 151km 4834m Zaterdag 30 mei 20 Gemona del Friuli - Piancavallo 200km 3827m Zondag 31 mei 21 Rome - Rome 131km 1329m

02 Bulgarije lonkt

Het Balkanland vormt het decor voor de eerste drie dagen van actie, maar het relatief rustige terrein betekent dat alle ritten waarschijnlijk zullen worden betwist door sprinters of ontsnappingen, wat betekent dat we een aantal verrassende gezichten in de maglia rosa kunnen zien op de eerste rustdag van de wedstrijd.

Primož Roglič draagt de roze trui in 2025 © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

03 Week 1: Sprints en een GC-shake up

Na de eerste rustdag op 11 mei, zodat het peloton Bulgarije kan verlaten en naar de Italiaanse zuidkust kan rijden, verwachten we een sprintgevecht in etappes 4 en 6 met een glooiende racedag tussendoor. De 244 kilometer lange route van Formia naar Blockhaus in etappe 7 is de eerste echte test voor de favorieten van het algemeen klassement en zal het algemeen klassement na zes dagen van schermutselingen gegarandeerd doen schudden - de 14 kilometer lange beklimming naar de topfinish bij Blockhaus zal waarschijnlijk een aantal klassementsaanbiedingen doen verwelken.

Als etappe 7 niet eindigt in vuurwerk, dan zal etappe 9 en de finale van de eerste week dat zeker wel doen; de 184 kilometer lange koers bevat het grootste deel van de 2.352 meter klimmen in de laatste 30 kilometer, en met een rustdag die volgt kunnen renners het zich veroorloven om hun grenzen te verleggen.

04 Week 2: Mammoth tijdrit, Milan-San Remo Monument’s course geïnspireerde tocht en steile zaterdag

Na de tweede rustdag is Etappe 10 er een voor de tijdritspecialisten, met een vlak parcours van 42 kilometer langs de Toscaanse kust van Viareggio naar Massa; hoewel er nog genoeg uitdagingen in het verschiet liggen - de enorme lengte betekent dat fouten van een GC-kandidaat zwaar zullen worden bestraft. De volgende dag is aan de hobbelige kant, maar het is etappe 12 die de interesse zal wekken van alle klassiekers in het peloton - de route is bijna een omkering van het parcours van het Milaan-San Remo Monument.

Toeschouwers juichen de renners toe tijdens de Giro d'Italia 2025 © Charly López/Red Bull Content Pool

Er volgt een transferdag richting de Alpen die dient als opwarmertje voor wat er komen gaat op de derde zaterdag van de wedstrijd. Met 4.202 meter hoogtewinst in slechts 133 kilometer begint etappe 14 zoals het bedoeld is, met de beklimming van categorie één naar Saint-Barthélemy.

Zodra de renners op adem zijn gekomen in de afdaling, gaat het weer bergopwaarts met drie beklimmingen van verschillende categorieën voor de laatste, 16,5 kilometer lange topfinish in Pila - een klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 7 procent en eentje waar de klimgeiten zich helemaal op kunnen storten. Week twee eindigt met een sprintetappe naar Milaan, maar dit is de laatste kans voor de snelle mannen tot de finale van zondag.

05 Week 3: Beklimmingen, beklimmingen en nog eens beklimmingen

Na de laatste rustdag volgt een kort, scherp Zwitsers uitstapje - de 113 km lange etappe omvat een circuit dat tweemaal de beklimmingen van Torre en Leontica aandoet voordat het eindigt met een topfinish op de 11,6 km en 8 procent gemiddeld stijgingspercentage weg naar het skioord Carì in het Italiaans sprekende kanton Ticino. Er volgen twee overgangsritten voordat het spektakel losbarst in etappe 19 - de koninginnerit van de Giro van 2026. Met zes beklimmingen, bijna 5.000 meter hoogtewinst in de hors categorie (buitencategorie) Cima Coppi (het hoogste punt van de editie), Passo Giau (9,7 km aan 9,4 procent gemiddeld), verwachten we vuurwerk in de GC-strijd of consolidatie van de maglia rosa in de Dolomieten.

Als etappe 19 nog niet beslist heeft, dan zal etappe 20 dat zeker doen. Hoewel het grotendeels glooiend terrein is, zou de dubbele beklimming naar Piancavallo wel eens de plek kunnen zijn waar de race uiteindelijk gewonnen of verloren wordt. Uiteindelijk, na drie weken in het zadel, zullen de verschillende trui-winnaars worden gekroond tijdens een ceremoniële rit naar Rome, maar omdat het gegarandeerd eindigt in een sprintfinish, kan het nog steeds cruciaal zijn in de beslissing van de puntenstrijd.

06 De kanshebbers voor de Giro d'Italia 2026

De Giro d'Italia wordt een felle wedstrijd tussen enkele van de meest opwindende talenten uit de wielersport en de startlijst staat vol met renners die al Grand Tour-winnaars zijn en renners met ambities om hun naam in de geschiedenis van de sport te schrijven.

Het kan een spannende strijd om de roze trui worden dit jaar © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Tweevoudig Tour de France-winnaar en 2025 La Vuelta-kampioen Jonas Vingegaard zal proberen om slechts de achtste renner in de geschiedenis te worden die alle drie de Grand Tours wint en zonder Tadej Pogačar om tegen te strijden, begint de Deen als de duidelijke favoriet.

Zijn vooruitzichten kregen een boost toen zijn meest waarschijnlijke concurrent voor de maglia rosa, João Almeida, werd uitgesloten door ziekte, wat betekent dat UAE Team Emirates waarschijnlijk Adam Yates of Jay Vine zal steunen in het klassement. Maar de kroning van Vingegaard is geen uitgemaakte zaak.

Egan Bernal, Richard Caparaz en Red Bull - BORA - hansgrohe 's Jai Hindley hebben allemaal eerder de Corsa Rosa gewonnen, terwijl Hindley's teamgenoot Giulio Pellizzari in 2025 een doorbraak kende in zijn thuis Grand Tour. Hij werd de focus van het team nadat de vorige kopman Primož Roglič zich terugtrok in etappe 16 en zesde werd.

Tot slot zijn er nog outsiders die kunnen profiteren van een eventuele uitglijder van Vingegaard, zoals de Oostenrijker Felix Gall en Jayco AlUla's Ben O'Connor.

07 De teams: Red Bull - BORA - hansgrohe vol met Italiaans talent

De Giro d'Italia van 2026 behoudt de 23 ploegen die werden geïntroduceerd tijdens de editie van 2025, wat betekent dat er opnieuw 184 renners in Bulgarije zullen deelnemen. Naast de 18 WorldTour-teams hebben de Italiaanse teams Bardiana CF 7 Saber, Team Polti VisitMalta, de Zwitserse teams Tudor Pro Cycling en Pinarello Q36.5 Pro Cycling en de Franse Pro Continental-ploeg Unibet Rose Rockets een wildcard gekregen.

Team Red Bull - BORA - hansgrohe in actie tijdens editie 2025 © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Van de 18 WorldTour-teams die deelnemen aan de Giro d'Italia 2026, heeft Red Bull - BORA - hansgrohe een topbezetting en de luxe om met Giulio Pellizzari en Jai Hindley een tweeledige aanval te doen op het algemeen klassement. Het tweetal wordt in de bergen ondersteund door de koepelmannen Aleksandr Vlasov en Ben Zwiehoff, terwijl Nico Denz en Gianni Moscon klaar staan om hen te beschermen op het vlakke en glooiende terrein van Bel Paese.

08 Giro d'Italia truien en klassementen: wat je moet weten

Traditiegetrouw zal de Giro d'Italia 2026 aan het eind van elke wedstrijddag vier onderscheidende truien uitreiken aan de leiders van de verschillende klassementen. Dit zijn:

Maglia Rosa (roze) - De iconische trui van de Giro d'Italia, die wordt uitgereikt aan de leider in het algemeen klassement op basis van tijd.

Maglia Ciclamino (paars) - Toegekend aan de leider van het puntenklassement, meestal een sprinter.

Maglia Azzurra (blauw) - Wordt gedragen door de leider in het bergklassement, die de beste klimmers van de wedstrijd beloont.

Maglia Bianca (wit) - Gereserveerd voor de beste renner onder de 25 jaar in het algemeen klassement.

Aan het einde van elke etappe worden bonussen van 10, zes en vier seconden toegekend aan de eerste drie finishers, evenals drie, twee en één seconde in de tussensprints, waardoor elke etappe beslissend is voor het algemeen klassement.