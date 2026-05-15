Alles wat je moet weten over de Giro d'Italia 2026

De eerste Grand Tour van dit jaar, de Giro d'Italia, is terug voor zijn 109e editie tussen 8 en 31 mei. De drie weken durende wedstrijd start voor het eerst in Bulgarije, in de kuststad Nessebar, en brengt drie dagen door op de Balkan voordat hij zich van zuid naar noord een weg baant over het Italiaanse vasteland - het Zwitserse verblijf in etappe 16 is de enige andere keer dat de Giro buiten de Italiaanse grenzen komt - voordat deze eindigt met het ceremoniële criteriumachtige parcours in Rome.
De beste renners ter wereld moeten een kleine 3.468 km afleggen tussen de start aan de Zwarte Zee en het slotcircuit van de Italiaanse hoofdstad, terwijl er 48.764 meter geklommen moet worden tijdens de iconische beklimmingen in de Apennijnen, de Aostavallei, de Alpen en de Dolomieten.
Het parcours van de Giro d'Italia 2026: iets ouds, iets nieuws
Hoewel buitenlandse starts voor Grand Tours de laatste tijd gemeengoed zijn geworden, is 2026 de eerste keer dat de Giro d'Italia back-to-back Grande Partenze heeft - Bulgarije wordt het 11e land dat de start van de Giro organiseert, na Albanië vorig jaar.
Vanaf daar mist het parcours dezelfde hoogtestijging als vorig jaar (iets meer dan 3.500 meter), maar het behoudt de moeilijkheidsgraad waar de Giro bekend om is geworden - met name de 14 kilometer lange beklimming van Blockhaus in de zevende etappe (waar Eddy Merckx in 1967 zijn eerste Giro-etappezege behaalde), een 42 km lange individuele tijdrit in Toscane in etappe 10, het zaagtandprofiel van etappe 14 met vijf gecategoriseerde beklimmingen in de Aostavallei in 133 km koers en de knock-out klappen in de Dolomieten in etappe 19 en 20.
In totaal krijgt het peloton van 2026 te maken met een individuele tijdrit, acht sprintetappes, zeven bergetappes en vijf etappes in het hooggebergte.
Bekijk het volledige overzicht van de 21 individuele Giro d'Italia etappes hieronder:
Datum
Stage
Route
Afstand
Hoogtestijging
Vrijdag 8 mei
1
Nessebar - Burgas
147km
876m
Zaterdag 9 mei
2
Burgas - Veliko Tarnovo
221km
2411m
Zondag 10 mei
3
Plovdiv - Sofia
175km
1577m
Maandag 11 mei
Rustdag
Dinsdag 12 mei
4
Catanzaro – Cosenza
138km
1681m
Woensdag 13 mei
5
Praia a Mare - Potenza
203km
3740m
Donderdag 14 mei
6
Paestum - Naples
141km
684m
Vrijdag 15 mei
7
Formia - Blockhaus
244km
4472m
Zaterdag 16 mei
8
Chieti - Fermo
156km
1872m
Zondag 17 mei
9
Cervia - Corno alle Scale
184km
2352m
Maandag 18 mei
Rustdag
Dinsdag 19 Mei
10
Viareggio - Massa ITT
42km
98m
Woensdag 20 mei
11
Porcari (Paper District) - Chiavari
195km
2550m
Donderdag 21 mei
12
Imperia - Novi Ligure
175km
2165m
Vrijdag 22 mei
13
Alessandria - Verbania
189km
1398m
Zaterdag 23 mei
14
Aosta - Pila (Gressan)
133km
4202m
Zondag 24 mei
15
Voghera - Milan
157km
630m
Maandag 25 mei
Rustdag
Dinsdag 26 mei
16
Bellinzona - Carì
113km
2961m
Woensdag 27 mei
17
Cassano d'Adda - Andalo
202km
3216m
Donderdag 28 mei
18
Fai della Paganella - Pieve di Soligo
171km
1889m
Vrijdag 29 mei
19
Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè)
151km
4834m
Zaterdag 30 mei
20
Gemona del Friuli - Piancavallo
200km
3827m
Zondag 31 mei
21
Rome - Rome
131km
1329m
Bulgarije lonkt
Het Balkanland vormt het decor voor de eerste drie dagen van actie, maar het relatief rustige terrein betekent dat alle ritten waarschijnlijk zullen worden betwist door sprinters of ontsnappingen, wat betekent dat we een aantal verrassende gezichten in de maglia rosa kunnen zien op de eerste rustdag van de wedstrijd.
Week 1: Sprints en een GC-shake up
Na de eerste rustdag op 11 mei, zodat het peloton Bulgarije kan verlaten en naar de Italiaanse zuidkust kan rijden, verwachten we een sprintgevecht in etappes 4 en 6 met een glooiende racedag tussendoor. De 244 kilometer lange route van Formia naar Blockhaus in etappe 7 is de eerste echte test voor de favorieten van het algemeen klassement en zal het algemeen klassement na zes dagen van schermutselingen gegarandeerd doen schudden - de 14 kilometer lange beklimming naar de topfinish bij Blockhaus zal waarschijnlijk een aantal klassementsaanbiedingen doen verwelken.
Als etappe 7 niet eindigt in vuurwerk, dan zal etappe 9 en de finale van de eerste week dat zeker wel doen; de 184 kilometer lange koers bevat het grootste deel van de 2.352 meter klimmen in de laatste 30 kilometer, en met een rustdag die volgt kunnen renners het zich veroorloven om hun grenzen te verleggen.
Na de tweede rustdag is Etappe 10 er een voor de tijdritspecialisten, met een vlak parcours van 42 kilometer langs de Toscaanse kust van Viareggio naar Massa; hoewel er nog genoeg uitdagingen in het verschiet liggen - de enorme lengte betekent dat fouten van een GC-kandidaat zwaar zullen worden bestraft. De volgende dag is aan de hobbelige kant, maar het is etappe 12 die de interesse zal wekken van alle klassiekers in het peloton - de route is bijna een omkering van het parcours van het Milaan-San Remo Monument.
Er volgt een transferdag richting de Alpen die dient als opwarmertje voor wat er komen gaat op de derde zaterdag van de wedstrijd. Met 4.202 meter hoogtewinst in slechts 133 kilometer begint etappe 14 zoals het bedoeld is, met de beklimming van categorie één naar Saint-Barthélemy.
Zodra de renners op adem zijn gekomen in de afdaling, gaat het weer bergopwaarts met drie beklimmingen van verschillende categorieën voor de laatste, 16,5 kilometer lange topfinish in Pila - een klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 7 procent en eentje waar de klimgeiten zich helemaal op kunnen storten. Week twee eindigt met een sprintetappe naar Milaan, maar dit is de laatste kans voor de snelle mannen tot de finale van zondag.
Week 3: Beklimmingen, beklimmingen en nog eens beklimmingen
Na de laatste rustdag volgt een kort, scherp Zwitsers uitstapje - de 113 km lange etappe omvat een circuit dat tweemaal de beklimmingen van Torre en Leontica aandoet voordat het eindigt met een topfinish op de 11,6 km en 8 procent gemiddeld stijgingspercentage weg naar het skioord Carì in het Italiaans sprekende kanton Ticino. Er volgen twee overgangsritten voordat het spektakel losbarst in etappe 19 - de koninginnerit van de Giro van 2026. Met zes beklimmingen, bijna 5.000 meter hoogtewinst in de hors categorie (buitencategorie) Cima Coppi (het hoogste punt van de editie), Passo Giau (9,7 km aan 9,4 procent gemiddeld), verwachten we vuurwerk in de GC-strijd of consolidatie van de maglia rosa in de Dolomieten.
Als etappe 19 nog niet beslist heeft, dan zal etappe 20 dat zeker doen. Hoewel het grotendeels glooiend terrein is, zou de dubbele beklimming naar Piancavallo wel eens de plek kunnen zijn waar de race uiteindelijk gewonnen of verloren wordt. Uiteindelijk, na drie weken in het zadel, zullen de verschillende trui-winnaars worden gekroond tijdens een ceremoniële rit naar Rome, maar omdat het gegarandeerd eindigt in een sprintfinish, kan het nog steeds cruciaal zijn in de beslissing van de puntenstrijd.
De kanshebbers voor de Giro d'Italia 2026
De Giro d'Italia wordt een felle wedstrijd tussen enkele van de meest opwindende talenten uit de wielersport en de startlijst staat vol met renners die al Grand Tour-winnaars zijn en renners met ambities om hun naam in de geschiedenis van de sport te schrijven.
Tweevoudig Tour de France-winnaar en 2025 La Vuelta-kampioen Jonas Vingegaard zal proberen om slechts de achtste renner in de geschiedenis te worden die alle drie de Grand Tours wint en zonder Tadej Pogačar om tegen te strijden, begint de Deen als de duidelijke favoriet.
Zijn vooruitzichten kregen een boost toen zijn meest waarschijnlijke concurrent voor de maglia rosa, João Almeida, werd uitgesloten door ziekte, wat betekent dat UAE Team Emirates waarschijnlijk Adam Yates of Jay Vine zal steunen in het klassement. Maar de kroning van Vingegaard is geen uitgemaakte zaak.
Egan Bernal, Richard Caparaz en Red Bull - BORA - hansgrohe's Jai Hindley hebben allemaal eerder de Corsa Rosa gewonnen, terwijl Hindley's teamgenoot Giulio Pellizzari in 2025 een doorbraak kende in zijn thuis Grand Tour. Hij werd de focus van het team nadat de vorige kopman Primož Roglič zich terugtrok in etappe 16 en zesde werd.
Tot slot zijn er nog outsiders die kunnen profiteren van een eventuele uitglijder van Vingegaard, zoals de Oostenrijker Felix Gall en Jayco AlUla's Ben O'Connor.
De teams: Red Bull - BORA - hansgrohe vol met Italiaans talent
De Giro d'Italia van 2026 behoudt de 23 ploegen die werden geïntroduceerd tijdens de editie van 2025, wat betekent dat er opnieuw 184 renners in Bulgarije zullen deelnemen. Naast de 18 WorldTour-teams hebben de Italiaanse teams Bardiana CF 7 Saber, Team Polti VisitMalta, de Zwitserse teams Tudor Pro Cycling en Pinarello Q36.5 Pro Cycling en de Franse Pro Continental-ploeg Unibet Rose Rockets een wildcard gekregen.
Van de 18 WorldTour-teams die deelnemen aan de Giro d'Italia 2026, heeft Red Bull - BORA - hansgrohe een topbezetting en de luxe om met Giulio Pellizzari en Jai Hindley een tweeledige aanval te doen op het algemeen klassement. Het tweetal wordt in de bergen ondersteund door de koepelmannen Aleksandr Vlasov en Ben Zwiehoff, terwijl Nico Denz en Gianni Moscon klaar staan om hen te beschermen op het vlakke en glooiende terrein van Bel Paese.
Giro d'Italia truien en klassementen: wat je moet weten
Traditiegetrouw zal de Giro d'Italia 2026 aan het eind van elke wedstrijddag vier onderscheidende truien uitreiken aan de leiders van de verschillende klassementen. Dit zijn:
Maglia Rosa (roze) - De iconische trui van de Giro d'Italia, die wordt uitgereikt aan de leider in het algemeen klassement op basis van tijd.
Maglia Ciclamino (paars) - Toegekend aan de leider van het puntenklassement, meestal een sprinter.
Maglia Azzurra (blauw) - Wordt gedragen door de leider in het bergklassement, die de beste klimmers van de wedstrijd beloont.
Maglia Bianca (wit) - Gereserveerd voor de beste renner onder de 25 jaar in het algemeen klassement.
Aan het einde van elke etappe worden bonussen van 10, zes en vier seconden toegekend aan de eerste drie finishers, evenals drie, twee en één seconde in de tussensprints, waardoor elke etappe beslissend is voor het algemeen klassement.