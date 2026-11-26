GTA 6 biedt 18 verzamelkaartensets, met in totaal maar liefst 480 kaarten, en sommige daarvan leveren bij een pandjeshuis een verrassend bedrag op. Vergeet pakjes, folie-verpakkingen en dat ene neefje dat je rookiekaart nooit teruggaf. In GTA 6 liggen ruilkaarten overal in Leonida verstopt, van garages en gereedschapskisten tot willekeurige keukentafels.
Hier vind je alles wat je moet weten over de sets, de nummers en hoe het verzamelen precies werkt, zonder ook maar één schuilplaats te verklappen.
01
GTA 6-verzamelkaarten in één oogopslag
Verzamelkaarten zijn een van de grootste extra-activiteiten in GTA 6. Elke kaart is een fictief stukje van de spelwereld: verzonnen honkbal-, basketbal-, American football- en voetbalteams, dansers, striphelden en een paar grappige sets met namen die duidelijk voor volwassenen zijn. Je koopt ze niet, je vindt ze, en als ze eenmaal in je verzameling zitten, blijven ze daar, zelfs als je ze verkoopt voor geld.
- Kaartensets: 18
- Kaarten in totaal: 480
- Kleinste set: Backyard Wrestling (12 kaarten)
- Grootste sets: vijf sets met elk 36 kaarten
- Soorten kaarten: honkbal, basketbal, American football, voetbal, grappige kaarten, dansers, stripfiguren
- Waar te verkopen: pandjeshuizen
- Verkoopwaarde: ongeveer $20 tot ruim $1.000 per kaart
- Nodig voor 100%: minstens 15 van de 18 sets plus 3 kaarten in elk van de 5 provincies
Alle 18 kaartsets in GTA 6
De sets vallen in twee categorieën. Tien ervan zijn sportteams uit Vice City, Liberty City en Los Santos – ja, Rockstar kon het niet laten om een knipoog te geven naar zijn andere beroemde steden. De rest is een mix van worstelen, dansers, strips en pure Rockstar-humor.
Stadsteams (10 sets):
Set
Type
Kaarten
Vice City Flamingos
Honkbal
24
Vice City Narcos
Basketbal
24
Vice City Manatees
American Football
24
Vice City Club De Fútbol
Voetbal
30
Liberty City Swingers
Honkbal
24
Liberty City Penetrators
Basketbal
24
Liberty City Wrath
American Football
24
Los Santos Corkers
Honkbal
24
Los Santos Panic
Basketbal
24
Los Santos Pounders
Voetbal
24
Speciale sets (8 sets):
Set
Type
Kaarten
Backyard Wrestling
Novelty
12
America's Next Top Hooker
Novelty
24
Delights Dancers
Dansers
18
Jack of Hearts Dancers
Dansers
36
Nine1Nine Dancers
Dansers
36
The Legends of Ratface
Comics
36
Right Wing: America's Hero
Comics
36
Ed Comics Universe
Comics
36
Even snel rekenen voor de completionisten: Vice City alleen al telt 102 kaarten, Liberty City en Los Santos leveren elk 72 kaarten op. De vijf sets van 36 kaarten zijn samen goed voor 180 kaarten, waardoor ze de echte tijdverslinders zijn voor completionisten.
02
Hoe het verzamelen van kaarten werkt
Er zijn geen boosterpacks om open te scheuren. Net als bij veel van de activiteiten die in onze GTA 6-beginnersgids te woord komen, is het verkennen van Leonida de sleutel. Kaarten liggen verstopt op vaste plekken verspreid over de kaart, zowel binnen als buiten. Let goed op wandkastjes, tafels, toonbanken, garages en onbeheerde gereedschapskisten. Er verschijnt een zichtbare markering als je in de buurt bent, dus je loopt er gewoon naartoe en pakt de kaart.
Dan zijn er nog de gele kistjes die aan muren in Leonida zijn bevestigd. Die geven willekeurige kaarten uit die ook meetellen voor je voortgang. Glanzende kaarten lijken op dezelfde manier te werken en kunnen op meer dan één plek verschijnen.
Belangrijk voor het compleet maken van de set: sommige kaarten zijn er in verschillende kleurvarianten, bijvoorbeeld brons, zilver en goud of rood, blauw en paars. Elke variant telt als een aparte kaart. Er zijn ook dubbele exemplaren, maar die tellen niet nog een keer mee voor je voortgang. Je kunt ze wel prima verkopen.
Voor een paar vondsten heb je een specifiek gereedschap of voortgang in het verhaal nodig voordat je ze kunt bereiken. En hier is één waarschuwing die je goed moet onthouden: twee kaarten kunnen na hoofdstuk 2 onbereikbaar worden, dus stel het verkennen in het begin niet uit. Als je je voortgang in het verhaal bijhoudt, vind je in onze complete GTA 6-missielijst een overzicht van alle vijf hoofdstukken
Je kunt alles bijhouden door je telefoon te pakken onder Voortgang -> Verzamelingen -> Verzamelkaarten. Onverkochte kaarten belanden ook in een doos in je schuilplaats, waar je je buit kunt bewonderen als een echte verzamelaar.
03
Kaarten verkopen: wat ze waard zijn
Dit is waar GTA 6 het echte leven verslaat: je kunt een kaart bij een pawn-shop verkopen en hem toch in je verzameloverzicht houden. Je voortgang in de set gaat niet omlaag, dus er is geen reden om kaarten in een la te hamsteren. Dat maakt kaarten een van de betere manieren om in het begin geld te verdienen, en het spel geeft je daar zelfs een duwtje in de rug: een van de eerste verkenningstaken op de kaart is het verkopen van een verzamelkaart.
De prijzen hangen af van de zeldzaamheid en de kleurvariant. Gewone kaarten kun je al voor $20 verkopen, terwijl zeldzame varianten zoals Gold ruim boven de $1.000 opbrengen. Sommige sets zijn nu eenmaal meer waard dan andere. Verkochte kaarten verdwijnen uit de doos in je schuilplaats, maar ze blijven geregistreerd in het voortgangsmenu en tellen nog steeds mee voor de 100%.
04
Trofeeën, prestaties en 100% voltooiing
Kaarten verzamelen levert twee trofeeën of prestaties op. ‘Don’t Touch My Deck’ wordt ontgrendeld zodra je drie sets hebt voltooid. De snelste manier: begin met de twee kleinste sets, Backyard Wrestling (12 kaarten) en Delights Dancers (18 kaarten).
'A Long Road' is de grote uitdaging en vereist 100% voltooiing. Voor de kaarten betekent dat 15 van de 18 sets, niet allemaal. Als je drie van de sets van 36 kaarten overslaat, kom je weg met minimaal 372 kaarten. Daarbovenop bevat de 100%-checklist nog een aparte kaartuitdaging: vind drie verzamelkaarten in elk van de vijf provincies van Leonida. Nog steeds een lange weg, maar de naam van de trofee is in ieder geval eerlijk.
05
Veelgestelde vragen: GTA 6-verzamelkaarten
06
Alles wat je moet weten over GTA 6
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