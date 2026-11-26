Er zijn geen boosterpacks om open te scheuren. Net als bij veel van de activiteiten die in onze

te woord komen, is het verkennen van Leonida de sleutel. Kaarten liggen verstopt op vaste plekken verspreid over de kaart, zowel binnen als buiten. Let goed op wandkastjes, tafels, toonbanken, garages en onbeheerde gereedschapskisten. Er verschijnt een zichtbare markering als je in de buurt bent, dus je loopt er gewoon naartoe en pakt de kaart.