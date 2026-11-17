De Grand Theft Auto-serie is al enorm populair sinds de overstap naar de derde dimensie, dus het is geen verrassing dat GTA 5 – uitgebracht in 2013 – met meer dan 190 miljoen verkochte exemplaren de op één na best verkochte videogame aller tijden is. Alleen de sandbox-titel Minecraft heeft er meer verkocht.

Geen wonder dat de opvolger, Grand Theft Auto VI (kortweg GTA 6) , waarschijnlijk de meest langverwachte videogame aller tijden is. Nu is het wachten bijna voorbij en komt de releasedatum steeds dichterbij. Hier is alles wat je moet weten over deze open-world game.

GTA 6-info Uitgever Rockstar Games Genre Open wereld

01 Alles wat we tot nu toe weten over GTA 6

02 Waar kan ik de gameplay-preview van GTA 6 bekijken?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look komt naar Netflix © Rockstar Games/Netflix

Op 27 augustus stroomden gamers van over de hele wereld naar Netflix voor de nieuwste grote onthulling van een van de meest verwachte games aller tijden. Nadat Rockstar de details voorafgaand aan het evenement geheim had gehouden, gaf het de fans eindelijk een uitgebreide blik op GTA VI, met nieuwe beelden en nieuwe inzichten in de game. Bekijk hieronder de volledige onthulling.

03 De voorverkoop van Grand Theft Auto VI is begonnen

GTA 6 komt op 19 november 2026 uit © Rockstar Games

Rockstar Games heeft de voorverkoop voor GTA 6 gestart. Dit bevestigt dat Grand Theft Auto 6 op 19 november 2026 uitkomt voor PS5 en Xbox Series X/S.

Je kunt de game vanaf 12 november downloaden, zowel de digitale als de fysieke versie. Als je de game in de winkel wilt kopen, zit er alleen een downloadcode in de doos, zonder fysieke schijf.

GTA 6 komt uit in twee versies:

Standaardeditie: € 79,99

Ultimate Edition: € 99,99

04 GTA 6: alle edities op een rijtje

De Ultimate Edition kost wat meer, maar biedt heel veel exclusieve content © Rockstar Games

Grand Theft Auto VI komt op 19 november 2026 uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Het spel is verkrijgbaar in twee edities, zodat er voor elk budget iets bij zit.

De Standard Edition biedt de complete singleplayer-ervaring met Jason en Lucia. Voor wie nog meer wil, bevat de Ultimate Edition een exclusieve collectie premiumvoertuigen, wapens en kleding, en wordt het verhaal van beide personages uitgebreid met extra actie. Een upgrade van de Standard naar de Ultimate Edition is ook mogelijk, maar de prijs hiervoor is nog niet bekendgemaakt.

De Ultimate Edition bevat zelfs exclusieve winkels © Rockstar Games

Wat zit er in de GTA 6 Ultimate Edition?

Vapid Dominator Buggy (1967) en Paradise Garage in Watson Bay (inclusief wapenkast en opslagruimte)

Grotti Cheetah (1995) – retro-futuristische sportwagen

Dinka Enduro (crossmotor) en Crest-kajak in het schuiladres van Jason

Vapid Ganado met exclusieve lowrider-aanpassingen

Shitzu Squalo (boot) – aangemeerd in Washington Beach, geschikt voor de open zee, met wapenkist

Rideout Customs in Vice City (exclusief, Donk-styling en interieurontwerp)

De auto van One-Eyed Willie in Lake Leonida (exclusief, offroad-tuning en handgeschilderde autokunst)

Klassieke autocollectie: zoek, restaureer en houd verlaten voertuigen – vier daarvan zijn alleen in de Ultimate Edition te vinden

Revolver Hawk en Little Morgan – op maat gemaakte revolvers voor Jason en Lucia met palmboomgravures en telescopische vizieren

Girardi ES9 (Jason) en Klose K17 (Lucia) met gedetailleerde gravures

Missies: PTT Youngin$ Heist – Overval op pakhuizen in Southside Vice City en smokkelwaar in handen krijgen

Exclusieve outfits en tatoeages voor Jason en Lucia

Goodtime-kledingcollectie (geïnspireerd door Macca the Alligator)

Kledingwinkel Stock 305 in Stockyard (exclusief)

Sara's Unisex Salon – Kenmerkende kapsels, baardstijlen, make-up en nagelontwerpen

Electric Fang Tattoo – meer dan 50 kenmerkende tatoeages ontworpen door het kunstenaarscollectief FAILE

Iedereen die GTA 6 – of het nu de Standard of Ultimate Edition is – vóór 20 november pre-ordert of koopt, krijgt ook het Vintage Vice City Pack met items uit het neon-tijdperk. Je kunt het vanaf 12 november downloaden.

05 GTA 6: Coverartwork onthuld, pre-orders bevestigd

De cover van GTA 6 © Rockstar Games

Helemaal uit het niets heeft Rockstar Games op 18 juni 2026 nieuwe informatie over Grand Theft Auto VI vrijgegeven, en de ontwikkelaar heeft de officiële cover onthuld voor de game.

Er is ook een pre-orderdatum voor GTA 6: wat waarschijnlijk de belangrijkste game van het jaar wordt, kun je vanaf 25 juni 2026 rechtstreeks bij Rockstar Games pre-orderen. Op de website staan PlayStation 5 en Xbox Series X/S vermeld als platforms.

06 Wanneer komt GTA 6 uit?

Lucia wordt de eerste vrouwelijke hoofdpersoon in de geschiedenis van GTA © Rockstar Games

De releasedatum staat vast op 19 november 2026. De game komt in eerste instantie uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Waarschijnlijk volgt er later nog een release voor de pc.

De geschiedenis van GTA Debuut in 1997 Grand Theft Auto, het eerste deel in de serie voor pc, PlayStation en GameBoy Color, kwam in 1997 uit Succes dankzij 3D-graphics De serie werd pas echt populair met de sprong naar de derde dimensie met GTA 3 in 2001

07 GTA 6-platforms: speel de game op deze systemen

GTA 6 komt in eerste instantie uit op PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Er is op dit moment nog geen sprake van een pc-versie, maar zoals zo vaak in de geschiedenis van Rockstar zal deze waarschijnlijk op een later moment worden toegevoegd.

Do the bridges lead to other cities within the game's world? © Rockstar Games

08 Deze personages zijn speelbaar in GTA 6

Lucia Caminos wordt de eerste vrouwelijke hoofdpersoon in de geschiedenis van de GTA-serie. Jason Duval is het tweede speelbare personage.

We hebben Lucia Caminos beter leren kennen in ‘An Extended Look’ © Rockstar Games Jason Duval © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Jason groeide op in moeilijke omstandigheden en kwam als tiener in aanraking met criminelen. Na zijn tijd als soldaat in het leger keerde hij terug naar de verkeerde kant van de wet en verdiende hij zijn geld als handlanger voor drugsdealers in de Florida Keys.

Lucia Caminos komt uit Liberty City en is een echte vechtersbaas. Ze heeft een tijdje in de Leonida State Prison gezeten, maar is nu weer vrij en komt samen met Jason Duval.

Met een gangsterkoppel in de hoofdrol is de game duidelijk geïnspireerd op klassieke films als Bonnie and Clyde. Verdere details over Lucia en Jason zijn echter nog niet beschikbaar. Volgens eerdere leaks zouden ze geliefden kunnen zijn, wat ook kort wordt gesuggereerd in de trailer.

Aan het begin van de video zie je Lucia in een oranje gevangenisoutfit, dus uit de gevangenis ontsnappen zou ook wel eens een van de eerste missies kunnen zijn die je moet volbrengen.

Recordbrekende GTA 5 Verkooprecords De best verkochte actie-avonturengame (185 miljoen exemplaren) ooit en binnen 24 uur (11,21 miljoen exemplaren). Hoogst gewaardeerde PS4-game GTA 5 deelt het record met Red Dead Redemption 2 – beide met een score van 97 punten.

09 Meer bevestigde personages uit GTA 6

Brian Heder in GTA 6 © Rockstar Games

Cal Hampton – Cal is een vriend van Jason en werkt ook voor Brian. Hij voelt zich het veiligst als hij thuis rondhangt, luisterend naar de radio van de kustwacht, met een paar biertjes naast zich en een paar tabbladen open in een privé-browsersessie. Cal bevindt zich aan de onderkant van de Amerikaanse samenleving en is daar tevreden mee. Een paranoïde man komt zelden alleen, maar zijn vriend Jason heeft grotere plannen.

Boobie Ike – Boobie is een lokale legende in Vice City – en zo gedraagt hij zich ook. Hij is een van de weinigen die erin geslaagd is om moeilijke tijden op straat om te zetten in een serieus imperium bestaande uit onroerend goed, een stripclub en een opnamestudio. Boobie heeft voor iedereen een glimlach, totdat het om zaken gaat.

Dre'Quan Priest – Dre'Quan is altijd meer een doener geweest dan een gangster. Zelfs toen hij op straat dealde om rond te komen, was het zijn doel om door te breken als muzikant.

Bae-Luxe en Roxy (ook bekend als Real Dimez) – Zijn al vrienden sinds de middelbare school. Twee meiden die weten hoe ze keihard geld moeten verdienen door kleine dealers af te zetten, schunnige rapnummers uit te brengen en non-stop actief te zijn op sociale media.

Raul Bautista – Zelfvertrouwen, charme en sluwheid; Raul is een doorgewinterde bankrover en altijd op zoek naar talent dat bereid is de nodige risico’s te nemen om de opbrengst te maximaliseren.

Brian Heder – Brian is een typische drugsdealer uit de hoogtijdagen van de smokkel in de Keys. Hoewel hij nog steeds drugs verhandelt via zijn scheepswerf samen met zijn derde vrouw, Lori, zit Brian al lang genoeg in het vak om anderen het vuile werk voor hem te laten doen.

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10 De setting van GTA 6: terug naar Vice City

GTA 6 neemt je mee naar de fictieve Amerikaanse staat Leonida, waar de op Miami gebaseerde metropool Vice City ligt, die voor het eerst te zien was in GTA III uit 2002. In tegenstelling tot het origineel, dat zich afspeelde in de jaren 80, speelt GTA 6 zich af in een moderne versie van Vice City.

GTA 6 neemt ons weer mee naar de met neon verlichte straten van Vice City © Rockstar Games Vergeleken met GTA: Vice City uit 2002 is er grafisch gezien veel veranderd © Rockstar Games

Het is echter goed mogelijk dat hotels, bars, stranden en andere locaties in Vice City slechts een deel van de spelwereld van GTA 6 vormen en dat je in de loop van het spel ook andere locaties in de staat zult bezoeken. Ook het moerasgebied Leonida Wetlands lijkt in het spel vertegenwoordigd te zijn. De volgende gebieden zullen in het spel voorkomen:

Vice City – De glamour, drukte en hebzucht van de Verenigde Staten komen hier samen in één stad. Elke wijk heeft wel iets te bieden, van de pastelkleurige art-decohotels en het stralend witte zand van Ocean Beach tot de bruisende panaderías van Little Cuba en de namaakartikelen op de Tisha Wocka-vlooienmarkt, en de haven van Vice City, het knooppunt van de wereldwijde cruiseschipvaart.

Leonida Keys – Het leven op dit tropische schiereiland is misschien niet glamoureus, maar wel lekker relaxed. Trakteer jezelf op een paar biertjes en maak het je gemakkelijk in je ligstoel, maar pas op – je zit vlak bij enkele van de gevaarlijkste wateren van Amerika.

Grassrivers – Je weet nooit wat er onder het oppervlak van deze ongerepte uitgestrekte gebieden schuilgaat. De alligators zijn misschien wel de beroemdste toeristische attractie, maar in de mangrovebossen liggen veel dodelijkere roofdieren en nog verontrustender ontdekkingen op de loer.

Port Gellhorn – Goedkope motels, gesloten attracties en lege winkelcentra trekken misschien geen toeristen meer terug, maar er bloeit nu een heel andere economie in deze ooit zo populaire badplaats – aangewakkerd door drank, pijnstillers en energiedrankjes van het tankstation. Spring op een crossmotor en houd je portemonnee goed vast.

Ambrosia – In het hart van Leonida staan de Amerikaanse industrie en traditionele waarden voorop – koste wat het kost. De suikerfabriek Allied Crystal zorgt voor banen en de lokale motorbende zorgt voor bijna al het andere.

Mount Kalaga – Mount Kalaga is een nationaal monument vlakbij de noordgrens van de staat en perfect om te jagen, vissen of wandelen. De weelderige bossen in het achterland zijn de thuisbasis van mystieke hillbillies en paranoïde radicalen, ver weg van de kritische blik van de overheid.

In Ambrosia zit een motorbende © Rockstar Games In Port Gellhorn is alles mogelijk © Rockstar Games

11 GTA 6-trailer: wat de eerste video onthult

De eerste GTA 6-trailer laat scènes zien van de aankomende open-world game in actie, maar de video van 90 seconden onthult niet al te veel. Net als in het verleden zal Rockstar Games voor de release van de game nog meer stukjes informatie vrijgeven om meer over de game te onthullen. De video geeft echter wel wat informatie:

Sociale netwerken die doen denken aan TikTok en YouTube lijken een rol te spelen in GTA 6.

Er zijn blijkbaar alligators die de stad zelfs onveilig maken.

Vliegtuigen, helikopters, boten en zelfs moerasboten zijn te zien in de trailer en zullen waarschijnlijk speelbaar zijn.

Het aantal opties aan wagens zal waarschijnlijk weer behoorlijk groot zijn. Er zijn ook crossmotoren en quads te zien.

De grafische engine lijkt nieuw te zijn; de lichteffecten, animaties en omgevingen zien er gedetailleerder uit dan in GTA V.

Winkelovervallen zijn blijkbaar weer terug in het spel.

Tuning-evenementen, driftraces en straatraces zouden speelbaar kunnen zijn.

De GTA 6-trailer speelt in op veel bekende internetmemes, zoals ‘Florida Man’ en ‘Karens’.

Twee groepen in het spel hebben al een naam, zoals de trailer onthult: Thrillbilly Mud Club en High Rollerz Lifestyle.

Gebruik de moerasboot om de gebieden buiten metropool te verkennen © Rockstar Games

Volgens Rockstar-oprichter Sam Houser zal GTA 6 bij de release de grenzen verleggen van wat er mogelijk is in „zeer meeslepende, verhaalgedreven open-world ervaringen”. Het lijkt er dus op dat ze het genre van open-wereld-games na Red Dead Redemption 2 opnieuw willen revolutioneren.

Trailer van GTA 6 breekt records Meerdere wereldrecords De trailer van GTA 6 brak al na 24 uur verschillende wereldrecords. Meest bekeken YouTube-video in 24 uur Met meer dan 90 miljoen views is de trailer de meest bekeken YouTube-video binnen 24 uur.

12 De soundtrack van GTA 6

De officiële afbeelding van GTA VI © Rockstar Games

GTA-games draaien altijd om hun soundtrack en dat zal bij GTA 6 waarschijnlijk weer zo zijn. Er zijn op dit moment echter nog geen details over welke nummers er in de game te horen zullen zijn.

De eerste trailer wordt begeleid door het nummer Love Is A Long Road van Tom Petty, dat in 1989 uitkwam en daardoor perfect past bij het originele Vice City.

Het is goed denkbaar dat het nummer deel uitmaakt van een classic rock-radiozender in de game. Komt de iconische V-Rock-radiozender terug? Vroeger was GTA: Vice City behoorlijk heavy metal, met artiesten als Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Iron Maiden en Slayer.

13 GTA 6 multiplayer: komt GTA Online terug?

Tot nu toe is er nog geen informatie over of GTA 6 weer gebruik zal maken van de online multiplayer-modus GTA Online. Maar aangezien vooral GTA Online het vijfde deel van de serie jarenlang in leven heeft gehouden, gaan we ervan uit dat online spelen waarschijnlijk terugkomt in GTA 6. Het is dus mogelijk dat de getatoeëerde man met het paarse haar uit de trailer een speelbaar personage is uit GTA 6 Online.

Over de auteur Wie is Phil Briel? Phil is een voormalig professioneel esports-speler in games als Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport en FIFA op pc en consoles. In de loop der jaren heeft hij ook uitgebreide kennis opgedaan op het gebied van technologie en gaming-apparatuur. Hij schrijft al sinds de jaren 90 over de gamewereld.