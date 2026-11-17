GTA 6 laat spelers kennismaken met een grote verzameling van personages, en Jason Duval en Lucia Caminos zijn slechts twee van de mensen die Vice City tot leven brengen. Van ervaren bankrovers en drugsdealers tot opkomende rappers, rijke zakenmensen en complotdenkers: Rockstar Games heeft een diverse groep personages ontwikkeld met eigen ambities, geheimen en onderlinge banden.

Naast de twee hoofdpersonen hebben we al kennisgemaakt met verschillende belangrijke personages die een grote rol zouden kunnen spelen in het verhaal. Maar wie zijn ze, wat weten we over hun achtergrond en hoe zijn ze verbonden met Jason en Lucia? Hier is onze gids over de belangrijkste personages uit GTA 6 die tot nu toe zijn onthuld.

01 Jason Duval – een voormalige soldaat die weer in de criminaliteit terechtkomt

Jason Duval © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Jason groeide op tussen oplichters en criminelen, waardoor zijn jeugd allesbehalve zorgeloos was. In de hoop die wereld achter zich te laten, ging hij bij het Amerikaanse leger. Zijn diensttijd bracht echter niet de frisse start waar hij op hoopte. Uiteindelijk belandde hij in de Leonida Keys, waar hij aan de slag ging voor lokale drugssmokkelaars.

Ondanks zijn omgeving droomt Jason van een rustig, ongecompliceerd leven. Maar zijn ontmoeting met Lucia Caminos dreigt die plannen volledig overhoop te gooien. Nadat een ogenschijnlijk simpele overval helemaal misgaat, raken de twee verstrikt in een veel grotere criminele samenzwering. Rockstar laat doorschemeren dat zijn relatie met Lucia wel eens het beste of juist het ergste zou kunnen zijn wat hem ooit is overkomen.

02 Lucia Caminos – vastbesloten om haar leven te beteren na de gevangenis

Lucia Caminos belooft een primeur voor GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Lucia’s vader leerde haar vechten nog voordat ze goed kon lopen. Die vaardigheden bleken van onschatbare waarde toen ze opgroeide in een ruige omgeving, maar ze waren niet genoeg om haar uit de gevangenis te houden. Nadat ze in de problemen was geraakt terwijl ze haar familie verdedigde, belandde ze in de Leonida-gevangenis. Door een gelukkige speling van het lot kwam ze uiteindelijk vrij, en nu is ze van plan het leven wat voorzichtiger aan te pakken.

Lucia droomt van het soort leven dat haar moeder ooit voor hen voor ogen had toen ze in Liberty City woonden, maar ze is niet van plan om stil te zitten en te wachten tot er een kans voorbij komt. Ze wil haar toekomst zelf in handen nemen, ook al betekent dat dat ze de regels moet omzeilen of overtreden. Haar relatie met Jason zou haar de kans kunnen bieden die ze nodig heeft om iets van haar leven te maken, hoewel het net zo goed alles waar ze naar streeft in gevaar kan brengen.

03 Raul Bautista – een ervaren bankrover die altijd op zoek is naar zijn volgende grote klus

Raul Bautista zit op een boot © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Raul Bautista doet niet aan het kleine werk. Deze ervaren bankrover mixt charme en listigheid met een bijna grenzeloze drang naar risico. Hij speurt continu naar handlangers die alles durven te wagen voor de ultieme buit. Het enige nadeel: met elke nieuwe overval wordt het gevaar alleen maar groter.

In de gameplaybeelden die in augustus als onderdeel van ‘An Extended Look’ zijn uitgebracht, nemen Jason en Lucia deel aan een overval waarbij ze Raul helpen ontsnappen aan de politie. Hij ziet al snel het potentieel van Lucia en moedigt haar aan om haar criminele activiteiten wat professioneler aan te pakken. Hij zou dus wel eens een belangrijke rol kunnen spelen om de hoofdpersonen te helpen de kleine criminaliteit achter zich te laten en over te stappen op veel grotere operaties.

04 Brian Heder – een gepensioneerde smokkelaar die nog steeds overal zijn vingers in heeft

Brian Heder wordt wel eens vergeleken met een shark © Rockstar Games

Brian herinnert zich nog de tijd dat drugssmokkel langs de kust van Florida een lucratieve business was. Hij heeft die gouden tijd zelf meegemaakt en runt zijn operatie nu vanuit een jachthaven. Hij blijft illegale goederen vervoeren, met hulp van zijn derde vrouw, Lori, maar laat het gevaarlijkere werk liever over aan jongere handlangers.

Een van die handlangers is Jason, die van Brian gratis in een van zijn huizen mag wonen. Dit is echter niet zomaar een daad van vriendelijkheid. In ruil daarvoor verwacht hij dat Jason meewerkt aan zijn afpersingspraktijken. In promotiemateriaal komt Brian over als een relaxte kerel die graag een drankje drinkt en naar de zonsondergang kijkt. Rockstar vergelijkt zijn zakelijke methoden echter met die van een haai. Achter zijn relaxte uiterlijk gaat dus misschien wel een behoorlijk meedogenloze kant schuil.

05 Boobie Ike – van straatgangster tot succesvolle zakenman

Boobie Ike gaat, tot op zekere hoogte, de legale kant op © Rockstar Games

Boobie Ike heeft iets bereikt waar veel criminelen in Vice City alleen maar van kunnen dromen. Met het geld dat hij op straat heeft verdiend, heeft hij een zakenimperium opgebouwd dat, althans aan de oppervlakte, volkomen legaal lijkt. Zijn portfolio bestaat uit vastgoed, een opnamestudio en de stripclub Jack of Hearts. Maar zijn vriendelijke, glimlachende imago als zakenman verdwijnt snel zodra er geld in het spel is.

Boobie doet weinig moeite om te verbergen dat zijn drugswinsten hebben bijgedragen aan de financiering van zijn andere ondernemingen. Een van zijn belangrijkste prioriteiten is Only Raw Records, het platenlabel dat hij samen met Dre’Quan Priest aan het opzetten is. Beelden uit de ‘Extended Look’ laten ook zien hoe Jason en Lucia een klus voor hem uitvoeren waarbij ze drugs moeten ophalen. Het herinnert je eraan dat Boobie’s belangen veel verder reiken dan de entertainmentwereld.

06 Cal Hampton – een complottheoreticus die overal gevaar ziet

Cal doet het rustig aan op de midgetgolfbaan © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Cal Hampton is een vriend van Jason en een van de handlangers van Brian Heder. Hij voelt zich het meest op zijn gemak thuis, waar hij zijn tijd doorbrengt met surfen op internet onder het genot van een biertje en het afluisteren van de communicatie van de kustwacht. Hij is ervan overtuigd dat de wereld wordt geregeerd door psychopaten en gelooft dat zelfs ongewoon georganiseerde zwermen vogels bewijs kunnen zijn van een grotere samenzwering.

Rockstar presenteert Cal als iemand die zich helemaal thuis voelt aan de rand van de Amerikaanse samenleving. In tegenstelling tot Jason heeft hij weinig interesse om naam te maken of vooruit te komen. Zijn kennis van de lokale onderwereld en zijn gewoonte om communicatie te onderscheppen, kunnen echter goed van pas komen. Het valt nog te bezien of hij vooral voor de komische noot zorgt, of directer betrokken raakt bij de criminele praktijken van de hoofdpersonages.

07 Dre’Quan Priest – een hustler met ambities om het te maken in de muziek

Dre'Quan Priest © Rockstar Games

Dre'Quan was nooit van plan om een beroepscrimineel te worden. Hij verkocht drugs om rond te komen, maar zijn echte ambitie was altijd om door te breken in de muziekindustrie. Zijn samenwerking met Boobie Ike heeft hem een manier gegeven om die droom langzaam werkelijkheid te laten worden. Hij organiseerde onder andere optredens in de Jack of Hearts-club.

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Tegenwoordig focust Dre'Quan zich op het uitbouwen van zijn platenlabel, Only Raw Records, en het scouten van de volgende grote namen in Vice City. Zijn meest opvallende aanwinst tot nu toe is het rapduo Real Dimez. Hij hanteert bovendien een onconventionele methode om nieuw talent te ontdekken, waarbij hij de clubdansers inzet als informeel testpubliek voor nieuwe nummers. Als een track mensen op de dansvloer in beweging krijgt, is de kans immers groot dat het ook daarbuiten een hit wordt.

08 Bae-Luxe en Roxy (Real Dimez) – van een ruige start naar roem op sociale media

Bae-Luxe en Roxy, ook bekend als Real Dimez © Rockstar Games

Bae-Luxe en Roxy zijn al vrienden sinds de middelbare school. Voordat ze hun zinnen zetten op muzikaal succes, verdienden ze geld door lokale drugsdealers af te persen. Later verwerkten ze die ervaringen in hun rapnummers en content op sociale media. Dankzij hun provocerende teksten en online aanwezigheid wisten ze een publiek aan te trekken en naam te maken in Vice City.

Hun doorbraak kwam met een single die ze samen met de lokale rapper DWNPLY opnamen. Na vijf jaar vol ups en downs, en heel wat moeite om hun groeiende publiek geboeid te houden, tekende het duo uiteindelijk een contract bij Only Raw Records. Beide artiesten hopen nu op hun volgende grote hit. Real Dimez belichaamt het moderne Vice City, waar de grenzen tussen criminele activiteiten, online invloed en de celebritycultuur steeds moeilijker te onderscheiden zijn.

09 Andrés de León – een spraakmakende VIP die meer nodig heeft dan alleen een escort

Er is meer aan Andrés de León dan je op het eerste gezicht zou denken © Rockstar Games

We weten minder over Andrés de León dan over veel van de andere personages, maar zijn verschijning in de gameplay-demo van augustus suggereert dat hij wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen in het verhaal. Jason en Lucia worden ingehuurd om hem te beveiligen en ervoor te zorgen dat hij uit de problemen blijft. Ze halen hem op van het vliegveld en begeleiden hem naar een evenement ter ere van de opening van het Amerikaanse hoofdkantoor van Megamundo.

Andrés komt niet direct over als de makkelijkste klant. In plaats van zijn aandacht bij de ceremonie te houden, verblijft hij met zijn gezelschap in de vergaderruimte. De situatie neemt een serieuzere wending zodra het evenement wordt onderbroken door een aanval van gewapende aanvallers.

10 Petra Navarro – een keyfigure in de zakenwereld van Vice City

Er is nog niet veel bekend over Petra Navarro © Rockstar Games

Petra Navarro is de chief operating officer van Megamundo, die je leert kennen tijdens de gebeurtenissen die te zien zijn in de feature ‘An Extended Look’. Ze ontmoet Jason en Lucia terwijl ze als lijfwachten voor Andrés de León werken tijdens de openingsceremonie van het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. In tegenstelling tot veel van de personages die tot nu toe zijn geïntroduceerd, is Petra actief in de zakenwereld in plaats van in de georganiseerde misdaad op straat.

Toch is ze daarmee nog lang niet veilig. De ceremonie loopt al snel uit op chaos zodra gewapende aanvallers het evenement binnenvallen, met de hoofdpersonages midden in het strijdgewoel. Rockstar heeft nog geen officiële biografie voor Petra gedeeld en weinig onthuld over haar achtergrond en toekomstige rol. Bovendien blijft het onduidelijk of de Megamundo-verhaallijn een belangrijk deel van het totale verhaal beslaat, of enkel het decor vormt voor één missie.

11 Alles wat we tot nu toe weten over GTA 6