Op 19 november 2026 komt GTA 6 uit op consoles. Maar wat doet Grand Theft Auto VI eigenlijk beter dan GTA 5? Al 13 jaar lang zet Los Santos de norm voor open-worldgames en weet miljoenen spelers wereldwijd te boeien. Nu maakt Rockstar Games zich klaar om alles naar een nog hoger niveau te tillen.

Van een grotere game-world en verbeterde graphics tot een vernieuwd ‘wanted’-systeem, de verhaallijn en de gameplay-physics: GTA 6 belooft een enorme sprong vooruit. Maar hoe vergelijkt het zich tot zijn recordbrekende voorganger? Hier is alles wat je moet weten.

01 Map van GTA 5 vs Map van GTA 6: Leonida doorbreekt alle grenzen

GTA 6-release: 19 november 2026

GTA 6-platforms: PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S

GTA 5-release: 17 september 2013

GTA 5-platforms: Xbox 360, PS3 (2013); Xbox One, PS4 (2014); pc (2015); Xbox Series X/S, PS5 (2022)

Een van de brandende vragen bij elke GTA-release is natuurlijk: "Hoe groot is de spelwereld?" In het geval van GTA 6 is het antwoord simpel: gigantisch. Huidige previews en analyses wijzen erop dat de map van GTA 6 ongeveer twee keer zo groot wordt als die van GTA 5 (en zo'n drie keer zo groot als die van de Western-game Red Dead Redemption 2).

Terug naar Vice City © Rockstar Games

Ter vergelijking: Los Santos en het aangrenzende Blaine County in het vijfde deel van de serie besloegen een landoppervlak van iets minder dan 75 vierkante kilometer. Dat is op zich al behoorlijk indrukwekkend voor een open-worldgame. De fictieve staat Leonida is ongeveer twee keer zo groot als de map van GTA 5 en vormt daarmee de grootste spelwereld in de geschiedenis van de studio.

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Deze afmetingen komen vooral tot uiting in de geografische diversiteit. In plaats van één enkele metropool met het omliggende platteland bestaat Leonida uit zes verschillende hoofdregio’s . Naast de schitterende neon-metropool Vice City doorkruis je de troebele moerassen van de Grassrivers, de zonnige Leonida Quays, de industriestad Ambrosia, het vergane vakantieparadijs Port Gellhorn en de enorme bergketens van het Mount Kalaga National Park. Stuk voor stuk gebieden met hun eigen unieke flora en fauna, klimaat en landschap. Mini-werelden binnen een grotere wereld, eigenlijk.

GTA 6 bevat meer diersoorten dan eerdere edities © Rockstar Games

Weg van het asfalt komt de wildernis tot leven en is ze net zo rijk aan soorten als altijd: meer dan 170 verschillende diersoorten , waaronder alligators, zeekoeien en haaien, bewonen de biosferen en reageren op vocht en vuil met dynamische vachteffecten. De kaart van GTA 6 is dus niet alleen aanzienlijk groter dan die van GTA 5; hij is ook merkbaar gevarieerder en levendiger.

Veelgestelde vragen over GTA 6 Wanneer komt GTA 6 uit? GTA 6 komt op 19 november 2026 uit voor PS5 en Xbox Series X|S Komt GTA 6 ook uit op pc? Er is nog geen pc-versie aangekondigd. Maar het is waarschijnlijk dat er later nog een volgt, net zoals bij GTA 5 het geval was. Komt GTA 6 uit op de Nintendo Switch 2? Er zijn momenteel ook nog geen officiële plannen voor een versie voor de Nintendo Switch 2. Hoe groot is de kaart van GTA 6? Rockstar heeft geen officiële afmetingen bekendgemaakt. Volgens previews is de kaart ongeveer drie keer zo groot als die van Red Dead Redemption 2 en ongeveer twee keer zo groot als die van GTA 5. Hoeveel Wanted-sterren zijn er in GTA 6? In GTA 6 kun je maximaal zes Wanted-sterren krijgen. In GTA 5 was het maximum vijf sterren. Hoeveel hoofdpersonages zijn er in GTA 6? GTA 6 heeft twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval . In GTA 5 waren dat er drie (Michael, Franklin en Trevor). Hoe lang duurt GTA 6? Rob Nelson van Rockstar Games schat zo’n 80 uur speeltijd voor het verhaal en ‘een paar’ optionele missies. Draait GTA 6 op 60 FPS? GTA 6 is momenteel ontworpen om te draaien met een framerate van 30 FPS (frames per seconde). De ontwikkelstudio heeft een 60 FPS-optie echter niet uitgesloten.

02 Een vergelijking met de speeltijd van GTA 6 en GTA 5

Speelduur van GTA 6: ca. 80 uur (hoofdverhaal plus delen van de zijmissies)

Speelduur van GTA 5: ongeveer 51,5 uur (hoofdverhaal plus zijmissies),

Volledige doorloop van GTA 5: ongeveer 89,5 uur

Er zijn genoeg auto’s om uit te kiezen © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6 lijkt een aanzienlijk uitgebreidere spelervaring te bieden dan zijn voorganger. Rob Nelson van Rockstar Games zou naar verluidt zo’n 80 uur hebben besteed aan het doorspelen van het hoofdverhaal en enkele optionele doelstellingen. Ter vergelijking: volgens How Long to Beat duurt het gemiddeld 51,5 uur om het verhaal en de zijmissies van GTA 5 uit te spelen, en loopt dat op tot 89,5 uur voor spelers die alles willen voltooien.

Het is natuurlijk lastig om een harde vergelijking te maken zonder te weten hoeveel optionele content Nelson precies heeft meegepakt. Maar alles wijst erop dat GTA 6 je aanzienlijk langer bezig gaat houden. Wie echt alles wil zien, doet er goed aan om alvast wat extra vrije weekenden in te plannen.

03 GTA 6 vs GTA 5: politie, AI en het Wanted-systeem

Max. Wanted-niveau in GTA 6: 6 sterren

Max. Wanted-niveau in GTA 5: 5 sterren

Nieuw in GTA 6: info-icons, zoekzones, beschrijving van verdachten

Er zijn meerdere veranderingen doorgevoerd in het wanted-systeem © Rockstar Games

In de afgelopen 13 jaar heeft artificial intelligentie in games natuurlijk flinke vooruitgang geboekt, wat ook duidelijk te zien is in de gameplay van GTA 6. In GTA 5 was de manier waarop de politie werkte vaak frustrerend simplistisch. Zodra er een misdaad werd gepleegd, verschenen er patrouillewagens op uit het niets en dankzij digitale zichtkegels op de minimap wisten ze bijna altijd waar Michael, Franklin of Trevor zich schuilhielden. Vijf sterren was het maximale wanted-niveau.

GTA 6 brengt niet alleen de beruchte zesde ster terug, maar simuleert ook het politiewerk helemaal vanaf de basis. Misdaden leiden pas tot een alarm als voorbijgangers hun smartphone pakken, getuigen weglopen of bewakingscamera’s je vastleggen. Patrouilleagenten moeten eerst fysiek ter plaatse komen, in plaats van uit het niets te verschijnen.

GTA 6 heeft een nieuw Heat-systeem © Rockstar Games

Nog belangrijker is de identificatie van de dader: de politie van Leonida stelt een gedetailleerde beschrijving van de verdachte op. De politie noteert je uiterlijk, je kleding, eventuele maskers die je draagt en het vluchtvoertuig. Als je buiten het zicht van anderen van auto wisselt of andere kleren aantrekt, ebt de druk van de klopjacht weg. Als je onherkenbaar blijft, blijven de sterren in eerste instantie leeg en doorzoeken de eenheden de plaats delict systematisch, in plaats van blindelings het vuur te openen.

In Vice City zijn drie sterren of meer bijzonder gevaarlijk. Smalle straatjes en druk verkeer maken ontsnappen met de auto lastig. Je kunt echter uitstappen en via steegjes verdwijnen. Rockstar heeft het sprinten, springen en klimmen vernieuwd om ervoor te zorgen dat dit soepel verloopt.

04 GTA 6 introduceert een nieuw crimineel profiel

GTA 6 introduceert ook een compleet nieuwe gameplay-mechanisme voor misdrijven dat nog niet in GTA 5 zat. Naast het Wanted Level introduceert GTA 6 het Criminal Profile. Het is Rockstars antwoord op het ‘honour system’ uit Red Dead Redemption 2, maar het deelt je gedrag niet in als goed of slecht. Het houdt bij hoe je je gedurende het hele spel gedraagt en wordt, in tegenstelling tot de sterren, niet gereset.

Lucia en Jason houden zich niet in © Rockstar Games

Onnodig geweld en zinloze vernielingen hebben een negatieve impact, maar verrassend genoeg geldt dat ook voor hoe je omgaat met afval of andere alledaagse voorwerpen. Geweld dat noodzakelijk is voor missies of overvallen wordt niet automatisch afgestraft. Voer je heists clean uit, dan verbeter je juist je reputatie als capabele crimineel. Je profiel beïnvloedt ook hoe de inwoners van Leonida op je reageren en kan zelfs delen van de verhaallijn veranderen.

In de Extended Look lijkt het systeem op een karma-mechanisme. Kleine daden van vriendelijkheid, zoals een hond aaien, staan aan de ene kant, terwijl misdaden aan de andere kant staan.

05 Personages en verhaalstructuur: Bonnie en Clyde in plaats van een chaotisch trio

Hoofdpersonages in GTA 6: Jason en Lucia

Hoofdpersonages in GTA 5: Michael, Franklin, Trevor

De hoofdpersonen van de GTA-serie zijn een onderwerp op zich, en iedereen heeft zo zijn eigen favorieten . GTA 5 draaide destijds om drie fundamenteel verschillende antihelden. De wisselingen in perspectief tussen ex-bankrover Michael, straatschurk Franklin en psychopaat Trevor zorgden voor veel bijtende humor en explosieve overvallen, maar hielden de speler emotioneel vaak op afstand van de actie.

The three protagonists from GTA 5 © Rockstar Games

GTA 6 pakt het een stuk persoonlijker en realistischer aan met Lucia en Jason. Een absolute primeur: Lucia is het eerste vrouwelijke hoofdpersonage in de serie. Scriptschrijver Alexa D’Agostino benadrukt dat Lucia is neergezet als een gelaagd en imperfect personage. Met haar sterke karakter en daadkracht doet ze niet onder voor eerdere iconen zoals Arthur Morgan en Niko Bellic.

Het is aan jou om te beslissen of Lucia en Jason een stel worden © Rockstar Games

De relatie tussen de twee criminelen vormt het kloppende hart van het verhaal. Naast het delen van uitrusting en het uitvoeren van gezamenlijke heists, krijgt het duo te maken met wisselende vertrouwensniveaus en partnership-mechanics. Dit geeft de verhaallijn aanzienlijk meer diepgang.

Wat vanuit gameplay-oogpunt spannend is, is dat je bijna de hele game door tussen de twee kunt wisselen, hoewel dit tijdens bepaalde verhaalscènes is uitgeschakeld. Buiten de missies om kunnen ze hun eigen gang gaan of samenwerken in de wereld. Als je niet als het andere personage speelt, gaan ze gewoon door met hun dagelijkse routine. Berichten van je partner houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Als je hun telefoontjes constant negeert, zou dat op de lange termijn zelfs de relatie kunnen schaden.

06 Gameplay en open wereld in GTA 6 en GTA 5 vergeleken

Qua gameplay stapt GTA 6 af van de lichtvoetige arcade-stijl van zijn voorganger. Volgens de eerste previews leunen veel gameplay-systemen zwaar op de diepgang van Red Dead Redemption 2. Vuurgevechten voelen fysieker aan, de terugslag van wapens vereist meer finesse, en man-tegen-mangevechten (close-combat) bevatten nu dynamische grappling-moves en hitzones.

De stad is van jou, maar pas wel op voor de politie © Rockstar Games/Take-Two

Ook het dagelijks leven in de metropool verandert drastisch. In plaats van op de stoeprand naar een taxi te fluiten, open je jouw in-game smartphone om de moderne rideshare-app 'RydeMe' te gebruiken. Zo kun je je laten rondrijden terwijl je stiekem gesprekken afluistert. Met actieve social media-feeds en virale videotrends is de smartphone bovendien een directe afspiegeling van de absurde waanzin van Florida.

Daarnaast is de interactiviteit met gebouwen enorm toegenomen: terwijl in GTA 5 de overgrote meerderheid van de huizen slechts façade was, kun je in Leonida honderden winkels, clubs, eetcafés en appartementen binnengaan, waardoor spontane overvallen in de open wereld onvoorspelbaar worden.

Lucia en Jason genieten van het uitzicht op Vice City © Rockstar Games

Daarnaast is de omgeving aanzienlijk levendiger: volgens previews zijn er meer dan 600.000 NPC-animaties; in GTA 5 waren dat er ongeveer 55.000 en in Red Dead Redemption 2 zo’n 300.000. Alle NPC’s in de spelwereld zijn individueel ontworpen, in plaats van simpelweg samengesteld uit kleding en lichaamsdelen. Leonida zal een breder aanbod aan maten en lichaamsbouw bieden, waarbij animaties zich realistisch aanpassen aan lichaamsgrootte en vorm.

Je kunt voorbijgangers begroeten, uitdagen of geruststellen. NPC’s merken het als je gesprekken afluistert en zullen je aanspreken als je ze te lang volgt. Sommige inwoners dragen wapens, en toevallige gesprekken kunnen zelfs leiden tot geheel nieuwe activiteiten of gebeurtenissen.

07 Technologie, weer en physics: next-gen graphics voor GTA 6

GTA 6 is echt een visual feest © Rockstar games

GTA 5 was technisch gebaseerd op PS3- en Xbox 360-hardware en maakte voornamelijk gebruik van statische schaduwen, vaste weerszones en opgeschaalde texturen. GTA 6 maakt gebruik van de nieuwste versie van de eigen RAGE-engine en is helemaal vanaf nul ontwikkeld voor moderne consoleplatforms.

Volledige ray tracing voor globale verlichting en reflecties zorgt voor fotorealistische weerspiegelingen in plassen, neonreclames en autolak. Personages hebben physics gesimuleerde individuele haaranimaties en stofsimulaties die zichtbaar reageren op wind en regen.

Een belangrijk hoogtepunt is het lokale weersysteem: terwijl de zon op de zandstranden van Vice City brandt, kunnen er boven de moerasgebieden hevige onweersbuien en tropische orkanen woeden. Deze stormen zetten greppels onder water, blazen borden omver en hebben een merkbare invloed op het rijgedrag en de grip van sportwagens en muscle cars. Dat brengt ons meteen bij het volgende punt.

08 Voertuigen en autodiefstal

GTA 6 zal circuitraces bevatten – een primeur voor de serie © Rockstar Games/Take-Two

De besturing in GTA 6 lijkt in de Extended Look dynamischer dan in GTA 5, met scherpere bochten en plotselinge remmanoeuvres. Je kunt het meteen uitproberen in autoraces of crossmotorraces, want GTA 6 lijkt zich te ontwikkelen tot een echte arcade-racegame .

Daar komen nog nachtelijke straatraces en andere evenementen bij. Er zou in Leonida zelfs een permanent circuit te vinden zijn, dat qua uiterlijk is gebaseerd op de Sebring International Raceway. Dit sluit perfect aan op de verbeterde handling van voertuigen, waarvoor het ontwikkelteam naar verluidt zelfs echte coureurs heeft ingehuurd.

Autodiefstal wordt ook aanzienlijk lastiger en gevarieerder dan in GTA 5: om in een auto in te breken is veel meer nodig dan alleen op een knop drukken. Voertuigen worden ingedeeld in beveiligingsniveaus, waarbij dure modellen aanzienlijk moeilijker te stelen zijn. De WAINK-app scant een auto van tevoren en toont de geschatte waarde, het type slot, het alarm en de tracker. Oudere auto’s kun je openen met eenvoudig gereedschap zoals een Slim Jim, terwijl je voor moderne luxeauto’s hightech apparatuur nodig hebt, zoals een sleutelkloner. Sommige van deze tools worden pas vrijgespeeld naarmate het verhaal verder loopt.

De waarde van de auto daalt als hij zichtbare schade heeft. Dit maakt het lastig om ermee weg te komen en de auto af te leveren, want Vice City heeft smallere wegen en drukker verkeer dan Los Santos. Sommige auto’s hebben zelfs GPS-trackers die hun locatie doorgeven aan de politie.

Je kunt je auto pimpen in de tuning workshop © Rockstar Games/Take-Two

Jason en Lucia bouwen ook hun eigen verzameling voertuigen op bij hun huidige woning. De kofferbak biedt ruimte voor wapens en een setje reservekleding, wat direct gekoppeld is aan het Wanted-systeem.

09 Activiteiten en side-quests

Kajakken in de groene heuvels van het Mount Kalaga National Park © Rockstar Games

GTA 5 bood al jagen, wandelen op Mount Chiliad, skydiven en vluchten in gehuurde vliegtuigen. Er was ook een aandelenmarkt waar je kon handelen. GTA 6 breidt het aanbod aan nevenactiviteiten echter aanzienlijk uit. Naast het plegen van misdaden kun je biljarten en minigolfen, kajakken, duiken, skydiven, sporten, de dierentuin bezoeken en nog veel meer.

Je kunt wilde dieren observeren, zowel in gevangenschap als in het wild, en ze van een checklist afvinken. Dit bouwt voort op een functie uit Red Dead Redemption 2.

10 Soundtrack en radio

Rockstar belooft dat GTA 6 het grootste en meest gevarieerde aanbod aan radiostations uit de serie tot nu toe zal bevatten. Op 8 oktober 2026 onthulde de studio de eerste zes stations, compleet met presentatoren en geluidsfragmenten, op de officiële website. Daaronder vallen Cocoteo FM met moderne Latijns-Amerikaanse muziek, Back Country Radio met country en outlaw-muziek, AfroBank FM met een mix van Afrobeat tot Amapiano, The Chamber 106.6 met hardrock en speedmetal, Flash FM met pophits en Dirty South Classics met zuidelijke rap.

De fictieve rappers Real Dimez en Roxy zijn te zien in GTA 6 © Rockstar Games

Er zijn bekende namen te horen als presentatoren, waaronder Bad Bunny, Lana Del Rey en Slayer-leden Kerry King en Tom Araya. Bevestigde nummers zijn onder andere ‘Electric Feel’ van MGMT, ‘Raining Blood’ van Slayer en ‘Don’t Come Home a Drinkin’ van Loretta Lynn. Je kent Flash FM vast nog wel uit eerdere delen van Vice City, en het maakt nu een comeback.

Er zijn ook twee nieuwe gameplay-functies. In GTA 6 kun je nu te voet naar de radio luisteren, via je smartphone en met een koptelefoon. Rockstar introduceert ook voor het eerst on-demand podcasts in de serie. Daarnaast verschijnt op 19 november 2026 ‘Grand Theft Auto VI: The Album’, met 34 originele nummers. Rockstar is van plan om de volledige lijst met zenders en nummers pas bij de release bekend te maken.

11 Multiplayer en GTA Online

GTA 5 is ook een langlopende hit geworden dankzij GTA Online. De online modus ging op 1 oktober 2013 van start, kort na de hoofdgame, en is de reden waarom de game tot op de dag van vandaag ongelooflijk populair blijft. Take-Two heeft laten doorschemeren dat GTA Online naast GTA 6 zal blijven draaien. Een vernieuwde, nieuwe versie van een mogelijke „GTA 6 Online“ wordt naar verwachting in 2027 gelanceerd.

Rockstar heeft nog geen specifieke details onthuld over een multiplayer-modus voor GTA 6. Het enige wat we weten is dit: het komt eraan. En tot die tijd hebben we een paar wensen die we graag in vervulling zouden zien . Hmm, Rockstar Games? Wat denk jij ervan?

12 GTA 6 vs. GTA 5 in één oogopslag

GTA 6 GTA 5 Release date November 19, 2026 September 17, 2013 Platforms PS5, Xbox Series X/S PS3, Xbox 360 (later gereleased op andere consoles zoals PC) Setting Leonida en Vice City Blaine County en Los Santos Game world Ongeveer twee keer zo groot als GTA 5 75.84km² Wanted level Maximum 6 sterren Maximum 5 sterren Protagonists 2 (Lucia and Jason) 3 (Michael, Franklin and Trevor) Playtime Ruim 80 uur Ongeveer 51.5 uur

13 Alles wat we tot nu toe weten over GTA 6

Over de auteur Wie is Phil Briel? Phil is de maker achter @nophilterde en een voormalig professioneel esports-speler in games als Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport en FIFA op pc en consoles. Hij heeft eerder gewerkt als redacteur voor verschillende gamingwebsites en -tijdschriften.