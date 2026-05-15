Max Verstappen is zijn horizon aan het verbreden. De viervoudig wereldkampioen heeft de Formule 1 veroverd en richt zich in zijn vrije tijd op nieuwe uitdagingen. En er is geen grotere uitdaging dan de 24 uur van de Nürburgring.

De 24 uur van de Nürburgring is een van de belangrijkste races van het jaar. Honderden coureurs racen een volledige dag op een van de gevaarlijkste en meest uitdagende circuits ter wereld, op zoek naar ultieme roem en glorie. Een etmaal lang moet zij alles zien te trotseren wat de Nordschleife voor ze in petto heeft: van onvoorspelbare weersomstandigheden en Code 60-neutralisaties tot grote snelheidsverschillen en technische problemen.

Voor Verstappen mag het de eerste keer zijn , voor veel coureurs is de race een regelrechte verslaving. In een uitpuilende paddock met Max-fans spraken wij drie helden van de Nederlandse autosport met veel ervaring op de Nordschleife, om te vragen wat ervoor nodig is om de 24 uur van de Nürburgring te overleven - en te winnen.

Quotation Als je daar de verkeerde beweging maakt, is er geen weg terug Duncan Huisman

Lees hier de verhalen van Jeroen Bleekemolen, Tom Coronel en Duncan Huisman over de legendarische race in de Eifel.

01 De mythe en mystiek van de Nürburgring

Jackie Stewart, drievoudig wereldkampioen Formule 1, omschreef de Nürburgring ooit eens als de ‘Groene Hel’. Het blijft een akelig toepasselijke naam voor het circuit waar Niki Lauda in 1976 zijn ongeluk had. De autosportwereld werd in april nog geconfronteerd met de gevaren door het dodelijke ongeval van de 66-jarige coureur Juha Miettinen, tijdens de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring.

Autosport zal waarschijnlijk nooit helemaal veilig zijn, maar de Nordschleife is simpelweg een gevaarlijke baan. Met een totale afstand van ruim 25 kilometer, 170+ bochten en voortdurend veranderende weersomstandigheden is de 24 uur van de Nürburgring een complete chaos.

De Nürburgring heeft meer dan 100 bochten, en die zijn zeer uitdagend. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Waarom zou je dan 24 uur willen racen op een circuit met de bijnaam Groene Hel? Heel eenvoudig: voor een autocoureur bestaat er geen grotere uitdaging.

“Alles is extreem hier”, legt Tom Coronel uit. “Het is het meest uitdagende circuit, we rijden in de meest uitdagende auto's, in de meest uitdagende weersomstandigheden. De hoeveelheid auto’s, de hoeveelheid bochten, de rijdende chicanes… het draagt allemaal bij aan de mythe van de Nordschleife.”

Met ‘rijdende chicanes’ doelt de Formule Nippon-kampioen van 1999 op de grote snelheidsverschillen waarmee coureurs tijdens de 24 uur van de Nürburgring te maken hebben. Dit jaar staan er honderden coureurs en 161 auto’s, verdeeld over ruim 20 klassen, aan de start van de race.

Verstappen deelt de auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

In de autosport is er geen uitdaging zoals de 24 uur van de Nürburgring. “En dat is precies waarom Max hier ook is”, vervolgt Coronel. “Het publiek is extreem, de campings zijn extreem, zelfs de pitbox is extreem. Je staat hierbinnen met zes auto’s. Je kan amper je banden wisselen. Het kan nooit normaal. En dat kan bij Verstappen ook niet. Tel dat bij elkaar op, en je hebt het meest extreme wat er bestaat.”

02 Gevaar schuilt achter iedere bocht

Wie wel eens een rondje over de Nürburgring heeft gereden in Gran Turismo of iRacing, weet dat het in bijna elke bocht fout kan gaan. Je hoeft maar één slippertje te maken of je eindigt in de vangrail. Alertheid en precisie zijn vereisten op de Nordschleife, maar er zijn stukken die zelfs de meest ervaren coureurs met extra respect benaderen.

Voor Duncan Huisman, winnaar van de 2005-editie van de 24 uur van de Nürburgring, is Pflanzgarten zo'n gedeelte waar je bij de les moet blijven. “Het gaat zo hard daar. Het is eigenlijk rechtdoor, maar er zijn allemaal kleine bochten waar je met 240-250 km/u doorheen raast. Als je daar een langzame auto wil passeren en de verkeerde beweging maakt, is er geen weg terug.”

Op sommige plekken komen de auto's van het asfalt. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Hetzelfde geldt in Fuchsröhre. Hier slingeren coureurs via een aantal flauwe bochten naar beneden met een snelheid van rond de 250 km/u. “De baan is ook erg hobbelig”, vervolgt de meervoudig toerwagenkampioen. “Als je daar een deelnemer tegenkomt, kun je beter even wachten. Dat kost je misschien twee seconden, maar als je probeert in te halen gaat het mis en klap je in de muur.”

Vlak daarvoor zit Schwedenkreuz. Een lange bocht naar links waar je met hoge snelheid doorheen gaat. “Daar zie je ook veel klappers gebeuren”, vertelt Jeroen Bleekemolen. “Als hier [in de paddock] het zonnetje schijnt, kan het daar opeens nat worden. Er gebeuren veel ongelukken. Als je daar als eerste komt, ja, dan ben je kansloos.”

Wanneer (niet als) het misgaat, komt er op de Nürburgring geen safety car het circuit op. Daar is de baan te lang voor. In plaats daarvan gebruikt men een bijzondere oplossing waar Max Verstappen in de Formule 1 niet mee te maken heeft: Code 60. Dit houdt in dat coureurs in de zone waar dit bord hangt niet harder dan 60 km/u mogen rijden. Voor de veiligheid.

Max Verstappen op de Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool Quotation Iedere 24 uur heeft zijn eigen avontuur. Tom Coronel

Code 60 kan voor rare situaties zorgen, zo weet Coronel. “Hier gebeurt alles dwars door elkaar. Als ze een vangrail moeten repareren, rij je gewoon door. En het kan wel een uur duren voor je daar weer normaal mag racen.”

Het is ook niet ongebruikelijk dat de 24 uur van de Nürburgring urenlang wordt stilgelegd, bijvoorbeeld door een ongeluk of het weer. Tijdens de race van 2013, die door Bleekemolen werd gewonnen, hing zelfs 9 uur lang de rode vlag vanwege de regen. Maar dat heeft ook zijn voordelen. “Dat was de enige keer dat ik hier goed heb geslapen”, lacht de tweevoudig Porsche Supercup-kampioen.

03 Het weer trotseren

Op de Nürburgring speelt het weer een cruciale rol in het verloop van de race. Veel meer dan op andere circuits. Het circuit kent zo’n 300 meter hoogteverschil en de omstandigheden in de Eifel kunnen elk moment omslaan. En omdat de Nordschleife zo lang is, kan je in één ronde zon, regen en zelfs sneeuw of hagel tegenkomen. Zie daar maar eens mee om te gaan.

“Het is bijna niet uit te leggen wat je soms allemaal tegenkomt”, verklaart Coronel. De 54-jarige coureur, die in 2026 voor maar liefst twee teams rijdt in een Audi R8 LMS GT3, kreeg tijdens de editie van 2019 van zijn teambaas te horen dat het keihard hagelde aan de andere kant van de baan. Dit terwijl het bij hem helemaal droog was. “Ik dacht: die heeft de verkeerde sigaretten gevonden. Maar toen kwam ik daar aan en was alles wit. Ik kon niet eens de heuvel op en viel zelfs stil. Daar sta je dan. Dat is de Nordschleife.”

Op de Nürburgring verandert het weer heel de tijd. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Nederlandse coureurs staan erom bekend wel aardig te kunnen sturen in de regen, maar er zijn grenzen – zo weet ook Bleekemolen. “Een beetje regen is niet erg, maar je moet wel normaal kunnen rijden. Soms kan je beter in een gewone straatauto zitten, die staan tenminste hoog boven de grond. In die GT’s glijd je op een gegeven moment als een boot van de baan. Dan ga je zelfs op het rechte stuk alle kanten op, dat is niet te doen.”

04 Racen in de duisternis

De 24 uur van de Nürburgring is niet compleet zonder racen in de nacht. Dat is een vaardigheid an sich. Er zijn hele stukken van het circuit waar je omringd bent door de duisternis en niet verder kan zien dan het licht van je koplampen – en die van de competitie . Andere delen van het parcours zijn een disco van campingfeesten, fakkels en barbecue-rook. Kortom: je moet maar geconcentreerd zien te blijven.

Voor Max Verstappen zal racen in het donker een nieuwe ervaring zijn. Ja, de Formule 1 heeft een handvol nachtraces, maar door de kunstmatige verlichting rijden coureurs praktisch bij daglicht. Dit is andere koek.

Concentratie is een van de sleutels tot succes. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

“Het is een stuk vermoeiender dan overdag racen, omdat je zo gefocust bent op je zicht”, legt Bleekemolen uit. “Je moet ook heel goed kijken waar je instuurt en wie er om je heen rijden. Het vereist veel meer concentratie.” Sommige coureurs, zoals Duncan Huisman, voelen zich ‘s nachts als een vis in het water. “Natuurlijk moet je goed opletten, maar ik vind het juist heel relaxed. Vooral als het droog is. Je zit helemaal afgesloten en hebt geen storingen van buitenaf.”

En slapen coureurs nog een beetje tijdens de race? Dat verschilt per persoon. “Tom [Coronel] gaat liggen en is altijd zo weg”, grapt Bleekemolen. “Maar ik heb daar zelf meer moeite mee. Ik blijf de live timing volgen en kijken wat mijn teamgenoten doen. Als ik een tijd niet hoef te rijden probeer ik een uur of drie te slapen, maar dat is moeilijk en lukt me zeker niet altijd.”

05 Geluk hebben en hard rijden

Is er dan een recept om de 24 uur van de Nürburgring te winnen? Niet echt. Daarvoor is endurance racen te onvoorspelbaar . Zeker op dit circuit. Er kan altijd wel wat misgaan. Doe je het zelf niet, dan doet een ander het wel of laat de techniek je in de steek. Het belangrijkste om te onthouden: de race is niet voorbij totdat je over de streep komt.

Rijderswissels zijn vast onderdeel van iedere 24-uursrace. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Dat weet Duncan Huisman als geen ander. Hij won de race dan in 2005, maar zijn pad naar de overwinning had meer ups en downs dan de gemiddelde achtbaan. In de eerste uren was er regen, sneeuw en toen helaas ook technische problemen. “Het begon eigenlijk heel goed. Ik lag het eerste uur op kop, maar toen kreeg ik een lekke band aan het begin van de ronde en liepen we een enorme achterstand op.” Toch won Huisman de race met twee ronden voorsprong. “Dat stukje geluk heb je hier nodig.”

Wat racen in wisselende omstandigheden zo lastig maakt, is het managen van de risico’s. “Je kan zo een minuut tijd winnen die beslissend kan zijn voor de zege, maar je kan ook van de baan raken. Het risico dat je een fout maakt, is heel groot”, stelt Bleekemolen. Maar zelfs als je alles goed doet, kan je race in de soep lopen, erkent Huisman. “Op sommige delen van de baan maakt het niet uit of je Max Verstappen bent. Als je daar wat doms doet, dan ga je er gewoon af.”

Quotation Je maakt in één stint al zoveel mee, dat kan je niet uitleggen Jeroen Bleekemolen

Volgens Coronel is het niet gek dat Verstappen zich heeft laten verleiden om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. “Het is de allergrootste thriller die je kan meemaken. Wat hier gebeurt, gebeurt nergens anders. Max zoekt uitdagingen, maar waarom komt hij dan hierheen? Omdat deze race de meest uitdagende race is die er bestaat. Iedere 24 uur heeft zijn eigen avontuur.”

06 Bereid je voor op het onvoorspelbare

Een goed begin is het halve werk. Maar niemand kan zich voorbereiden op de onvoorspelbare chaos waaraan je je op de Nürburgring moet overgeven. Coronel, die voor de vijftiende keer meedoet aan de 24 uur van de Nürburgring, maakt zich daarom geen zorgen meer over de race. “Ik sta nergens meer van te kijken. Ik stap in en doe mijn ding, meer kan je niet doen. Die laatste twee tienden zijn niet belangrijk, want dit is de Nordschleife."

Op de Nürburgring moet je constant langzamere auto's inhalen. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Volgens Bleekemolen mag er geen twijfel over bestaan dat de 24 uur van de Nürburgring de moeilijkste 24-uursrace ter wereld is. “Je maakt in één stint al zoveel mee tijdens deze race, dat kan je helemaal niet uitleggen. Er zijn zoveel dingen die net goed of bijna fout gaan. Auto’s die in de muur eindigen, je raakt zelf bijna iemand, dan ineens regent het. Alles kan gebeuren. Dat maakt deze race heel bijzonder.”

07 De Nürburgring is verslavend

Hoe gevaarlijk en gemeen de 24 uur van de Nürburgring ook mag zijn, coureurs staan te trappelen om terug te keren. Duncan Huisman had al jaren niet geracet, maar trok op aandringen van vriend Tom toch zijn racepak uit de kast om in te vallen voor de geblesseerde Rudy van Buren. “En volgend jaar doe ik ook mee!”, aldus de enthousiaste toerwagenspecialist.

Verstappen haalt veel nieuwe fans naar de Nürburgring. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Jeroen Bleekemolen heeft naar eigen zeggen een haat-liefdeverhouding met de race. “Ik heb hem mogen winnen en ben tweede geworden, maar ik heb hier ook veel klappers meegemaakt, vaak buiten mijn eigen schuld. Er waren jaren dat ik de race bewust heb overgeslagen, omdat ik hem te link vond. Maar als je de 24 uur één of twee keer hebt gemist, wil je eigenlijk weer terug.”

Volgens Coronel is er geen afkickkliniek die je kan helpen met de verslaving voor de 24 uur van de Nürburgring. “Het is niet te begrijpen wat er hier gebeurt. Je moet het meemaken. Alleen dan heb je wel een probleem: dan ben je verslaafd. En daar kom je nooit vanaf.”

