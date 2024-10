HYROX seizoen gaat van start! Felle rivaliteit en razendsnelle wins

Het HYROX-seizoen ging van start in Amsterdam wat de weg vrijmaakte voor een felle competitie. 's Werelds beste HYROX-atleten streden voor een podiumplaats in het eerste grote evenement van het seizoen 2024-25, allemaal met als doel een plek op de HYROX Wereldkampioenschappen. Sterren die meededen waren onder andere Men's Doubles kampioen Jake Dearden , regerend Women's Singles kampioen Megan Jacoby, drievoudig wereldkampioene Lauren Weeks en titelverdediger Men's Singles kampioen Alexander Roncevic. Ze kwamen terug na de zomerstop en wilden bewijzen dat ze hun vaardigheden hadden aangescherpt.

In Amsterdam ging de wedstrijd niet alleen om winnen - het was een test van wie zichzelf het hardst had gepusht tijdens het tussenseizoen, zwakke punten in sterke punten had omgezet en had laten zien dat ze het uithoudingsvermogen hadden om als sterkste van het seizoen naar voren te komen.

The Elite 15 women power away in Amsterdam © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Elite 15 vrouwen: Lauren Weeks maakt indruk

Onder impuls van een levendig publiek streden drievoudig wereldkampioene bij de vrouwen Lauren Weeks, LA-kampioene Lau-ren Griffith en titelverdedigster Megan Jacoby om de eerste plaats. Halverwege waren de drie nek-aan-nek bij het burpeestation en soms was er maar één seconde verschil tussen Weeks en Jacoby.

Uiteindelijk eiste Weeks de overwinning op, in een eindtijd van 57m 28s, waarmee ze het vorige wereldrecord van 58m 3s, dat ze eerder dit jaar in Wenen, Oostenrijk, vestigde, verpulverde.

Reigning world champ Megan Jacoby pushed hard, but couldn't match Weeks © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Regerend wereldkampioene Megan Jacoby eindigde als tweede in 58m 0s. De Amerikaanse bleef de hele race kalm en toonde haar klasse, maar kon haar rivale dit keer niet bijhouden. "Het was een absoluut gevecht vandaag," zei Jacoby na de race. "Dit is een test en het grote doel is de wereldkampioenschappen."

De race liet zien dat er dit seizoen waarschijnlijk een grote strijd aan de top zal zijn tussen Weeks en Jacoby.

"Het parcours was erg glad, het was zeker ingesteld op een snelle run," zei Weeks na de race. "Mijn run voelde echt heel goed." Over het moeilijkste deel zei ze: "Ik ben altijd zo nerveus voordat ik de sleeën raak, want sommige dagen zijn ze hard en andere dagen vliegen ze."

Weeks had eerder gezegd dat ze nog niet "HYROX-klaar voor de race" was, omdat het nog zo vroeg in het seizoen was en ze nog geen kans had gehad om specifieke stations te trainen.

Weeks her world record time despite admitting she's not yet up to her best © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ik ben altijd zo nerveus voordat ik de sleeën op ga, omdat sommige dagen zwaar zijn en andere dagen vliegen. Lauren Weeks

De 34-jarige Amerikaanse Weeks, drievoudig wereldkampioene, is een van de succesvolste deelnemers in de geschiedenis van de sport. In 2022 deed ze zelfs mee aan de HYROX World Championships terwijl ze acht maanden zwanger was en eindigde ze in de top 10.

"Elke race is anders," zegt Weeks. "Ik kan niet beginnen met de verwachting dat ik me elke race geweldig zal voelen. Soms begin ik mijn eerste loop met een geweldig gevoel en soms heb ik het gevoel 'vandaag wordt een lange'. Het is gewoon weten dat je elke keer alles moet geven," zei Weeks over haar mindset voor de wedstrijd.

Ondanks dat ze zich niet wedstrijdfit voelde, had ze het tussenseizoen besteed aan het uitbreiden van haar vaardigheden en aan het genieten: "Ik had eigenlijk heel veel plezier. Ik zou niet zeggen dat ik mijn training heb aangepast, ik heb wat wegwedstrijden gedaan, ik heb wat trailwedstrijden gedaan, ik heb wat obstakelparkoersen gedaan. Ik probeerde mijn vleugels uit te slaan en verschillende dingen te proberen."

Wat de toekomst betreft, is Weeks voorzichtig met te vroeg pieken en twijfelt ze over deelname aan het HYROX Open Asian Championships evenement in Hong Kong op 23-24 november, omdat ze dan niet bij haar nu tweejarige dochter kan zijn.

Australische Elite 15 nieuweling shockeert de profs

22-year-old Joanna Wietrzyk made a big impression on her Elite 15 debut © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Johanna Wietrzyk, 22 jaar oud en debutant in de Elite 15, eindigde op de derde plaats en voormalig tennisspeelster, en werd door winnares Lauren Weeks genoemd als iemand die een brug kan slaan tussen de sport en de volgende generatie. "Ik had een achterstand en ik was echt trots op mezelf," zei Wietrzyk. "Ik hield me aan mijn raceplan en het werkte duidelijk."

Elite 15 heren: wereldkampioen Alexander Roncevic houdt stand

De 34-jarige Oostenrijker Alexander Roncevic - die een zwemachtergrond heeft en, nadat hij eerder dit jaar het 2024 Elite 15 HYROX Wereldkampioenschap in het Palais des Expositions in Nice won, wordt beschouwd als de beste in de sport - nam al vroeg een voorsprong bij het ski-erg-station, met de Australiër James Kelly op de hielen.

De Amerikaan Rylan Schadegg zat niet ver achter hem en 36 minuten na de race had Kelly een voorsprong op de recordtijd van voormalig wereldkampioen Hunter McIntyre - net als Roncevic, die hem snel inhaalde.

Alexander Roncevic and James Kelly battled hard for the Elite Men's win © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Alle mensen verwachten iets van je, dus het is een beetje druk, maar ik hou van HYROX en de gemeenschap. Alexander Roncevic

Het tweetal vocht het uit tot het einde, waarbij ze over hun schouders keken om te zien waar de ander was. In het laatste onderdeel, de wall balls, lag Roncevic bij de start een handvol reps voor op Kelly, totdat vier no-reps hem vertraagden. Toen liet Kelly de bal vallen.

Uiteindelijk was het Roncevic die de titel veroverde door te finishen in 53m 31s - de op één na beste tijd ooit. Hij werd gevolgd door Kelly in 53m 53s, net onder de grens van 54 minuten. Hunter McIntyre, die momenteel het wereldrecord van 52m 33s in handen heeft, was een opvallende afwezige in de race.

"Alle mensen verwachten iets van je, dus het is een beetje druk, maar ik hou van HYROX en de gemeenschap, dus het is leuk om hier te komen," zei Roncevic over zijn eerste keer dat hij een kampioenschap verdedigde. Hij is nu klaar om zich te richten op HYROX Chicago, dat plaatsvindt op 16 november.

"Als je wereldkampioen bent, komt er wat zelfvertrouwen bij kijken," ging Roncevic verder. "Mijn doel was om het tempo voor mezelf te bepalen. Ik wist dat het een hardloopwedstrijd zou worden en James is een betere loper, maar ik wist dat ik zou knallen op de stations en dat gebeurde ook. De muurballen waren vrij dichtbij, maar ik wist dat ik het ging halen. We speelden een beetje rond, maar alles aan mijn kant was onder controle."

The wall balls proved the decisive station in the men's contest © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

In zijn eigen interview na de race was de Australiër Kelly reflectief. "Het eerste wat ik tegen hem zei was dat ik dacht dat ik hem twee keer had gebroken," zei hij, verwijzend naar het moment dat Roncevic stopte voor een waterpauze en een moment na de carry. "Hulde aan Roncevic, hij is sterk teruggekomen en heeft bewezen dat hij de te kloppen man is."

Een leraar met een spannende hobby

Ondertussen is Roncevic geen fulltime sporter - hij werkt als leraar in Wenen. "HYROX is meer een hobby voor mij," zegt hij. Zijn training is gericht op hardlopen. "Hoe beter je loopt, hoe beter je zult zijn bij HYROX. In een Open race, als je voor Pro gaat, moet je ook gewichten heffen en sterker worden, maar over het algemeen moet je beter worden in je runs en dan zal je HYROX-tijd dalen."

Roncevic' aanpak is onconventioneel. "Mijn training is altijd veel zwaarder dan de wedstrijd," geeft hij toe. "In de training heb ik mijn vrienden om me heen als ik wall balls doe, dingen naar me toe gooi om me af te leiden, en ik probeer door te gaan."

Jake Dearden in zijn eerste Elite 15 race enkele dagen na de marathon van Berlijn

In zijn allereerste Elite 15 race maakte Jake Dearden een sterke indruk als een van de rijzende sterren van HYROX. Na een uitzonderlijke atletische prestatie van het lopen van de Berlijn Marathon in 2u 28m en een nieuw persoonlijk record bij HYROX Pro Cape Town, allemaal binnen een tijdsbestek van slechts twee weken.

Jake Dearden stepped up to the Elite 15 in Amsterdam and learned a lot © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Dearden is firmly fixed on qualifying for the World Championships © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Dearden maakte de overstap van Open Pro naar de intense competitie van Elite 15 en omarmde de uitdaging met optimisme: "Het is een andere sfeer - minder concurrenten, meer druk en sterkere rivalen." Hoewel hij 11e werd, blijft Dearden onaangedaan en wil hij zich graag verbeteren. "Deze ervaring was vernederend, maar hier leer je pas echt. Het is een opstapje naar mijn uiteindelijke doel om bij de Elite 15 te komen op de Wereldkampioenschappen." Met zijn honger om uit te blinken en bereidheid om bij elke race te groeien, is Dearden een talent om in de gaten te houden in de HYROX-wereld.

Wat is HYROX en hoe werkt de ultieme fitnesswedstrijd?

HYROX is opgericht in november 2017 en het eerste seizoen vindt plaats in 2019. Het is een fitnesswedstrijd die 8 km hardlopen combineert met acht functionele workout-stations. Het noemt zichzelf 'The World Series of Fitness Racing' en 'Een sport voor iedereen'. Het staat open voor zowel amateurs als professionals en is 's werelds snelst groeiende hybride fitnesswedstrijd met meer dan 40 wereldwijde wedstrijden in 2023 en meer dan 90.000 deelnemende atleten.

"De groei van HYROX is gewoon ongelooflijk om te zien," zegt HYROX medeoprichter Moritz Fürste. "We verwachten dit jaar meer dan 600.000 aanmeldingen, wat betekent dat we absoluut geen nichesport meer zijn. Dat is mooi om te zien.

"Ik denk dat het mooie van HYROX is dat we het wiel niet opnieuw hebben uitgevonden. We hebben gewoon de twee grootste sporten ter wereld genomen - hardlopen en fitness - en ze gecombineerd in een echte wedstrijd. HYROX is een manier waarop mensen in sportscholen over de hele wereld al trainen. We zijn heel toegankelijk, hoewel het moeilijk is. In theorie zouden we nu allemaal op de startlijn kunnen staan en dan zouden we kunnen finishen."

Over de toekomst zegt Fürste: "Ik denk dat de groei van deze sport laat zien dat er veel toewijding is. We willen HYROX-evenementen houden in de 150 grootste steden ter wereld en het uiteindelijke doel is om van HYROX-fitnessracen een Olympische sport te maken."

HYROX has exploded in popularity around the world © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Komende locatie wereldkampioenschap onthuld

HYROX heeft onthuld dat het volgende wereldkampioenschap zal plaatsvinden in Chicago, VS, op de historische Navy Pier van 12-15 juni 2025. Kijk voor meer komende races op de HYROX evenementenkalender.