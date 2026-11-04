Deelnemers tillen kettlebells tijdens het Red Bull HYROX Coaches Camp in Bragança Paulista, Brazilië, in september 2026
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
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HYROX-training uitgelegd: Waarom sterker worden niet altijd beter is

Wat maakt je sneller bij HYROX? Een coach van wereldklasse legt uit wat echt telt en waarom sterker worden niet altijd sneller maakt.
Geschreven door Nicky Freymond
7 minuten lezenPublished on

Samenvatting

  1. 1
    Hoe pakt een topcoach de HYROX-training aan?
  2. 2
    Hoe breng ik dat HYROX-trainingsadvies in de praktijk?
  3. 3
    De vijf belangrijkste tips
  4. 4
    Kennis delen tijdens het Red Bull HYROX Coaches Camp
Jack Birch weet wat er nodig is om op het hoogste niveau te presteren. Als kracht- en conditietrainer bij het Red Bull Athlete Performance Center werkt hij met enkele van ’s werelds beste HYROX-atleten , waaronder Elite 15-sterrenJake Dearden en Lucy Procter. Hij heeft ook winter- en zomerolympiërs geholpen om te herstellen van blessures en hun topvorm te bereiken. Met meer dan 12 jaar ervaring in de topsport heeft Birch gewerkt met atleten in allerlei disciplines, van surfen en skateboarden tot voetbal en motorsport.
Dus, wat is er echt nodig om je voor te bereiden op HYROX? We spraken met Birch om de essentie van effectieve HYROX-training te bespreken, van het opbouwen van uithoudingsvermogen en kracht tot het vinden van de juiste balans tussen hardlopen en functionele trainingsstations. Hij legt ook uit waarom beginnende atleten niet zomaar de trainingsroutines van de profs moeten kopiëren – en hoe je een programma opstelt dat voor jou werkt.
01

Hoe pakt een topcoach de HYROX-training aan?

Hier zie je Jack Birch tijdens het Red Bull Hyrox Coaches Camp in Bragança Paulista, Brazilië, in september 2026.

Jack Birch traint topsporters in het Red Bull Athlete Performance Center

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Wat profs doen en jij morgen al kunt nadoen

Jack Birch: Ga elke sessie in met een duidelijk doel en een duidelijk resultaat voor ogen. Als je aan je sessie begint en je wilt maximale krachtontwikkeling rond de knie en heup opbouwen, gevolgd door een paar intervallen met zeer hoge intensiteit? Houd je daar dan aan. Plak er aan het einde geen extra aerobe training aan om jezelf nog verder uit te putten, want daarmee ondermijn je waarschijnlijk de aanpassingen die je met het eerste deel van de sessie wilde bereiken. Wees dus specifiek over wat je met de sessie wilt bereiken. Topatleten doen dit consequent, en amateurs zouden het net zo kunnen doen.

Is er iets dat een amateur misschien beter niet van de profs kan kopiëren?

Proberen hun totale trainingsvolume te kopiëren. Dat is opgebouwd door jarenlang trainen en een enorm trainingsvolume, dus ze hebben een heel stevige basis om dat totale volume vervolgens op te voeren. Maar iemand die net begint met de sport, zoals een beginner of een amateur, heeft die trainingsgeschiedenis nog niet. Dus als je zomaar hun trainingsvolumes probeert te kopiëren, lukt dat misschien wel en houd je het misschien weken of maanden vol, maar uiteindelijk gaat er iets mis en storten je krachten op de een of andere manier in. Probeer dat dus zeker te vermijden.

Deelnemers trainen tijdens een HYROX-sessie in het Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau, Oostenrijk, op 9 januari 2025.

Jack Birch aan het werk met HYROX-pro Jake Dearden

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

Waar besteden beginners veel te veel tijd aan?

Beginners besteden waarschijnlijk niet genoeg tijd aan dingen waar ze nog niet zo goed in zijn, en ze besteden waarschijnlijk te veel tijd aan dingen waar ze juist heel goed in zijn. Dus als je een achtergrond in hardlopen hebt, houd dan zeker je hardloopvolume hoog, maar probeer je te richten op het ontwikkelen van vaardigheid bij andere onderdelen.

Of als je een roeiachtergrond hebt, besteed dan niet al je tijd aan roeien, want dat is maar een heel klein deel van de wedstrijd. Dus ik zou zeggen: kijk naar je achtergrond en je vaardigheden, gebruik de beschikbare data en systemen om erachter te komen waar je goed in bent, en doe daar dan iets minder van. (Tenzij het hardlopen is, dan moet je dat juist heel veel doen.)

Wat is één ding waarvan je zou willen dat mensen ermee zouden stoppen voor hun volgende HYROX?

Mensen mogen doen wat ze willen. Daar heb ik geen sterke mening over. Maar ik vind het wel heel belangrijk om een doel te hebben en iets om naar toe te werken. Zelfs als het ambitieus is, is dat prima. In het ergste geval haal je het niet, maar dan kun je wel terugkijken en zien wat het verschil is tussen waar je wilt zijn en waar je nu bent.

02

Hoe breng ik dat HYROX-trainingsadvies in de praktijk?

Jake Dearden uit het Verenigd Koninkrijk trekt in mei 2026 het Noord-Amerikaanse T-28B-vliegtuig bij Hangar-7 in Salzburg, Oostenrijk.

Je hoeft het trainingsvolume van Jake Dearden niet na te doen

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Hoewel beginners niet zomaar de trainingsvolumes van profs moeten kopiëren, biedt het vierdaagse plan van Birch een handig kader om je HYROX-training te structureren, met tips over waar je je elke dag op moet richten.

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Dag één:

“Op dag één zou ik een krachttraining voor het hele lichaam doen, met de nadruk op de benen. En daarna zou ik waarschijnlijk wat stationspecifieke conditietraining doen.”
  • Birch zegt dat HYROX vooral op de benen draait, dus denk aan de spiergroepen die je bij het hardlopen gebruikt: bilspieren, hamstrings, kuiten en quadriceps. En vergeet niet om gewrichten zoals enkels, knieën en heupen te versterken. Een competitieve HYROX-atleet is zwaarder dan een doorsnee hardloper, wat betekent dat er meer druk en belasting op blessuregevoelige plekken komt te staan.

Dag twee:

“Op dag twee zou ik een aerobe training met lage intensiteit doen en een lange loop.”
  • Met deze sessie bouw je wat ‘tijd op de voeten’ op. Houd je hartslag laag, maar train een tijdje op de roeimachine, de SkiErg of zelfs de fiets, en loop daarna wat kilometers. Dit is iets wat je in de loop van de tijd kunt opbouwen – probeer niet meteen het trainingsvolume van de profs te evenaren. Kies een tijd en afstand die al in je training passen, en bouw die elke week op.
Deelnemers aan het Red Bull Hyrox Coaches Camp in Bragança Paulista, Brazilië, op 21 september 2026.

Hardlopen is een belangrijk onderdeel van HYROX

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Dag drie:

“Op dag drie zou ik weer een krachttraining voor het hele lichaam doen en daarna wat stationspecifieke intervallen toevoegen, om aan de stations te wennen en er efficiënt mee om te leren gaan.”
  • Birch raadt atleten aan om extra aandacht te besteden aan het trainen van de soleus (een kuitspier die diep onder de tweekoppige kuitspier - de gastrocnemius - ligt). “Naarmate je hardloopsnelheid toeneemt, zijn er grotere reactiekrachten, en een groot deel van die krachten wordt opgevangen door de soleus,” zegt hij. Oefeningen zoals kuitheffen met gebogen knieën of een geïsoleerde beweging om de soleus te versterken, zijn voorbeelden van oefeningen die je in je trainingsprogramma kunt opnemen.

Dag vier:

“Op dag vier zou ik een soort HYROX-(simulatie)sessie doen, maar dat hoeft niet per se op HYROX-intensiteit te zijn – gewoon om ervoor te zorgen dat je genoeg loopvolume haalt, en ook dat je efficiënt wordt bij de stations.”
  • Birch waarschuwt atleten om niet vaker dan dit hardloopsimulaties te doen. “Technisch gezien word je beter in bewegen,” zegt hij, “dus je zult de stations beter aanvoelen en efficiënter kunnen hardlopen.” Hij raadt aan om je in plaats daarvan te richten op zwakke punten in de race als geheel, en tijd te besteden aan het verbeteren daarvan.
03

De vijf belangrijkste tips

Deelnemers trainen op de Wall Balls tijdens het Red Bull HYROX Coaches Camp in Bragança Paulista, Brazilië, in september 2026.

Station-specifieke trainingen zorgen voor meer efficiëntie

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

  • Plan zwaardere, intensieve sessies los van de rest, zodat je die met volle energie en focus kunt aanpakken.
  • Ga elke training in met een vast doel en weet wat je eruit wilt halen. Gooi het plan halverwege niet om: blijf bij wat je van tevoren hebt uitgestippeld.
  • Probeer het trainingsvolume van profs niet meteen te evenaren. Bouw dat geleidelijk op, naarmate je lichaam went aan de belasting.
  • Concentreer je op je zwakke punten. Gebruik gegevens en systemen om erachter te komen waar je al goed in bent, en doe daar tijdens de training iets minder aan.
  • Stel een doel voor jezelf, ook al is het ambitieus. In het ergste geval haal je het niet, maar dan kun je wel terugkijken en zien wat het verschil is tussen waar je wilt zijn en waar je nu bent.
04

Kennis delen tijdens het Red Bull HYROX Coaches Camp

Deelnemers op de roeimachines tijdens het Red Bull HYROX Coaches Camp in Bragança Paulista, Brazilië, in september 2026.

Internationale coaches komen samen op het Red Bull HYROX Coaches Camp

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Jack Birch heeft zijn kennis ook gedeeld met HYROX-coaches van over de hele wereld tijdens het Red Bull HYROX Coaches Camp. Samen met HYROX en experts van het Red Bull Athlete Performance Center hielp hij coaches om hands-on ervaring op te doen met de nieuwste trainingsmethoden, prestatie-inzichten en praktische manieren om atleten klaar te stomen voor de race.

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