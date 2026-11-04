HYROX-training uitgelegd: Waarom sterker worden niet altijd beter is

Jack Birch weet wat er nodig is om op het hoogste niveau te presteren. Als kracht- en conditietrainer bij

werkt hij met enkele van ’s werelds beste

, waaronder

en

. Hij heeft ook winter- en zomerolympiërs geholpen om te herstellen van blessures en hun topvorm te bereiken. Met meer dan 12 jaar ervaring in de topsport heeft Birch gewerkt met atleten in allerlei disciplines, van surfen en skateboarden tot voetbal en motorsport.