Kite-forecasting: waait het al?

Laten we beginnen bij regel 1: altijd al je spullen mee! De wind kan zomaar ineens veranderen en niets is zo veranderlijk als het weer. Maar gelukkig zijn er steeds betere en nauwkeurige voorspellingen beschikbaar. Ook heeft ieder seizoen een ander karakter in Nederland, zodat je je windkansen een beetje beter kunt inschatten. Hier een aantal basistips voor de kitesurfer van de Noordzee rondom het voorspellen van wind.

Allereerst het goede nieuws! Nederland telt gemiddeld maar liefst 300 dagen wind per jaar. We staan internationaal niet bepaald bekend als een wind zekere bestemming, maar aan de kust waait het toch al snel de helft van de tijd 20 knopen. Daar zullen de meeste kitesurfers blij mee zijn, tenzij je specifiek opzoek bent naar een mooi foil weertje of juist het oefenen van Big Air tricks. Daarom is er eigenlijk geen sprake meer van perfect kitesurfweer, er is altijd wel wat te doen.

Watch some of the best moments from Red Bull King of the Air 2020.

Er zijn tegenwoordig heel wat websites waar je windvoorspellingen kunt checken, maar wanneer je wilt weten of je goed kunt kiten, kun je het beste kijken naar een kaart met een voorspelling van heel Nederland in animatie. Een front, buienlijn of lagedruk-kern kan een oorzaak zijn van wind verschillen binnen enkele kilometers.

of dat het alleen maar lokaal of een hele korte tijd goed waait. Plan daarnaast niet te ver vooruit, ook al zijn er voorspellingen voor een hele week beschikbaar. Vaak zie je dat de wind nog naar voren or naar achteren schuift, of soms helemaal afneemt en verdwijnt. Zelfs voor grote evenementen zoals

met veel regen wat de wind onvoorspelbaar kan maken, maar het water is nog aan de warme kant. Dit is dus vooral een goede timing voor bijvoorbeeld de Big Air kiter. Ook het voorjaar is geliefd onder de rest van ons, vanwege de thermiek die optreedt (komen we op terug).

Gedurende het jaar komen in Nederland verschillende weertypen voorbij. Hoewel de meeste mensen april tot en met oktober als beste kitesurfseizoen zien, kun je het hele jaar rond kiten als je de kou trotseert. De herfst is vaak stormachtig en wisselvallig met veel regen wat de wind onvoorspelbaar kan maken, maar het water is nog aan de warme kant. Dit is dus vooral een goede timing voor bijvoorbeeld de Big Air kiter. Ook het voorjaar is geliefd onder de rest van ons, vanwege de thermiek die optreedt (komen we op terug).

